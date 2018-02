BUSINESSMED : La CGEA dÃ©fend la vision Ã©conomique de lâ€™AlgÃ©rie

La première assemblée générale de BUSINESSMED, l’Union méditerranéenne des confédérations d’entreprises des deux rives de la Méditerranée, s’est tenue, jeudi, à Rome, au siège de la confédération générale de l’industrie italienne (CONFINDUSTRIA), sous la présidence de Mme Saïda Neghza.

La présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) a inauguré les travaux de cette rencontre qui a enregistré la participation de délégations patronales venues d’Algérie, du Liban, de Palestine, de Syrie, de Jordanie, de Tunisie, du Maroc, du Portugal et de Malte. BUSINESSMED, qui est un espace de dialogue et de concertation sur des questions d’intérêt commun, œuvre également à la mise en place de projets pilotes pour la promotion du dialogue social entre les pays du pourtour de la Méditerranée, ayant pour objectif de relever les défis géostratégiques et sociaux auxquels sont confrontées les pays de la région, notamment la migration clandestine, le chômage des jeunes et le changement climatique.

Au plan économique, l’Union des patronats méditerranéens engage des actions pour développer des politiques censées concourir au développement de l’investissement et à la création d’entreprises, à contribuer à l’amélioration de la qualité de la formation et la qualification des travailleurs aux nouveaux métiers, au développement du secteur privé et à la promotion de la culture de l’entrepreneuriat, en particulier parmi les jeunes et les femmes. L’initiative tend également à soutenir les acteurs du secteur privé, au sein de la Méditerranée, dans le développement des relations d’affaires entre les pays des deux rives, en leur assurant un accompagnement financier pour la conduite de leurs projets mais, aussi, en les orientant dans la prospection de fonds. Le comité de direction tenu en marge de la rencontre devra permettre, dans ce contexte, de consolider les partenariats entre les différents réseaux d’affaires euro-méditerranéens affiliés à BUSINESSMED, à travers des projets de coopération multilatérale et multisectorielle.

D. Akila