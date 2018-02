Le ministre de lâ€™Agriculture, du dÃ©veloppement rural et de la pÃªche, Abdelkader Bouazghi, Ã  Souk Ahras

Disposant d’un potentiel important, qui s’est soldé par l’évolution du taux de croissance, ces dernières années, l’agriculture représente un instrument à même de contribuer fortement à tirer la croissance économique du pays vers l’avant, pourvu que la «cadence soit accélérée».

Selon les affirmations du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, cette croissance intervient suite à des facteurs d’investissements enregistrés ces dernières années, dans plusieurs secteurs, à savoir les ressources en eau, les exploitations agricoles, les irrigations… en plus de l’accompagnement constant de l’Etat qui se fait sentir, de plus en plus, sur terrain. S’exprimant lors de sa visite de travail et d’inspection à la wilaya de Souk Ahras, le ministre a précisé que «l’Algérie assure actuellement plus de 80% de ses besoins en matière de produits agricoles», en affirmant qu’en mobilisant des «accélérateurs de croissance», il lui est possible de dégager des excédents à l’exportation, en plus d’assurer l’autosuffisance locale. Il a donné l’exemple de l’accroissement de superficies de production de la lentille à la wilaya de Souk Ahras. Après seulement deux années cette superficie, qui était de 60 hectares, c’est multipliée pour atteindre actuellement 3.000 hectares, un taux qui peut être «doublé» et même «triplé» pourvu que la volonté y soit et que la rigueur dans le travail accompagne cette volonté.

«Cette superficie, pour la lentille seulement, peut atteindre 5.000 hectares en un an», a-t-il précisé, estimant que l’augmentation de la superficie de production de la lentille dans 3 à 4 autres wilayas «mettra sûrement fin définitivement à l’importation de ce produit», et nous permettra «d’économiser des sommes considérables en devises que l’Algérie verse pour importer». C’est aussi le cas pour d’autres produits des légumineuses et produits agricoles qui peuvent inonder le marché national, et même être exporter en quantités considérables vers plusieurs pays.

De ce fait, les déclarations du ministre témoignent, encore une fois, que l’agriculture demeure un grand potentiel à exploiter pour lui faire jouer pleinement son rôle dans la stratégie de développement global, notamment dans la redynamisation de l’économie nationale. Ainsi, il suffit juste d’avoir la mobilisation et la solidarité de tous les intervenants ce qui permettra d’asseoir une meilleure dynamisation du secteur.

«La nécessité de développer, de diversifier et d’améliorer la qualité de la production agricole pour renforcer l’économie nationale est tributaire de l’implication de tous», a indiqué le ministre.

Précisant qu’«une grande volonté» s’affiche chez les agriculteurs, notamment ceux de la filière lait, qui comptent la booster dans l’objectif de diversifier et multiplier l’élevage ovin, accompagné de la production de lait.



Promotion des filières végétales et animales



Ainsi, et dans le cadre du programme d’intensification, le secteur prévoit le développement des filières végétales et animales. Il s’agit notamment des céréales, des légumes secs, du lait, de la pomme de terre, de l’oléiculture, et des viandes.

Dans le même temps, poursuit-il, et en plus de la datte qui est exportée, il va être possible d’investir les marchés étrangers avec le concentré de tomate, la pomme de terre, les produits arboricoles… et bien d’autres produits. Abdelkader Bouazghi a jugé important la mobilisation de tous les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Il fait référence au développement du système d’irrigation d’appoint.

Il a indiqué que l’Algérie ambitionne d’augmenter les superficies céréalières menées à l’irrigué. L’objectif, estime-t-il, est d’atteindre 2 millions d’hectares à irriguer à l’horizon 2019, dont 600.000 hectares pour les céréales. Cela permettrait de diminuer la facture de l’importation du blé, sachant que les agriculteurs ont acquis, rien qu’en 2015, 6.000 tracteurs et 500 moissonneuses-batteuses. Dans le cadre du programme d’action du gouvernement 2015/2019, le gouvernement a fixé quelques objectifs, notamment le renforcement de la sécurité alimentaire, la substitution à l’importation, l’accroissement de la production nationale et le développement équitable des zones agro-écologiques. Le ministre assure, par ailleurs, que l’Etat va continuer à apporter son soutien aux agriculteurs afin, dit-il, de réaliser les objectifs de développement tracés.



Des produits de qualité pour convaincre le consommateur



Le ministère appelle à la nécessité de conforter la compétitivité des agriculteurs pour passer à l’exportation, en quantité et en qualité, afin de renforcer l’offre de produits locaux sur le marché et pour passer à l’exportation.

Une croissance économique forte et durable ne peut se réaliser qu’en s’appuyant, en premier lieu, sur son propre marché intérieur tout en prenant en charge les questions liées à l’amélioration de la qualité des produits, produit localement, à la maîtrise des coûts de production et à la densification et au développement de la chaîne logistique.

La mise à niveau de l’appareil national de production, l’amélioration de la qualité des produits et le renforcement des capacités de conservation et de stockage, le lancement de nouveaux produits et le développement de nouveaux procédés de fabrication constituent, des éléments à maîtriser afin de hisser le produit local au niveau des standards internationaux.

K. A. A.

Mettre la science au service de l’agriculture

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a affirmé que le développement de son secteur passera, sans doute, par l’implication de tous les acteurs et de toutes les compétences universitaires. Ainsi, l’agriculture pourra bénéficier des différentes recherches scientifiques pour améliorer la qualité et la quantité de production, notamment pour aller vers la résorption de l’importation d’ici deux à trois années.

Pour lui, cela passera, notamment par l’implication des différents acteurs (opérateurs économiques, associations, chercheurs…) et ce, en se basant sur la demande du marché, où les agriculteurs, précise-t-il, devront répondre aux besoins du marché. Leur implication, dira-t-il, se résume, dans un apport d’expérience, de savoir-faire, notamment dans la publication des résultats de recherche. Il s’agit également d’implanter des centres de recherche dans les pôles agricoles. Le ministre a insisté sur la libération des initiatives et accepter toute recherche qui a pour objectif de développer le secteur. Pour Abdelkader Bouazghi, l’implication de bureaux d’études aura également une grande importance dans l’application et la mise en œuvre des études et recherches sur le terrain. Dans cette optique, le premier responsable du secteur a insisté sur le fait d’intégrer la recherche dans le secteur agricole à travers, les thèses et les recherches réalisées par des chercheurs de l’Enseignement supérieur. «Il est important pour notre développement agricole, de rénover notre feuille de route pour avoir de meilleurs résultats. Il est aussi primordial de libérer toutes les initiatives afin atteindre l’objectif de la décentralisation», insiste-t-il. En effet, dans le cadre du programme de développement agricole et de pêche, FELAHA 2019, les programmes de l’intensification des filières, de l’augmentation de sols irrigués, de la mise en valeur des terres, du développement de la pisciculture en mer ou intégrée à l’agriculture, devront être mis en œuvre avec accompagnement scientifique et technique rapproché, au niveau local, qui s’appuie sur l’innovation, les énergies renouvelables, les biotechnologies, mais aussi sur les sciences sociales et sur la valorisation du savoir-faire local, a expliqué, le ministre. Le ministre cite l’exemple des projets qui sont déjà opérationnels dans le secteur de la pêche et qui seront élargis au secteur de l’agriculture. Il a appelé à investir dans l’économie réelle basée notamment au niveau local, où les régimes de production doivent être valorisés et modernisés. K. A. A.



Réhabilitation du parc zoologique et des loisirs de Ben Aknoun dès la fin de l’année

Le parc d’attraction et de loisirs de Ben Aknoun est passé, sous le contrôle de la Société d’investissement hôtelier (SIH) qui relève du Premier ministère et qui gère la résidence d’Etat du Club des Pins. Selon le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, «l’Etat a dégagé une enveloppe financière d’une dizaine de milliards de dinars pour la restitution de ce parc pour qu’il soit conforme aux normes et au niveau des attentes de tous les citoyens algérois en particulier et algérien d’une manière générale, mais aussi pour les hôtes de l’Algérie», chose qui témoigne de son importance et de sa valeur chez la tutelle d’une part, mais aussi chez le citoyen (adultes et enfants) en lui apportant une bouffée d’air et de détente après une semaine de travail.

Le ministre a, entre autres, fait savoir que le nouveau visage de ce parc sera dévoilé vers la fin de l’année en cours, ou au plus tard début de 2019.

M. Bouazghi a fait savoir, à ce propos, que cette décision a été prise suite a la décision prise par le Président de la République, pour faire sortir ce parc de la situation dans laquelle il se trouve, en prenant en compte la situation de «dégradation de sa situation financière, écologique, forestière… ainsi que celle des travailleurs», au cours d’un Conseil ministériel tenu le mois de janvier passé, sous la présidence du Premier ministre.

«Lors de ce Conseil il a été décidé de transférer sa gestion à une société algérienne publique qui dispose de tous les moyens pour sa mise à niveau», a-t-il indiqué jeudi dernier, lors d’une déclaration à la presse, en marge de sa visite de travail et d’inspection à la wilaya de Souk Ahras, ajoutant, qu’après sa réhabilitation il sera mis à la disposition des citoyens et des familles algéroises.

A cet effet, le ministre considère que cette décision prise par le Premier magistrat du pays «est une décision sage, importante et bien étudiée», ce qui permettra de changer sa situation «décevante».

Le Parc Zoologique et des Loisirs d’Alger est situé au sud-ouest du centre-ville d’Alger. Sa superficie couvre environ 304 hectares et son périmètre atteint 16 kilomètres, il est doté d’une couverture végétale riche et variée et de sites pittoresques. Il constitue une île de verdure au sein de laquelle le public pourra trouver un peu de paix et de détente.

Il relevait jusqu’ici du ministère de l’Agriculture, il passe désormais sous la coupe du Premier ministère.

K. A. A.