Tennis : Circuit Pro-fÃ©minin (Tableau final) : Lâ€™AlgÃ©rienne Ibbou qualifiÃ©e pour le second tour

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou s'est qualifiée pour le 2e tour du tableau final du tournoi Movistar III, organisé du 19 au 25 février sur les courts de Guillermo Villas Tennis Académie (Majorque/Espagne), après son succès contre l'Allemande Irina Cantos Siemers en deux sets (6-0, 6-0). Il s'agit du troisième tournoi consécutif à Majorque pour l'Algérienne, classée 670e mondiale, après les Movistar I et II, auxquels elle avait pris part du 5 au 11 février et du 12 au 18 février, à la Rafael-Nadal Académie. Dans le Movistar I, qui était son tout premier tournoi en 2018, Ibbou a été éliminée dès le premier tour, aussi bien en simple qu'en double. Cependant, et dans le tournoi suivant, l'Algérienne a fait un peu mieux, en passant avec succès le premier tour du tableau simple, avant de se faire éliminer au second. Comme les deux tournois précédents, le Movistar III est doté d'un prize-money de 15.000 USD et draine la participation de certaines joueuses relativement bien classées sur le plan mondial, notamment l'Espagnole Estrella Babeza-Candela (343e), la Bulgare Isabella Shinikova (381e) et la Slovaque Vivien Juhaszova (392e), potentielle adversaire d'Ibbou au 2e tour du tableau simple.