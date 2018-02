Portrait : Fergat Abdelkrim, un produit sÃ»r

Ce jeune lutteur d’à peine 24 ans vient de remporter haut la main la médaille d’or face à un Égyptien, lors du dernier championnat d’Afrique des nations qui a eu lieu, en début de ce mois de février, à Port Harcourt (Lagos-Nigeria). Fergat Abdelkrim (lutte gréco-romaine, 55 kg) est âgé de 24 ans (2 mars 1994 à La Casbah). Il a commencé en 2003/2004 à l’ARBEE (Alger-Centre) avec son oncle qui est en même temps son entraîneur. C’est lui qui l’a déniché, eu égard à son amour pour cette discipline. Au début de 2017, il a rejoint l’EN militaire de lutte où il est aujourd’hui contractuel.

Il a été lancé par son oncle Mohamed Fergat, l’ex-international des années 1970/80. Il l’avait entraîné au sein de l’équipe de l’ARBEE où il est toujours entraîneur. Son oncle s’occupe jusqu’à aujourd’hui des jeunes d’Alger-Centre comme éducateur de sport. Malgré sa petite taille, 1m60 et 55 kg, il a été champion d’Afrique cadet à deux reprises. Champion arabe cadet aussi et champion d’Algérie, et ce depuis 2007/2008. Sa performance reste de taille du fait qu’il avait battu un Égyptien, donnant du coup une joie immense à la délégation algérienne qui a pris part à ce dernier championnat d’Afrique. Ce qui ne s’est jamais produit lorsqu’on sait la domination presque totale de cette discipline par les Pharaons, lors du dernier championnat d’Afrique, qui a eu lieu à Port Harcourt (Lagos-Nigeria). Il faut dire que la lutte, en général, et ce lutteur, en particulier, a bénéficié de la politique sportive instaurée par l’ex-directeurs des sports de l’armée, l’actuel DRH du MDN, le général major Meguedad Benziane, et les hautes autorités de l’ANP, à leur tête le vice-ministre de la Défense et chef d’état-major de l’armée, Gaïd Salah. Il faut dire que la politique sportive de l’Armée nationale populaire, qui a introduit les contractuels en son sein, a réalisé des résultats exceptionnels, puisque les équipes militaires, aujourd’hui, dans les différentes disciplines, sont en train de dominer le sport national. Fergat Abdelkrim, depuis qu’il a rejoint l’EN militaire, est en train de «flirter» avec le niveau mondial, après avoir remporté le titre africain au dernier championnat d’Afrique. Le rôle joué par le président de la FALA, Rabah Chebah, dans le cursus et le parcours de ce jeune athlète, reste prépondérant. Il faut dire qu’à la FALA, on est en train de miser sur les jeunes qui constituent un réservoir sérieux et riche pour le développement de la discipline lutte dans les années à venir. Il faut admettre à ce niveau l’aide très précieuse du MJS, du COA, mais aussi de la Direction des sports militaires, à sa tête le général Gueriche, qui a permis à ces jeunes lutteurs de participer aux différents stages de l’EN de lutte et aussi aux grands tournois internationaux. Il faudra mettre en exergue aussi le grand travail, effectué par les différents staffs techniques de la FALA et de l’ANP.

Hamid Gharbi