Sport scolaire : Ã‰colier aujourdâ€™hui,champion olympique demain ?

C’est à l’école que se joue l’avenir sportif d’une nation. Les spécialistes affirment que la phase la plus propice de la vie sportive

de l'individu se situe pendant la scolarisation de l'enfant à partir de 5 et 6 ans.

Quels petits Algériens ou petites Algériennes ne rêvent pas un jour de devenir un Morceli, une Boulmerka, un Zidane, un Ronaldo ou autres célébrités du monde sportif ? Sous d’autres cieux, les athlètes en herbe, futurs champions olympiques peut-être, sont suivis durant toute leur scolarité, depuis le cycle élémentaire, jusqu’à l’université. Malheureusement, chez nous, le sport scolaire n'a plus sa place au sein de l'école. Les derniers résultats insignifiants des athlètes algériens aux compétitions de niveau mondial, sont en partie liés à la dévalorisation de la matière EPS et à la régression du sport scolaire. Il s'agit pour nous, dans ce dossier d'essayer de comprendre pourquoi l'EPS et le sport scolaire, si important dans la culture du monde moderne, reste chez nous voués à la marginalisation et à la régression dans les écoles algérienne ? Quels sont les facteurs qui sont derrière cette marginalisation ? Quels sont les remèdes susceptibles d'enclencher un changement salutaire pour l'intérêt de l'éducation sportive des enfants et adolescents algériens ? Il faudrait avant de répondre à ces questionnements avoir un état des lieux de la situation réelle du sport scolaire.



Régression !



Pour avoir ce regard actuel on se réfère à l’une des récentes études en la matière en l’occurrence le rapport fait par le Conseil national économique et social (CNES), et il est, aujourd’hui, important de reprendre les chiffres communiqués dans ce dernier dans la mesure où les choses n’ont pas trop évolué. Le rapport explique que l’absence d’une stratégie cohérente, conjuguée à l’énorme retard que connait le mouvement sportif national, a fait que le sport d’une manière générale, l'EPS et le sport scolaire en particulier immergent toujours dans un sommeil profond, confirmant sa marginalisation. Sur un total de 8 millions d'élèves scolarisés (Men, direction des activités culturelles et sportives, statistique 2014), 282207 élèves pratiquants le sport a l’école , à savoir un taux de 3,75%, le nombre de filles est de loin inférieur à celui des garçons (77.125 filles contre 205.082 garcons). Cette situation s'est détériorée davantage avec la non application de l'arrêté interministériel n° 13 du 03.02.1993 qui énonce que les infrastructures sportives communales sont réservées exclusivement aux élèves pour l'animation sportive. Sur le plan de la prise en charge de l'EPS et du sport scolaire, la discipline dans les écoles primaires, est inexistante. Par contre dans les autres paliers (collèges et lycées), cette discipline scolaire se limite à des séances d’animation et de détente, le cours est effectué suivant parfois une démarche rigide d’apprentissage de techniques sportives. Contrairement aux enfants et adolescents scolarisés des pays développés qui vont aux Activités physiques et sportives tous les après-midis, pour les uns et de façon régulière comme en Allemagne, les collégiens et lycéens adolescents algériens qui ont besoin de se dépenser tous les jours n’ont que deux heures d’EPS par semaine. De 2008 à 2013, 47 wilayas abritaient des classes sportives au niveau des établissements secondaires. Mais depuis 2013, celles-ci ont été petit à petit supprimées. Aujourd’hui, 9 wilayas seulement sont dotées de ce type de classes. Cela est dû notamment au manque d’encadreurs et de personnel qualifiés, d’assiduité et de moyens.



Manque d’infrastructures

et fermeture des classes sportives



Au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2012/2013, on assistait au retrait de postes d’EPS dans l'enseignement secondaire pour couvrir les lacunes d'enseignement des autres matières considérées comme prioritaires. Cette «solution» improvisée, traduit une attitude évidente de marginalisation de l'EPS. À la même période Les classes sportives qui n’apportaient pas de bons résultats ne bénéficiaient plus de soutien financier. Et donc, elles étaient condamnées à la fermeture. «L’école algérienne compte 8 millions d’élèves dont 4 millions dans le cycle primaire et qui sont tous potentiellement sportifs. Nous ne devons pas nous contenter de signer des conventions, mais de suivre ces potentialités sur le terrain. Il faut veiller à l’application effective de ces conventions», dira le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, Yaker, lors d’une journée d’étude sur le sport scolaire. M. Yaker déplore que l’enseignement de l’éducation physique dans le primaire ne soit pas assuré par des spécialistes. Il signale, à ce propos, que les talents, dans certaines disciplines sportives, telles la natation ou la gymnastique, sont détectés très tôt, dans le cycle primaire. «Or, nos enseignants ne sont pas assez spécialisés pour déceler ces aptitudes. Quand on les repère par la suite, c’est souvent trop tard», explique-t-il. C’est ce que défend également la directrice des manifestations culturelles et sportives au ministère de l’éducation, Samia Mizai, relevant qu’en matière d’éducation physique, le ministère de la Jeunesse et des Sports et celui de l’éducation n’ont pas les mêmes objectifs.«L’éducation physique est enseignée dans les écoles primaires comme n’importe quelle autre matière. Elle est enseignée pour des raisons éducatives plus que sportives. C’est pour cette raison qu’elle n’est pas assurée par des spécialistes», précise-t-elle. Elle reconnait, toutefois que le département de l’éducation organise régulièrement des formations à l’adresse des enseignants de l’éducation physique. En matière de moyens et d’infrastructures, Dans les collèges et les lycées, les adolescents évoluent souvent sur des terrains caillouteux, boueux ou poussiéreux suivant les saisons. Cependant, le début de l'application de la réforme du système éducatif, et surtout l'organisation des examens d’EPS au Baccalauréat à partir de 2005, a poussé les autorités d'abord à aménager des ateliers simples pour les activités programmées : pistes de vitesse (60 mètres, difficilement trouvés dans beaucoup d'établissements à l'espace réduit, surtout dans les grandes villes), aires de saut ne respectant pas toujours les règles officielles et de sécurité (pas de planche d'appel, bordures de fosses de réception en béton, dimensions officielles non respectées). Une campagne relativement mieux organisée débutera durant l'année scolaire 2007/2008, pour l’installation de terrains dans les collèges et lycées : 56% des établissements moyens et secondaires en ont bénéficié d'après l'évaluation effectuée en février 2012. Les plus heureux des lycées ont bénéficié de construction de gymnases. Malheureusement beaucoup de ces salles n’ont pour gymnastique ou sport que le nom ! Car la plupart n'obéissent pas aux normes de pratique de plusieurs activités sportives, parce que trop petites, et dépourvues de matériel. Il faut reconnaître en toute objectivité que l'EPS comme le sport scolaire ne vont pas bien à l'école algérienne : ils sont pratiquement inexistants à l'école primaire, la participation féminine est en grande régression surtout en sport scolaire, le nombre d'activités sportives scolaires réelles est réduit, la formation de l'encadrement est disparate dans les enseignements moyen et secondaire, et très peu fiable pour les instituteurs de l'école primaire…

Les causes de ces faiblesses semblent commencer à s'accumuler et se surajouter les unes aux autres dès le lendemain de l'indépendance, avec au commencement une école qui se voulait à caractère démocratique, l'impossibilité d'assurer la couverture de l'EPS et la priorité accordée aux autres enseignements.

Farida Larbi

M. Izem Abdelhafid, Président de la FASS : « Le sport scolaire exige une meilleure prise en charge »

El Moudjahid : Pourquoi le sport scolaire, si important dans la culture du monde moderne, reste chez nous voués à la marginalisation et à la régression dans les écoles algériennes ?

M. Izem : «Pour dire que le sport scolaire est marginalisé je ne saurai apporter l’argument qui justifie cela au contraire je pourrai dire qu’il est victime d’une mauvaise interprétation de la part d’une population tout juste libérée de l’emprise coloniale cherchant ses marques dans une école en plein construction pour une Algérie arabo-musulmane destinée a une population pauvre et quasi illettrée à la recherche d’un équilibre social où l’instruction fut le dernier de son souci.

L’école à son tour a connu plusieurs réformes depuis l’Indépendance à ce jour mettant en exergue des programmes adaptés à un peuple avide de savoir et de progrès d’où la prédominance des matières scientifiques pour sortir de l’impasse du suivisme technologique importé d’outre mer. De là, on comprend combien même les activités sportives et culturelle étaient décalées par rapport aux matières scientifiques et littéraires gratifiées dans des programmes qui les menaient droit vers une négligence systématique tant dans le volume horaire que dans la valeur intrinsèque vis-à-vis d’un coefficient qui ne motive guère les élèves à la pratique, notamment sportive d’où une déperdition dont a souffert la matière EPS où le nombre de dispense dépassait la moitié des élèves d’un seul groupe pédagogique et où les certificats de complaisances faisaient foi si ce n’est la nouvelle loi sur le sport et l’éducation physique et sportive qui obligeait la présentation uniquement des certificats médicaux délivrés par la santé scolaire pour voir enfin le nombre de dispense s’amoindrir et poussait les élèves notamment les filles à la pratique. Ce phénomène a connotation idéologique a terni l’image de marque de la matière EPS et son prolongement l’animation sportive dont nous sommes responsables à juste titre que tous les enseignants d’EPS responsable de son enseignement. Voyez vous, si on suit bien les événements qui ont marqué le parcours de la prise en charge des activités sportives dans l’école algérienne on constate effectivement qu’elle n’est pas reconnue à sa juste valeur et pourtant elle a sa place dans le système éducatif algérien de par les programmes d’enseignement et d’animation ou les textes officiels qui en font de parfaites éloges et reconnaissent sa valeur pédagogique et éducative, quoique les pouvoirs publics lui ont offert tous les moyens humains et matériels seulement cette activité butte sur une certaine idéologie la classant comme dernière roue de la charrette et décalée pour ne pas dire marginalisée par certains esprits qui l’interdisent même à leurs progénitures (filles). En plus sa valeur numérique (coefficient 1) ne peut se mesurer devant les autres matières enseignées dans nos collèges et lycées alors qu’elle est absente au niveau des écoles primaires, palier qui a son importance dans le développement psychomoteur de l’enfant, et c’est le hic d’une négligence alors qu’avant la réforme de 1976 (l’avènement de l’école fondamentale) elle était enseignée par des maîtres et moniteurs d’EPS. Comment voulez-vous éduquer et former un enfant qui a tant besoin de s’épanouir et développer ses capacités ludiques et fonctionnelles en l’absence d’une activité saine et bénéfique a travers le jeu que seul un enseignant d’EPS pourra le faire à la place du maitre unique qui a la charge d’enseigner plusieurs matières à la fois ? Ce qui s’est répercuté sur la pratique sportive d’animation rentrant dans le cadre du périscolaire spécifié dans les programmes officiels du ministère de l’éducation nationale d’ou une absence de cohérence entre le théorique et la pratique. Et c’est le problème majeur dont souffre l’activité sportive dans nos écoles».



Et comment comptez-vous pallier à ces problèmes ?

«Dans un premier temps comme premier palliatif prôné par la FASS, qui consiste à former les instituteurs durant les vacances scolaires d’hivers et de printemps et leur permettre de créer des ASS après avoir bénéficier d’un cursus de formation axé sur les fondamentaux de la pratique sportive d’enseignement et d’animation en attendant l’intégration officielle d’enseignants spécialisés parmi les sortants des différents Staps qui existent en Algérie. Les ligues scolaires en collaboration avec les DJS se chargent du volet formation spécifique quoiqu’elle demeure insuffisante vu le nombre très important des écoles primaires (+ de 18.300) qui se répercute sur le nombre des élèves qui dépasse les 4 millions dans ce palier. Donc, la FASS cherche toujours des solutions à mettre en œuvre pour donner sa vraie place au sport scolaire au sein du système éducatif et le mouvement sportif national pour désenclaver la pratique sportive ».



Quelle est la contribution effective du discours politique sportif pour le développement et la promotion du sport scolaire Algérien sur les plans institutionnelle (lois), ressources humaines et moyens matériels ?

«Selon les textes officiels, L’EPS est une matière d’enseignement qui figure dans le système éducatif national car elle joue un rôle fondamental sur l’éducation de l’enfant et l’adolescent. Elle est encadrée par des enseignants qui sont appelés à garantir des heures d’enseignement et des heures d’animation. Nous mettons en évidence une réalité qui consiste à percevoir sa prise en charge a partir des données juridiques (lois et décrets) sans pour autant oublier les problèmes dont les conséquences poussent le ministère de l’Education nationale à obéir à la réalité. L’EPS trouve une place importante dans le système éducatif en Algérie comme étant une matière d’enseignement et d’animation car elle contribue au développement psychomoteur, Affectif, Cognitif de l’élève. L’Etat algérien lui offre tous les moyens humains et matériels qui aident à l’apprentissage par le jeu et le geste ; moyens qui participent au développement équilibré et harmonieux du corps et de l’esprit des filles et des garçons dans un contexte ou la priorité est donnée à l’éducation et la discipline que vise l’approche mise en œuvre par le ministère de l’Education nationale (approche par compétence).L’animation sportive est le prolongement naturel de l’enseignement de la matière et en aucun cas elle ne sera remplacée ni par l’enseignement d’une autre matière comme il se fait dans certain établissements scolaires, ni par des travaux autres que l’animation dont recoure surtout l’enseignant unique du primaire pour cause «non spécialisé dans le domaine sportif» et la fuite vers l’impossibilité de démonstration des gestes techniques cela se reflète sur l’ignorance de l’EPS comme matière à part entière dans ce palier (l’enseignement primaire).Alors que son enseignement est carrément régulier dans les collèges et lycées et que la prise en charge de l’animation est quasi normale sous l’effet des programmes de la FASS qui active selon les statuts du MJS .

l’implication du MEN comme étant une tutelle de la cette association nationale au même titre que le MJS ou le discours est le même axé sur des objectifs qui visent essentiellement à garantir dans un premier temps sa place comme élément fondamental de formation et d’épanouissement de la jeunesse dans la société algérienne. Ces objectifs confirment que le sport scolaire est le générateur de pratique de masse à travers tout le territoire national et dans les écoles ; collèges et lycées, qu’il concoure à la santé, à la sécurité individuelle et collective du citoyen algérien qu’il favorise la citoyenneté par l’apprentissage du respect des règles établies dans la pratique sportive elle-même qu’il participe à l’égalité dans la pratique sportive de masse, l’égalité des chances, des différences et le savoir faire dans l’épanouissement d’un esprit sain dans un corps sain, qu’il facilite l’intégration sociale et sert à promouvoir l’initiative à travers une pratique sportive saine et volontaire et enfin qu’il sert à promouvoir la vie associative en animant les associations sportives civiles et scolaires conformément aux lois régissant le sport en Algérie. Le sport scolaire permet l’accès à l’élitisme et le sport de haute performance résultat d’une préparation rigoureuse, planifiée et méthodique prise en charge par des enseignants d’EPS dument affectés dans les différents paliers de l’enseignement publique. La pratique sportive en milieu éducatif permet aux filles comme les garçons de s’intégrer dans un système ou tout un chacun met en évidence ses capacités physiques et morales tout en participant aux différentes activités sportives préconisées tant dans le cadre de l’enseignement qu’à l’animation».



Comment votre Fédération compte-t-elle redynamiser et relancer le sport scolaire ? Pensez-vous que les textes, (lois, ordonnance et décrets) du sport scolaire sont adaptés à l'environnement socioculturel algérien ?

«Premièrement et il faut bien le signaler, notre fédération a ses propres spécificités de par son statut de fédération omnisports, de ce fait elle doit être considérée en tant que telle par les pouvoir publique notamment le ministère de la jeunesse et des sports qui devra nous permettre de remplir notre mission éducative et sportive selon un programme axé sur ces tâches prédominantes, nous considérer comme étant le pourvoyeur par excellence des jeunes talents sportifs et nous donner tous les moyens humains et matériels et surtout financiers nos 48 ligues de wilayas qui souffrent d’un problème. Notre programme est riche et varié pas seulement dans le contexte sportif comptant plus de 28 compétitions nationales qui regroupent a elles seules plusieurs milliers d’élèves en même temps et dans plusieurs wilayas car fidèles au principe «si ce n’est pas nous qui d’autre pourra prendre en charge nos compétitions nationales » et là, j’insiste pour faire parvenir encore une fois à nos deux tutelles «MEN et MJS» qu’ils doivent redoubler d’efforts pour nous apporter tout le soutien financier qu’il faut et selon nos plans d’actions approuvés par nos assemblées générales partie prenantes de nos activités. Considérer la fédération algérienne du sport scolaire en tant qu’entité nationale de formation, de développement et de compétition à partir de ses objectifs qui consistent avant tout à promouvoir le développement comme leitmotiv incontournable et qui voit son prolongement dans le système de détection, d’orientation et de formation et la prise en charge des jeunes talents sportifs et la contribution dans le cadre du perfectionnement technique a travers un système de compétitions formatif et sélectif en impliquant tous les partenaires dans le cadre des commissions nationales et locales mixtes. De part la place qu'il occupe au plan national et les résultats sportifs acquis pendant les dernières années sur le plan international, le sport scolaire exige une meilleure prise en charge afin de lui permettre une pérennité au plan local par des moyens à mettre en œuvre et une meilleure gestion dans une optique dynamique et pluridisciplinaire évidente et en parfaite symbiose avec l'approche novatrice de la pratique sportive en Algérie. Il s'agit donc de définir une stratégie textuelle qui serait susceptible de mettre en œuvre les voies et moyens pour asseoir et garantir un véritable travail au plan local (ligues de wilayas et régionales), véritables viviers des disciplines sportives au programme de la FASS qui n'ont cessé de pourvoir les élites nationales par une jeunesse sportive aujourd'hui en plein déperdition (constat amère)

Une stratégie conforme aux exigences du sport national tenant compte des réalités, besoins et moyens intrinsèques du pays, exige l'appréhension d'une approche systématique pour l'amélioration et le progrès de toutes les disciplines sportives dans un contexte global de reforme du système national de l'éducation physique et sportive préconise par l'état. Il s'agit d'abord de faire l'état des lieux avant de définir la démarche inhérente a la relance du sport scolaire pour qu'on puisse établir un diagnostique fiable sur lequel seront construites les principales mesures de cette relance que nous préconisons avec l’organisation des assises nationales sur le sport scolaire en Algérie pour qu’il soit adaptable aux réalités algériennes systématiquement en conformité avec les moyens de notre politique ».

Propos recueillis par : Farida L.

La Dispense

Véritable inaptitude ou simple subterfuge ?



À l’école, l’Education physique et sportive (EPS) est une discipline obligatoire qui s’adresse à tous les élèves. Le caractère obligatoire de cet enseignement induit qu’en principe, nul ne devrait en être dispensé. Les textes officiels de l’Éducation nationale distinguent la notion de dispense de celle d’inaptitude.

L’inaptitude est prononcée par le corps médical. Elle peut être partielle ou totale, temporaire ou permanente. Elle est soumise à la production d’un certificat médical qui peut permettre de préciser si elle est liée à des types de mouvements, d’efforts, de situations ou d’environnements. À partir du certificat médical d’inaptitude, l’enseignant doit adapter son enseignement aux possibilités de l’élève, pour lui permettre de suivre le travail de sa classe à la mesure de ses capacités, tout en poursuivant le développement de compétences liées aux finalités de sécurité, responsabilité, autonomie qui s’intègrent dans les programmes d’EPS. Cette adaptation vise également à faire profiter l’élève des bienfaits de l’exercice physique au recouvrement de son état de santé. La dispense consiste à exonérer l’élève de suivre un cours.

Le directeur et l’enseignant, garants du respect de l’obligation scolaire, en ont la possibilité. Cela ne se fera que si aucune adaptation n’est possible, après que l’enseignant ait étudié toutes les possibilités. Concrètement, la prise en charge en EPS des cas d’inaptitudes partielles fait appel à un travail concerté des enseignants et du corps médical, en relation avec les élèves et leur famille. Le certificat médical prévu par l'article premier du décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 établi par le médecin de santé scolaire ou par le médecin traitant doit indiquer le caractère total ou partiel de l'inaptitude. Il précise également sa durée, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours.

En cas d'inaptitude partielle, le médecin mentionne sur ce certificat, dans le respect du secret médical, toutes indications utiles permettant d'adapter la pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités de l'élève. À cette fin, un modèle de certificat est proposé en annexe au présent arrêté. Tout élève pour lequel une inaptitude totale ou partielle supérieure à trois mois, consécutifs ou cumulés, pour l'année scolaire en cours, a été prononcée, fait l'objet d'un suivi particulier par le médecin de santé scolaire en liaison avec le médecin traitant. Le médecin de santé scolaire assure, avec le concours de l'infirmière, les liaisons nécessaires avec la famille, l'instituteur ou le professeur enseignant l'éducation physique et sportive ainsi que les personnels paramédicaux et sociaux. Sur un autre plan l’enseignant d'éducation physique et sportive peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, demander l'examen d'un élève par le médecin de santé scolaire ou le médecin de famille. «le nombre de dispense pour la non pratique du sport scolaire dépassait la moitié des élèves d’un seul groupe pédagogique et les certificats de complaisances faisaient foi si ce n’est la nouvelle loi sur le sport et l’éducation physique et sportive qui obligeait la présentation uniquement des certificats médicaux délivrés par la santé scolaire pour voir enfin le nombre de dispense s’amoindrir et poussait les élèves notamment filles à la pratique » dira le président de la Fédération algérienne du sport scolaire M Izem .

F. L.