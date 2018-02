CommÃ©moration du 24 fÃ©vrier : Sous le signe du renouveau

C’est la capitale de l’Ouest, Oran, qui accueillera dès demain les festivités de la célébration du double anniversaire du 24 février marquant la création de l’UGTA en 1956 et la nationalisation des hydrocarbures en 1971. L’événement sera rehaussé par la présence de cadres de la Centrale syndicale et notamment son secrétaire général M. Abdelmadjid Sidi Saïd ainsi qu’une délégation de responsables de la compagnie des hydrocarbures Sonatrach conduite par son PDG, M. Abdelmoumen Ould Kaddour. Cette année, la commémoration du double anniversaire du 24 février se déroulera sur le thème de «la femme travailleuse».

Le choix du thème est validé par le SG de l’UGTA, apprend-on de sources proches de la Centrale syndicale, et il vise à promouvoir le rôle de la femme travailleuse, en général, et celle structurée au sein de ladite organisation syndicale, en particulier. Dans ce cadre, il est prévu la création d’un Comité national de la femme travailleuse qui sera installé samedi lors d’un regroupement des syndicalistes.

En cette occasion, le SG de la Centrale, M. Sidi Saïd, qui vient de bénéficier d’une motion de renouvellement de confiance que lui ont adressée cette semaine les 32 fédérations nationales, devra prononcer un discours où il fera part notamment de la promotion de la femme syndicaliste. Comme annonce phare, M. Sidi Saïd aura à mettre en relief la nécessité d’aller vers une meilleure représentativité de la femme. En ce sens, il annoncera qu’un quota de deux candidatures sera, à l’avenir, réservé aux femmes dans toutes les élections portant renouvellement des instances de l’UGTA.



Renouvellement des structures



C’est demain que la compagnie nationale des hydrocarbures procédera, à Oran, au renouvellement de l’ensemble des instances syndicales représentant ses différentes filiales. Il convient de rappeler que l’action menée jusque-là au sein des sections syndicales de Sonatrach est inscrite en droite ligne avec le principe de préservation de la stabilité de l’entreprise à même de lui permettre de consolider sa position dans le domaine énergétique et d’aller ainsi à la conquête de nouvelles prouesses. Ceci a été d’ailleurs mis en relief récemment à Hassi R’mel aussi bien par M. Khellaf Djerroud, le SG du Syndicat national, que par M. Hamou Touahria, le SG de la Fédération des hydrocarbures. L’un comme l’autre ont en effet saisi l’opportunité d’une visite de travail effectuée par le PDG de Sonatrach à Hassi R’mel pour rappeler, lors d’une réunion avec le collectif des travailleurs, l’existence d’une véritable harmonie caractérisant les relations tissées avec la direction générale de la compagnie. Il avait aussi mis l’accent sur le sens de l’écoute de M. Ould Kaddour et sa disponibilité à assurer une prise en charge des préoccupations socioprofessionnelles du personnel.

Plaidant pour une stabilité pérenne, ils ont aussi souligné les «acquis» déjà obtenus sous la direction de M. Ould Kaddour dont le plus récent est celui relatif à la signature d’un protocole d’accord traitant de la prise en charge médicale du personnel de Sonatrach, des retraités et des ayants droit. L’accord en question porte en effet sur la création d’un fonds pour la prise en charge à hauteur de 80% des frais d’hospitalisation et différentes interventions chirurgicales des employés de Sonatrach, des retraités et des ayants droit au sein des cliniques privées nationales. D’autre part, une source de la direction de la Sonatrach informe que dans le cadre du déplacement du PDG à Oran lors des festivités de commémoration du double anniversaire du 24 février, il n’est pas exclu qu’il puisse se rendre dans la zone industrielle d’Arzew, située à une trentaine de kilomètres de la ville d’Oran.

A rappeler que lors de la visite effectuée en octobre dernier par le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, dans cette zone industrielle des plus stratégiques dans l’ouest pays, le PDG de Sonatrach avait mis l’accent, entre autres sur la nécessité d’accélérer la réalisation des projets de raffineries de Hassi Messaoud et de Tiaret. Récemment encore, M. Ould Kaddour avait également insisté sur la consécration des projets pétrochimiques «fer de lance» de la stratégie de la compagnie pour 2018.

