M. Noureddine Bedoui a instruit les walis : 180.000 logements sociaux seront attribuÃ©s en 2018

Pas moins de 180.000 logements publics locatifs finis ont été recensés par les services du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, à travers l’ensemble des régions du pays. Si ces logements n’ont pas encore été distribués, c’est en raison du manque d’infrastructures d’accompagnement des cités mais aussi à cause de problèmes administratifs non résolus. Pour remédier au plus vite à cette situation et permettre ainsi aux heureux bénéficiaires d’accéder à leurs nouvelles habitations, une directive a été adressée par le ministère de l’Intérieur, appelant les walis de la République à faire accélérer les travaux d’aménagement et autres VRD. «La totalité des logements doivent être livrés au plus tard avant fin 2018», insiste la directive du ministère, ceci d’autant plus que des milliers de logements prêts accusent des retards de distribution à leurs propriétaires, dont certains attendent depuis plus de 5 ans déjà. Cette instruction urgente concerne, outre le raccordement en électricité et gaz naturel, le bitumage des routes et des trottoirs, les canalisations, les travaux d’assainissement et même les structures d’accompagnement des cités. Il convient de noter que même les listes de bénéficiaires ont été établies, pour la plupart, il y a des années, sans que les logements en question soient distribués à leurs propriétaires, et ce, malgré leur disponibilité. A retenir, par ailleurs, que le ministre de l’Intérieur, Noureddine Bedoui, s’est prononcé mardi, lors de l’ouverture des travaux du séminaire sur «La ville algérienne face aux enjeux et défis du développement durable» qui s’est tenu au CIC de Club des Pins, sur la question des logements, faisant savoir que les autorités compétentes ont déjà procédé à la livraison de pas moins de 60% de logements prêts, toutes formules confondues. M. Noureddine Bedoui, qui a en outre passé en revue les efforts de l’Etat durant ces 15 dernières années en matière d’amélioration urbaine et de réalisation des projets de développement, a souligné que l’image des villes algériennes a beaucoup changé. « 3,6 millions d’unités de logement ont été réalisées en Algérie entre 2000 et 2017», a-t-il dit.



L’École nationale des ingénieurs de la ville ouvrira ses portes en septembre 2018



Et comme l’on ne se contente plus de réaliser des cités sans âme, le ministre a relevé l’importance accordée par l’Etat au développement durable et à la réalisation de tissu urbain reflétant l’envergure de la civilisation algérienne dans toutes ses dimensions. Ce développement urbain nécessite également, selon M. Bedoui, la promotion de l’aménagement urbain, la formation dans les nouveaux métiers de la ville et le marketing territorial, des axes, a-t-il dit, qui seront pris en charge par l’Ecole nationale des ingénieurs de la ville, qui ouvrira ses portes en septembre 2018. Il faut dire que la construction de logements a été un axe prioritaire des programmes du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, depuis son élection en 1999. L’objectif étant d’atténuer la «crise du logement». Depuis l’année 2000, l’Algérie a accompli des efforts substantiels dans la construction de logements et la réduction des déficits importants dans ce domaine, en y consacrant des enveloppes budgétaires conséquentes et en multipliant les formules d’accès – aidé ou non – de toutes les catégories de la population au droit à une habitation décente. Pour faire face à une pénurie chronique de logements, le secteur a programmé de réaliser, durant le seul quinquennat 2010-2014, quelque 2,2 millions d’unités, auxquelles s’ajoutent environ 2 millions d’unités déjà réalisées entre 1999 et 2009 dans le cadre d’une multitude de plans d’investissement. Le total des réalisations des trois programmes quinquennaux entamés en 2000 s’élève ainsi à plus de 4 millions de logements, soit plus que l’ensemble des projets réalisés de l’indépendance à l’an 2000. Les données du Premier ministère relatives au parc national de logements confirment clairement ce progrès. En 2017, pas moins de 234.000 logements ont été distribués, le gouvernement ayant pris toutes les mesures nécessaires afin d’atteindre ces objectifs, dans le cadre de la stratégie issue du plan d’action, et résorbé définitivement le problème du logement.

D’ailleurs, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville veille, dans ce cadre, au strict respect des délais de réalisation et de livraison des 1,6 million d’unités, d’ici à la fin du quinquennat (2015-2019).

Sarah A. Benali Cherif