M. Fabrice Balanche, spÃ©cialiste des pays du Â« Levant Â» : Â« 2019, la paix ou la gÃ©nÃ©ralisation du conflit Â»

Fabrice Balanche est établi à la Hoover institution de l’Université de Stanford, qui possède une branche à Washington. Son travail consiste à analyser l’évolution des pays du «Levant» : Syrie, Irak, Liban et Jordanie. La crise syrienne reste son thème principal. Son livre, Sectarianism in Syria's Civil War, vient de sortir. Il est en ligne gratuitement sur le site du Washington Institute. Sollicité, il livre, dans cet entretien, son analyse sur la situation qui prévaut en Syrie et la tournure prise par le conflit déclenché en 2011, et qui, à ce jour, a coûté la vie à près de 340.000 Syriens et poussé sur le chemin de l’exil, plusieurs millions d’autres.

El Moudjahid : Sur le terrain, la situation en Syrie évolue rapidement, à telle enseigne qu’il est devenu difficile d’en suivre les développements. À quoi obéit, selon vous, cette rapide évolution ?

M. Fabrice Balanche : Depuis juillet 2014, lorsque Daesh a pris possession de Mossoul et menace Baghdad, l’Occident a concentré ses efforts contre le groupe terroriste. Mais, auparavant, il ne faut pas oublier que la guerre en Syrie était déjà une guerre globale. Une lutte de l’Occident et de ses alliés dans la région contre l’Iran et la Russie. Après la libération de Raqqa et la quasi-élimination de Daesh, les anciennes oppositions sont revenues. Les États-Unis et leurs alliés veulent bloquer la formation d’un axe iranien dans entre Beyrouth et Téhéran, via Baghdad et Damas.

La Turquie et Israël avaient promis aux États-Unis de rester patients, le premier contre les Kurdes et le second contre le Hezbollah, jusqu’à la défaite de l’«État islamique», mais maintenant, c’est terminé. La différence d’avant juillet 2014, c’est que désormais la Turquie est un allié stratégique de la Russie et de l’Iran, car Erdogan se sent trahi par les États-Unis sur la question kurde. La Turquie ne peut pas accepter que les États-Unis soutiennent le PKK (le PYD est la branche syrienne du PKK), dans le nord de la Syrie, car cela signifie une menace permanente pour sa sécurité.



Les acteurs externes sont de plus en plus visibles sur le terrain. Pourquoi ?

Jusqu’à l’intervention russe de septembre 2015, les acteurs externes s’affrontaient par l’intermédiaire de l’armée syrienne et de milices locales renforcées par des éléments étrangers, le Hezbollah d’un côté et les djihadistes de l’autre. L’arrivée des Russes a entraîné celle des États-Unis dans le nord-est de la Syrie. La présence iranienne n’a cessé de se renforcer, et la Turquie a fini par intervenir directement en août 2016. Ces puissances veulent soutenir leurs alliés locaux qui montrent des signes d’épuisement. La lutte contre Daesh était un prétexte pour augmenter sa présence sur le terrain. Désormais, on se rend compte que des intérêts géopolitiques prévalaient.



La multiplicité d’acteurs internes, notamment parmi ceux qui se qualifient comme faisant partie de l'opposition, semble être un facteur supplémentaire de complexification du conflit. Partagez-vous cet avis ?

Au contraire, il me semble que l’organigramme des rebelles s’est simplifié. Le groupe Hayat Tahrir El-Sham, la branche syrienne d’El-Qaïda, domine la rébellion syrienne. Elle est surtout présente dans la province d’Idleb, son fief, mais intervient également dans les autres poches rebelles. L’Armée syrienne libre a disparu. Les islamistes locaux non liés à El-Qaïda se sont rangés derrière la Turquie à Idleb, pour éviter d’être éliminés par HTS. Ailleurs, les rebelles luttent pour leur survie face à l’armée syrienne. Ils espèrent une amnistie ou un transfert pour Idleb dans la Ghouta orientale. Dans le Sud, ils ne sont plus qu’une simple force de police qui bénéficie du statu quo imposé par un accord russo- américain, pour éviter l’embrasement du front avec Israël. Certes, il n’est pas facile de réunir tous les chefs rebelles et d’obtenir un cessez-le-feu, mais c’est parce qu’ils répondent davantage que dans le passé à des intérêts extérieurs.



La recherche d’une solution politique au conflit semble contrariée par l’évolution de la situation sur le terrain. Est-il possible de l’envisager encore, tant que militairement le conflit n’a pas été tranché en faveur d’une partie quelconque ?

Je ne vois pas de solution politique, tant que la rébellion ne sera pas écrasée. En Syrie, il n’existe pas de compromis possible, il faut un vainqueur et un vaincu. Nous sommes également dans une guerre communautaire qui ne laisse pas le choix aux minorités confessionnelles, dont les alaouites, qui soutiennent Bachar El-Assad : la valise ou le cercueil. Le territoire de la rébellion est de plus en plus réduit. Il restera quelques sanctuaires dans les périphéries sous protection turque, pour que les rebelles les plus récalcitrants trouvent refuge. Le cas des territoires contrôlés par les Kurdes dans le nord de la Syrie fera lui aussi l’objet d’un accord avec la Turquie. J’imagine que l’armée syrienne finira par y revenir tôt ou tard, et partagera la souveraineté avec le YPG (la milice kurde). Car les États-Unis ne pourront pas se maintenir dans cette zone très longtemps, à moins qu’ils parviennent à calmer la furie d’Erdogan à l’égard des Kurdes, mais je n’y crois guère.



Vous aviez affirmé, dans une récente contribution, que l’année 2018 ne sera pas celle de la paix en Syrie, mais peut-être la dernière de ce conflit meurtrier. Maintenez-vous encore ces propos ?

Tout dépendra de l’attitude des USA face à une coalition qui veut les pousser à quitter la Syrie. Nous comprenons les motivations évidentes de l’Iran et de la Russie qui veulent triompher en Syrie. Quant à la Turquie, membre de l’OTAN, elle pense que tant que les États-Unis resteront en Syrie, le PKK continuera de se renforcer à travers les YPG. Elle préfère voir revenir une armée syrienne affaiblie dans le nord de la Syrie, plutôt que de voir prospérer le PKK à l’ombre du bouclier américain.

L’année 2019 peut être l’année de la paix, comme celle d’une généralisation du conflit.



La question communautaire est-elle centrale dans la recherche d’une solution au conflit ?

Les tensions communautaires étaient fortes avant la guerre. Elles sont liées à la structure sociale qui repose avant tout sur le communautarisme, même si celui-ci est nié officiellement. Dès que l’État s’est affaibli, le communautarisme est passé dans un mode violent, comme dans l’est de la Yougoslavie. Cette crise, c’est la révolte d’une partie des Arabes sunnites pauvres. Dans les zones rebelles, les minorités ont été expulsées. La répression s’est concentrée sur les zones arabes sunnites, soutien de la rébellion, et près de six millions d’entre eux ont quitté le pays. Cela s’apparente à un processus d’épuration ethnique, mais je dirai plutôt politico-ethnique et social. Au XIXe siècle, on aurait appelé cela en France les «classes dangereuses».

Au nord du pays, entre Kurdes et Arabes, les tensions sont palpables, mais, pour l’instant, la lutte contre Daesh et la force des YPG écrase le conflit. Mais il va resurgir, les Arabes ne supportent pas d’être dominés par les Kurdes. Les tribus arabes préfèrent voir revenir le gouvernement syrien, car elles ne veulent pas faire partie d’un État kurde. La Fédération démocratique du Nord-Syrie, où Kurdes et Arabes vivraient sur un pied d’égalité et en harmonie, selon les principes définis par Abdullah Occalan, est une fiction.



Que sera la Syrie de l’après-conflit ?

La confiance entre Syriens de différente communautés, entre tribus, a été brisée, il faudra des décennies avant qu’elle ne soit rétablie. Il faudra trouver un moyen pour que les Syriens puissent vivre de nouveau ensemble, en dépit des différences communautaires. Cela passe par une meilleure intégration des Arabes sunnites dans l’appareil d’État et la reconnaissance des droits culturels des Kurdes. Des chefs de guerre dominent le pays, ils ne voudront pas du retour de l’État central, cela va donc renforcer les modes d’organisation communautaire au détriment du processus d’unité nationale. Nous aurons un pays fragmenté, l’autorité de l’État central sera limitée dans les périphéries, notamment dans le Nord et l’Est. Le nouveau système politique syrien ressemblera à celui de l’Empire Ottoman avant les Tanzimat (les réformes du XIXe siècle lancées par le Sultan Abdul Hamid). Les représentants communautaires et les chefs de guerre apparus durant le conflit constitueront une nouvelle élite politique qui sera intégrée par le régime.

Réalisé par : Nadia Kerraz