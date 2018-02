Golf : Changement radical attendu Ã  la FAG

Rien de réjouissant, malgré la sonnette d’alarme tirée, pour interpeler les responsables de l’instance en question, avec à leur tête le président Fouad Guedra, afin qu’ils mettent de l’ordre à la maison, pour que la FAG joue vraiment le rôle qui est le sien au service de la discipline.

Au contraire, on assiste à une nouvelle mascarade qui ne fera que les enfoncer davantage, mettant à nu leur incapacité à gérer une fédération digne de ce nom, pour participer d’une manière effective au développement de la discipline en question. Mis à nu et au lieu de chercher à remettre le train sur les bons rails, en retroussant les manches, on continue à faire rien et n’importe quoi. Pour preuve, on apprend que le président Fouad Guedra, qui se trouve le plus souvent en France, car y résidant, s’agite en ce moment !

Cela alors qu’aucun club n’est affilié à la fédération pour l’exercice 2017/2018, et qu’aucune compétition n’a été organisée ni même de championnat cette saison. Acculé par la famille du golf, dont certains acteurs ne veulent pas voir disparaître cette discipline, qui existe en Algérie depuis 1932, le président de la FAG s’agite et essaye de faire croire que les choses fonctionnent normalement au sein de son instance. Il veut leurrer son monde, en organisant, dans la précipitation et l’approximation, une soi-disant compétition dite d’ouverture (de la saison ?!!!), qui a été programmée pour hier ! Soit presque une année après son intronisation à la tête de la fédération. Rien n’a été fait donc depuis…

À cet effet, et en raison du fait qu’aucun club ne s’est affilié cette saison à la FAG, une fédération fantôme, faute de compétition, il fait appel à ses amis adhérents de l’Unité de golf de l’OCO, pour pouvoir organiser une partie de golf. Cela au détriment des jeunes de la discipline, qui, dans un passé pas très lointain, s’adonnaient avec grand plaisir à ce sport, que certains dirigeants compétents de l’époque, leur ont fait découvrir et aimer. La plupart des «amis» sollicités, donc pour masquer l’incompétence qui règne actuellement à la FAG, qui sont des golfeurs dont l'âge varie entre 50 et 80 ans, ont été invités à payer 17.00 DA afin de pouvoir bénéficier d’une licence, et ainsi prendre part à la soi-disant compétition organisée dans la précipitation. Ce qui est contraire à la réglementation en vigueur. Cette démarche démontre bien que les golfeurs compétitifs et ceux qui doivent être formés pour assurer la relève ont été abandonnés à leur sort. Les clubs ont été déroutés par l’absence de la FAG sous la conduite de Fouad Guedra, qui n’a organisé ni championnat, ni tournois, ni autres activités jusque-là. Elle les a contraints malgré eux à s’évaporer dans la nature. Cet état de fait a contribué grandement à la déperdition de nombreux jeunes golfeurs, qui ont quitté la scène la mort dans l’âme. Accorder des licences à des golfeurs d’un certain âge, en les priant de cotiser 1.700 DA, n’est pas légal. Car les athlètes ne peuvent être affiliés directement sans passer par un club ! Interpellée par des acteurs de la discipline, afin que soit mis un terme au massacre, la tutelle s’apprête à réagir pour mettre de l’ordre à la FAG, qui est priée de revoir sa copie. La liste des membres de l’assemblée générale sera revue, et l’élection d’un nouveau président et d’un nouveau bureau s’imposent, dixit ceux qui tiennent à remettre le golf algérien sur les bons rails. Cela passera inéluctablement par un changement radical au niveau de la FAG qui a montré ses limites. La nouvelle équipe, qui devra être élue, aura pour mission de remettre de l’ordre à la maison, en veillant à établir un solide et réel programme de développement de la discipline, à travers lequel elle assurera la formation de la nouvelle génération, avec la création des écoles de formation en mettant à leur disposition des initiateurs et du matériel gratuits, la création de l’école fédérale et l’acquisition du matériel pédagogique nécessaire à la discipline, entre autres priorités du moment.

Mohamed-Amine Azzouz