Le Coin du copiste : 22, Lâ€™HOMMAGE AU GRAND GÃ©NIE

Le 22 février 2018, la commune de Kouba rend hommage au grand parolier et compositeur Mahboub Bati, décédé en 2000, l’auteur du méga succès El Barah et de tant d’autres tubes de la chanson algérienne. Sa ville natale Médéa lui a rendu hommage en 2006. C’est bien et en même temps, peu pour un artiste de sa trempe, un artiste exceptionnel qui a donné à la chanson algérienne les couleurs de son rayonnement et sa splendeur. Ce n’est pas de l’ingratitude, un peu par oubli et beaucoup par méconnaissance. Oui Mahboub Bati, connu et vénéré par les mélomanes, reste inconnu du grand public. On connaît les noms des chanteurs et chanteuses qui ont interprété son répertoire mais pas le parolier et le compositeur. Les chanteurs eux-mêmes ne saluent pas sa mémoire en ne le citant pas quand ils sont interviewés, ils ne soulignent pas qu’ils doivent le succès de l’une de leurs chansons au parolier et au compositeur Mahboub Bati. Ce n’est pas de l’ingratitude, c’est de la paresse pour ne pas dire du vol intellectuel. Récemment, un conservatoire a été baptisé du nom d’un autre monstre sacré de la chanson algérienne disparu depuis peu. On applaudit. 18 ans après sa mort, aucune structure culturelle ne porte le nom de Mahboub Bati. Ce n’est pas de l’ingratitude mais c’est tout comme. C’est de la paresse et de la méconnaissance à la fois, c’est de la bêtise. Mahboub Bati restera aux yeux de ceux qui apprécient encore ses chansons, un maître de la chanson algérienne et tant pis si les nouvelles générations ne sauront pas que l’auteur de plusieurs grands titres de la chanson algérienne a pour nom, Mahboub Bati. Nous ne célébrons pas nos parolier, ni nos compositeur. Qui se souvient de Haddad El Djilali, le compositeur de Djazairia et de Manssitchi chantées par Mohamed Lamari ? La majorité ne sait même pas qu’il a existé dans la sphère culturelle algérienne. Triste constat mais c’est ainsi. Les chanteurs ont une part de responsabilité, les médias algériens aussi. Nous célébrons peu ou mal la chanson algérienne. Aucune émission n’invite de nouveaux talents à rendre hommage à la chanson algérienne. Quand elle est revisitée, la chanson algérienne est présentée comme étant une nouvelle création. Le chanteur n’évoque pas le compositeur et le parolier, ni même le premier chanteur à l’avoir interprétée. Les chanteurs algériens adorent parler du patrimoine pour dire qu’il a cherché et qu’il a trouvé comme ça, par hasard, des paroles et de la musique et qu’il a enregistré la chanson. Le patrimoine, «Thourath», la nouvelle trouvaille des usurpateurs. Mais ils évoluent en terrain conquis. Les animateurs de radio et de télévision sont tellement ravis de recevoir des artistes de pacotilles que lorsqu’ils entendent patrimoine, ils sont comme tétanisés. Qui se souviens du duo Malika Doumrane et Sofiane ? Ils ont chanté Vovrit et Sofiane s’est distingué avec un autre titre nostalgique Chet’ha (Je rêve du printemps). Il n’y a aucune émission qui rappelle les grands moments de la chanson algérienne. Ce n’est pas de l’ingratitude mais de la méconnaissance comme dirait Kamel un grand mordu du chaabi.

Abdelkrim Tazaroute