Ligue des champions dâ€™Afrique, MC Alger 9 - Otoho dâ€™Oyo (Congo) 0 : DÃ©monstration de force du Mouloudia

Le Mouloudia d’Alger a composté son billet qualificatif au tour prochain de la phase préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique, en prenant le dessus, hier au stade du 5 juillet, sur le représentant Congolais.

Le MCA s’est imposé par le score fleuve de 9-0, face à la formation d’Otoho d’Oyo. Pour rappel, les camarades de Hachoud s’étaient inclinés au match aller par 2 à 0. Les protégés du coach Casoni ont entamé cette partie tambour battant. Ils ont eu besoin d’une demi heure seulement pour faire la différence. Adoptant un schéma tactique porté sur le jeu offensif (4-3-3), avec un bloc relativement médian et un pressing dans le camp adverse, le Mouloudia d’Alger s’est d’emblée montré très dangereux. Prenant l’initiative à leur compte les coéquipiers de Chaouchi ont dés le coup d’envoi acculé leurs adversaires. 6’, l’arbitre de la rencontre, le Tunisien Guirat accorde un penalty aux Algériens, suite à une faute dans la surface du défenseur Nsenda sur Derrardja. Le joueur du MCA se fait justice lui même et donne l’avantage aux siens. ça ne pouvait pas mieux commencé pour les locaux, qui ont continué à mettre la pression sur les visiteurs. 9’, le tir de Souibah passe tout prés du cadre. 13’, Bendebka élimine le portier, mais ne parvient pas à cadrer. 17’, le heading de Nekkache est bien bloqué par Mongondza. 23’, les Algériens inscrivent leur second but par l’intermédiaire de Nekkache et remontent ainsi leur handicap. Profitant d’un mauvais dégagement de la défense d’Otoho, l’attaquant Mouloudéen parvient à tromper la vigilance du gardien d’un joli retourné. 33’, Souibah porte le score à 3-0, en reprenant du plat du pied la passe au point de penalty de Nekkache. Il permet ainsi à son teams de mieux gérer la partie. Juste avant la pause, le tir à bout portant de Nekkache est bien bloqué par le gardien. Pris de vitesse, les joueurs de Diallo Badara n’ont jamais réussi à trouver leur marques durant le premier half. Evoluant dans une configuration tactique de prudence (4-3-2-1), la formation d’Otoho n’a pas eu d’autre choix que de défendre en répliquant par des contres. De retour des vestiaires, Amada aggrave la marque (46’). Héritant d’une belle passe en profondeur de la part d’El Mouadene, le milieu de terrain Malgache ne trouve aucun mal à prendre le dessus dans son face à face avec Mongondza. Il met ainsi à l’abri le doyen des clubs Algériens. Les joueurs Congolais ont par la suite tenté le tout pour le tout, en se découvrant et en prenant de plus en plus de risques. Ce qui a permis au poulains de Casoni de trouver plus d’espace pour s’exprimer. Après deux échecs consécutifs de Souibah face au gardien remplaçant Elion (57’ et 59’), Nekkache s’illustre en signant deux buts (61’ et 66’). Face à un adversaire complètement abattu, Hachoud (70’) se joint à la fête pour la septième réalisation du MCA. 77’, à peine rentrée en jeu, Balegh n’a pas tardé à briller. D’une belle tête plongeante, il reprenant le centre d’El Mouadene et enfonce un peu plus le clou (8-0). 81’, Nekkache resurgit pour inscrire son quatrième buts de la soirée (9-0). 87’, l’arbitre de la rencontre met un terme au massacre, en sifflant la fin du match. La formation d’Otoho, qui a effectué ses trois changements réglementaires, s’est retrouvé avec seulement sept joueurs après la sortie pour blessure de quartes éléments.

Rédha M.