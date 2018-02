Audition parlementaire sur la migration Ã  lâ€™ONU : Respecter la dignitÃ© humaine

La lutte contre les fléaux migratoires ne doit, en aucun cas, constituer une menace pour les droits des réfugiés, et devrait intervenir dans le strict respect des droits de l’homme, a déclaré le député Seddik Chihab, lors de sa participation à l’audition parlementaire sur la migration qui se tient à New York. Intervenant lors de ce débat de deux jours, consacré au pacte mondial pour les migrations, M. Chihab a précisé que la gestion de ce phénomène «doit intervenir dans le cadre du strict respect des droits de l’homme, de la dignité humaine et des instruments de coopération bilatérale». Seddik Chihab, qui représente l’Assemblée populaire nationale à cette audition organisée par l’Union interparlementaire et l’Assemblée générale de l’ONU, a expliqué que la lutte contre ce fléau doit plutôt «privilégier une approche globale basée sur la prévention, la coopération, la solidarité et la responsabilité partagée entre les pays d’origine, de transit et de destination». Cette approche, a-t-il poursuivi, devrait aussi prendre en considération «la corrélation positive entre le processus de réallocation de la main-d’œuvre, et l’accélération de la croissance», relevant également l’importance des envois de fonds des émigrés favorisant la croissance.