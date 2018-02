ORAN : De grandes actions dâ€™embellissement

De nouvelles actions d’aménagement urbain ont été annoncées et validées à l’occasion de la célébration de la journée nationale de la ville, dont les festivités officielles ont été abritées, cette année, par la commune d’Oran. Les autorités de la commune ont honoré à l’occasion le doyen des recteurs et le fondateur de l’université d’Oran, le Pr Hassan Lazreg, et ont distingué les propriétaires de la meilleure devanture commerciale et du meilleur balcon. Cinq secteurs urbains et en coordination avec des établissements scolaires primaires et moyens ont, par ailleurs, lancé un concours de dessins, de texte, et poésie sur la ville. Outre les animations sportives et culturelles, expositions et une conférence sur l’histoire du développement urbain de la ville d’Oran organisées dans de nombreuses places publiques à travers la ville, la délégation officielle participant à l’évènement conduite par le wali d’Oran, M. Mouloud Chérifi, a eu droit à un exposé détaillé sur quelques propositions de projets de modernisation de la ville, dont une opération d’identification patrimoniale des bâtiments et monuments historiques qui a été validée par le premier responsable de l’exécutif local. L’opération consiste à réaliser des panneaux indiquant les informations et les références historiques de chaque bâtiment et monument présentant une valeur patrimoniale. « Après la validation de cette proposition, la prochaine étape sera sa concrétisation sur le terrain. Nous pensons à lancer une concertation ou un concours d’idées à l’endroit des architectes pour choisir le modèle, les matériaux et les couleurs des panneaux », a indiqué notre interlocuteur. L’on saura, à ce propos, que l’ancienne station des taxis inter-wilayas située à El Hamri, à proximité du stade Zabana, récupérée récemment par la commune d’Oran, sera bientôt transformée en espace vert et jardins. Idem pour l’ex-centre d’information et d’orientation territoriale de la 2e Région militaire qui va intégrer le plan d’aménagement de la place 1er-Novembre (ex- place d’armes). Il convient de rappeler dans le même registre que d’autres opérations d’embellissement et d’aménagement ont été lancées, en prévision de la tenue de la 19e édition des Jeux méditerranéens 2021. Ainsi, sept kiosques au centre-ville ont été rasés. Quatre d’entre eux étaient implantés à la place Maghreb près du quartier des Aurès (ex-la Bastille) et les trois autres à l’ex-place Jeanne-d’Arc. Les espaces récupérés seront transformés en espaces verts et de détente. Les sanitaires publics ont totalement été rénovés et leur gestion a été confiée aux services des œuvres sociales de la commune, a-t-on appris d’une source communale autorisée. Dans le même sillage, trois anciennes gares routières ont été, aussi, démolies, à savoir celles d’El Hamri, de Yaghmouracen et celle des Castors. Des études ont été lancées pour réaliser, à la place de ces gares routières, des aires de jeux et de loisirs, des espaces verts et des toilettes publiques. Une grande fontaine lumineuse ainsi qu’un équipement sportif doté d’un bassin nautique seront réalisés au niveau du futur espace de détente qui sera aménagé à la place de l’ex-gare routière d’El Hamri. Quant aux commerçants, qui étaient installés au niveau de ces gares, ils ont été délocalisés vers de nouveaux locaux érigés sur une assiette mitoyenne au complexe sportif des Castors, à l’est de la ville. D’autre part, le jardin de Sidi M’hammed, dans le quartier d’affaires les Falaises, verra prochainement le lancement des travaux d’une importante œuvre artistique. Il s’agit d’un canon de modèle ottoman qui sera réalisé par les élèves de l’école des beaux-arts, et du jardin de Sidi M’hammed qui sera embelli par la réalisation d’un gigantesque jet d’eau.

Amel Saher