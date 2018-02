Bordj Bou-ArrÃ©ridj : Lâ€™universitÃ© honore cheikh Ibrahimi

Un séminaire international a eu lieu mardi et mercredi derniers à l’auditorium de l’université, qui a permis de cerner le parcours de l’homme originaire de la wilaya, mais qui est connu dans le monde entier. L’homme, qui a succédé au cheikh Abdelhamid Benbadis à la tête de l’Association des ulémas musulmans algériens, est connu pour la diversité de son apport pour la culture algérienne et l’immensité de son activité pour le progrès du peuple algérien. Le penseur, homme de lettres, journaliste, éducateur et homme politique a pesé dans l’histoire jusqu’à sa mort en 1964. 54 ans après cet évènement, les chercheurs de 21 universités du pays, en plus de celle de Bordj Bou-Arréridj et de 6 autres situées dans plusieurs pays, sont revenus sur sa vie et son œuvre, au cours de la rencontre qui a attiré des centaines d’enseignants, d’étudiants et de personnalités de la wilaya. Le recteur de l’université de Bordj Bou-Arréridj, le professeur Abdelkrim Benaiche, qui a tenu à saluer la décision du Président de la République de donner le nom du cheikh à la structure, a rappelé l’honneur que ce statut confère à la famille universitaire entière. Les membres de cette famille, qu’ils soient étudiants, enseignants ou responsables, doivent être à la hauteur de ce statut, en fournissant les efforts nécessaires pour améliorer leur niveau scientifique et développer la recherche, comme l’aurait souhaité le cheikh qui a donné sa vie pour ce domaine, ainsi que pour le renouveau du pays, en plus de son indépendance. «Je n’ai pas laissé des livres, mais j’ai formé des hommes», a déclaré Bachir Ibrahimi, comme une prémonition pour l’université qui allait porter son nom pour fournir à la wilaya et au pays les cadres dont ils ont besoin, a rappelé le recteur. Un des hommes qu’il a formés, également originaire de la wilaya, est venu témoigner du souci que le cheikh a pour le perfectionnement de ses élèves en les envoyant dans des universités à l’étranger, et plus particulièrement dans le monde arabe. L’ex-étudiant, devenu enseignant aujourd’hui à la retraite, qui s’appelle Othmane Tibourtine, a tenu à léguer sa bibliothèque personnelle qui compte plus de 700 titres à l’université de Bordj Bou-Arréridj, pour perpétuer le combat du cheikh. Tout ce que je vous demande, a-t-il dit, aux étudiants est de consacrer votre temps et vos efforts pour la construction de votre pays. Le président de l’Association des ulémas, M. Abderrezak Guessoum, lui-même ex-étudiant de Bachir Ibrahimi, qui a apprécié cette initiative de l’université, a rappelé le besoin pour notre jeunesse d’avoir des idoles, comme le cheikh qui a donné sa vie pour son pays. «Son dénuement, l’oppression coloniale et l’absence de soutien moral ou matériel ne l’ont pas empêché de devenir l’un des penseurs les plus importants du monde islamique. Sa maîtrise de la langue, ses idées fortes et son verbe recherché auraient pu lui valoir une notoriété internationale et une aisance matérielle. Mais il a préféré les mettre au service de son pays», a-t-il affirmé, rappelant au passage le combat effectué par l’Association des ulémas sous sa direction pour l’instruction du peuple algérien et son éveil face aux injustices qu’il subissait de la part du colonisateur. «Ce n’est pas pour rien que beaucoup des moudjahidine sont passés par les écoles de l’association», a déclaré M. Guessoum. Notons que les exposés qui ont été présentés par les chercheurs qui ont participé à la rencontre se sont évertués à décortiquer le style du cheikh, les symboles qu’il utilisait, sa vision réformatrice, ses dimensions civilisationnelles et tant d’autres aspects de son œuvre. Ont-ils tout dit ? Pas du tout, de l’aveu des chercheurs eux-mêmes qui ont avoué que la vie et l’œuvre de Bachir Ibrahimi sont immenses. Elles méritent plusieurs rencontres pour en parler, ont-ils noté. Le recteur de l’université s’est engagé à rendre le séminaire annuel, non seulement pour poursuivre les études qui ont été entamées, à l’occasion de l’édition de cette fois, mais surtout pour les différentes traces que le cheikh a laissées qui nécessitent d’être revisitées.

F. D.