Mme SaÃ¯da Neghza, prÃ©sidente de la CGEA : Â« Nos attentes sont dâ€™ordre Ã©conomique et social Â»

La tenue de l’assemblée générale de BUSINESSMED, jeudi à Rome, a été l’occasion pour Mme Saïda Neghza, présidente de la CGEA, d’exposer la nouvelle vision économique de l’Algérie et, par la même occasion, les attentes du patronat algérien en matière de coopération avec les patronats des deux rives de la Méditerranée.



El Moudjahid : Vous avez présidé, jeudi dernier à Rome, la première assemblée de l’Union méditerranéenne des confédérations d’entreprises, BUSINESSMED. Pouvez-vous nous résumer les objectifs de cette rencontre ?

Mme Saïda Neghza : Effectivement, dans le cadre de mes activités en tant que présidente de BUSINESSMED, j’ai tenu mon premier comité de direction. Nous avons discuté du planning des activités de BUSINESSMED pour l’année 2018 et de quelques projets faisant partie de notre plan d’action, à l’instar de «SOLID», qui est un projet pilote pour la promotion du dialogue social dans le voisinage du Sud de la Méditerranée ainsi qu’«EBSO Med», qui est un projet de redynamisation des organisations de support aux entreprises et des réseaux d’affaires dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, dont l’Algérie, naturellement, devra bénéficier.

Vous avez eu l’occasion de vous entretenir avec le président de la Confindustria italienne, M. Vincenzo Boccia, ainsi qu’avec le président de la Confindustria Afrique-Méditerranée, M. Giovanni Ottati. Quels sont les axes abordés avec les patrons italiens ?

En effet, j’ai rencontré M. Vincenzo Boccia et M. Giovanni Ottati, à Rome, au siège de la CONFIDUSTRIA, et les deux présidents ont attesté de leur volonté de renforcer le partenariat économique algéro-italien dans différents secteurs, par l’identification de projets industriels communs dont les deux patronats, la CGEA et la CONFIDUSTRIA, œuvreront ensemble à leur développement, et cela pour un objectif d’export vers l’Afrique. Nombre de secteurs en Algérie intéresseraient des investisseurs italiens, dont l’industrie mécanique (automobile, aéronautique...), la sous-traitance industrielle, l’agroalimentaire et les énergies renouvelables. Par ailleurs, j’ai sensibilisé les deux présidents sur la nécessité d’augmenter le volume des échanges et de coopération économique entre les deux pays. Une option confortée par la signature, en février dernier, d’un décret présidentiel portant sur l’accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre les gouvernements algérien et italien.



En tant que CGEA, quelles sont vos attentes par rapport à cette dynamique méditerranéenne ?

Les attentes de la CGEA par rapport à cette dynamique méditerranéenne sont économiques et sociales, comme je vous l’ai spécifié au début de cette interview. Dans cette optique, BUSINESSMED œuvre à la mise en place de projets pilotes pour la promotion du dialogue social entre les pays du pourtour de la Méditerranée, ayant pour objectif de relever les défis géostratégiques et sociaux auxquels sont confrontés les pays des deux rives de la Méditerranée, notamment la migration, le chômage des jeunes et le changement climatique. Au plan économique, nous attendons à travers cette union de patronats méditerranéens des actions pour développer des politiques favorisant le développement de l’investissement et la création d’entreprises, l’amélioration des qualifications des travailleurs pour les nouveaux métiers, le développement du secteur privé et la promotion de la culture de l’entrepreneuriat, notamment parmi les jeunes et les femmes.



La coopération Nord-Sud motive, en particulier, votre action au sein de BUSINESSMED. Vous conviendrez qu’il s’agit d’une équation complexe, les objectifs et les intérêts n’étant pas forcément les mêmes.

La coopération à ce niveau est certes complexe, mais pas impossible. La volonté y est, et c’est le plus intéressant. BUSINESSMED réunit des patronats méditerranéens de la rive sud comme de la rive nord, et le fait de les avoir réunis dans une même entité est en soi un acquis. Il faut rappeler que nous échangeons, régulièrement, dans des comités de direction, comme celui tenu aujourd’hui, les points de vues sur des problématiques communes, et nous faisons en sorte de mettre en place mutuellement des plans d’action qui servent, en définitive, les objectifs et intérêts de tout le monde.

Entretien réalisé par : D. Akila