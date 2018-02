M. Hadjar reÃ§oit lâ€™ambassadeur de Russie : Nouvel Ã©lan Ã  la coopÃ©ration scientifique

Le renforcement de la coopération algéro-russe dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique a été évoqué, jeudi à Alger, lors d’un entretien entre le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, et l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Beliaev. Lors de l’entretien, MM. Hadjar et Beliaev «ont passé en revue l’état des relations entre l’Algérie et la Russie en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, de même qu’ils ont examiné les voies et moyens susceptibles de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale dans l’ensemble des domaines relevant du secteur», précise un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les deux responsables ont convenu, également, d’«intensifier leurs efforts respectifs pour une plus grande coopération en matière d’équivalence et de reconnaissance de diplômes, de renforcer davantage les liens d’échange d’expériences entre les universités des deux pays, et ce par l’envoi de délégations, d’experts et de formateurs dans les différentes filières qui enregistrent des déficits en encadrement», note la même source. Dans ce cadre, il est à noter que «seulement 18 accords et conventions ont été signés entre les universités algériennes et russes. Un chiffre qui ne reflète nullement l’importance du niveau de coopération existant entre les deux pays», souligne le communiqué. À cet effet, les deux parties «ont convenu de renforcer davantage leurs liens en matière de formation supérieure par l’ouverture de nouveaux départements d’enseignement de la langue et civilisation russes». Par ailleurs, l’ambassadeur de la Fédération de Russie a abordé avec le ministre d’autres dossiers, «notamment celui relatif aux bourses d’étude où la Russie compte augmenter le quota destiné au profit des étudiants algériens», ajoute la même source. (APS)