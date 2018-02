Le ministre de la Culture sâ€™entretient avec une dÃ©lÃ©gation franÃ§aise : Renforcement de la coopÃ©ration culturelle

Le renforcement de la coopération en matière d’organisation d’expositions d’arts plastiques en France et la conservation et la restauration du patrimoine culturel ont été au centre d’un entretien, tenu jeudi à Alger, entre le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et une délégation française, indique un communiqué du ministère. Au cours de l’audience durant laquelle le ministre de la Culture a reçu le président du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), M. Jean-François Chougnet, et le directeur de l’Institut national du patrimoine français (INP), M. Philippe Barbat, il a été convenu de l’organisation d’expositions d’arts plastiques et «d’objets d’arts» en France, en coordination avec le MuCEM et l’INP, notamment dans les villes à forte concentration de la communauté algérienne». Les deux parties ont décidé d’œuvrer «ensemble à la mise en place» d’un cadre juridique à leur coopération et à leurs échanges culturels, soulignant la nécessité d’accorder une attention particulière à la formation dans le domaine de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel, et de faire preuve de professionnalisme dans la gestion des musées.

Lors de son séjour en Algérie, la délégation française a visité plusieurs musées, sites archéologiques et instituts de formation, à l’instar du Musée de l’art moderne et contemporain (MAMA) et l’École nationale de conservation et de restauration des biens culturels (ENCRBC). (APS)