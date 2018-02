Accord dâ€™association avec lâ€™UE : Accompagner la sÃ©curitÃ© routiÃ¨re

A l’instar de plusieurs départements ministériels, le ministère des Travaux publics et des Transports bénéficie à son tour d’un accompagnement technique assuré par un consortium franco-belge, dans le cadre du projet de jumelage institutionnel. Un partenariat lancé en 2016 entre l’Algérie et l’Union européenne, au titre du Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association (P3A). Cette nouvelle action concerne en réalité l’Organisme national de contrôle technique des travaux publics (CTTP) qui est accompagné afin d’améliorer les techniques d’aménagement et d’homologation liées à la sécurité routière et aéroportuaire.

Pour donner un aperçu sur cet accompagnement, une inspection préalable à la mise en service (IPMS) a été effectuée hier sur le tronçon Chemin de wilaya (CW) 114 reliant les communes de Bouinan à Baba-Ali. L’inspection en question a été réalisée avec l’accompagnement d’un expert français et une délégation d’ingénieurs relevant des CTTP, dont l’objectif premier est d’examiner les tronçons de route concernés afin d’identifier et éliminer par la suite les éléments qui peuvent conduire à des accidents aux conséquences plus au moins graves.

L’accompagnement du jumelage concerne la qualité de l’infrastructure routière, ses abords et ses équipements. Une qualité qui joue un rôle important dans la sécurité routière des usagers. Cette infrastructure devrait répondre à des critères de performance fixés par des prescriptions annoncées dans le référentiel national et l’état de l’art, selon un communiqué rendu public par le service de communication du P3A. Ledit document précise que «la nouvelle démarche des audits et des inspections de sécurité routière consiste à instaurer un examen systématique et indépendant d’un projet, destiné à éviter des problèmes de sécurité routière potentiels dans toutes ses phases, depuis la planification jusqu’à la première utilisation, afin de pouvoir éviter les accidents et de limiter le risque auquel seront soumis les usagers».

Selon les principaux termes du P3A, on distingue la présence de trois familles d’audits, à savoir les audits en phase de conception et de conception détaillée afin de s’assurer d’une bonne prise en compte de la sécurité des usagers et des démarches-qualité lors des phases d’études des projets d’infrastructure ; un audit au stade de la mise en service alimentant sur le thème de la sécurité routière l’inspection préalable à la mise en service, cet audit se déroule lorsque les travaux d’aménagement et les divers équipements de la route sont terminés.

Cette étape est indispensable à l’autorisation de la mise en service de la route ; et enfin un audit en début d’exploitation permettant une réponse rapide en cas de dysfonctionnement de l’infrastructure, générant des accidents de la route (points noirs…). L’objectif principal de cet appui est d’améliorer l’étape de mise en service des routes algériennes avec l’instauration réglementaire de l’audit «IPMS » nécessaire avant l’ouverture d’un tronçon de route et/ou d’autoroute à la circulation. Une des conditions indispensables pour la décision de mise en service serait l’Avis favorable de cet audit

« IPMS » qui acte, selon le référentiel national algérien et les termes contractuels du marché, la conformité de l’infrastructure (avec ses abords et ses équipements) du point de vue sécurité routière.

Au jour d’aujourd’hui, l’Algérie dispose d’un patrimoine routier et autoroutier qui dépasse les 124.000 kilomètres dont 10.500 ouvrages d’arts, il y a donc lieu de trouver une méthode pour gérer ce patrimoine et l’entretenir pour disposer d’outils d’aides à la décision et à la gestion. C’est dans ce sens qu’a été institué ce jumelage.

Au cours des deux années de la vie de ces jumelages, plusieurs programmes de formation et d’échange sont prévus en Algérie, ainsi que des visites d’études en France, en Belgique et au Portugal au profit des cadres du CTTP, encadrés par quatre vingt cinq experts européens issus des administrations et institutions des pays européens participants.

La concrétisation de cette action participera à la réduction des accidents et à la limitation des risques auxquels seront soumis les usagers de la route. Il est utile qu’à l’issue de la sortie sur terrain, les groupes de travail restitueront le rapport de l’inspection avant de présenter la conclusion de la mission et débattre des recommandations.

Mohamed Mendaci