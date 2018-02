Handisports, crise entre la FAH et les athlÃ¨tes : Le MJS rÃ©unit tout le monde aujourdâ€™hui

La relation entre la fédération algérienne handisports d’athlétisme et les athlètes internationaux algériens de la disciplines et pas des moindres sont en conflit ouvert avec le président de ladite instance, intronisé en mars 2017 à la tête de la FAH, Mohamed Hachefa. Ce dernier qui a succédé à Rachid Haddad, qui éprouve les pires difficultés pour réunir la manne et les moyens nécessaires, pour faire bénéficier les athlètes internationaux des stages de préparation nécessaires au maintien de leur haut niveau sur le plan international. Ces athlètes ont pour noms à titre illustratif, Mohamed Berrahal champion du monde et champion paralympique, Abdelkader Baka champion du monde et champion paralympique, Fouad Baka champion du monde et champion paralympique, Kamel kerdjena champion du monde et champion paralympique, Lahouari Bahlaz champion du monde et champion paralympique. C'est-à-dire que des champions qui ont hissé haut le drapeau algérien dans le concert des nations, lors des plus grandes manifestations sportives planétaires en handisports. Ils sont en effet, environ une douzaine d’athlètes à protester auprès du président de la fédération, Mohamed Hachefa, se plaignant qu’il ne soit pas capable de leur réunir les moyens qu’il faut pour qu’ils puissent prendre part à des stages de préparation de haut niveau, dans la perspective d’être au top, à l’arrivée des échéances importantes. Ils ne veulent pas d’une préparation de dernière minute et ils ont bien raison. Pour sa part, le président de la fédération trouve des difficultés pour assumer ses nouvelles fonctions, puisqu’il se montre jusque-là incapable d’attirer des partenaires et des sponsors, pour se doter d’une manne financière suffisante afin de pouvoir mener à bien sa mission. Contrairement, à l’ex-président Rachid Haddad, qui s’était entouré de partenaires importants tels Sonatrach et Mobilis. Certes, la force de la FAH sous l’ère Haddad, était les deux structures que sont la DTN (Aspect technique) et le Secrétariat (côté administratif), qui assuraient un travail de titans et qui fonctionnaient parfaitement sous sa coupe, d’un côté. Tout cela, avec les entraineurs et les athlètes qui se comportaient en vrais professionnels. Il a su donc mettre en place les structures incontournables avec les hommes qui siéent pour se projeter dans la voie du succès. Sans remettre en question, la valeur de l’actuel premier responsable de la FAH, Mohamed Hachefa, qui est dans le milieu de l’handisports depuis 25 ans environ,avec un excellent travail assuré, lorsqu’il présidait la Ligue algéroise handisports, on peut se permettre d’affirmer qu’il ne connait pas la même réussite, depuis son élection au niveau de la FAH. Son bureau fédéral semble faible et impuissant. Il ne réagit pas comme attendu de lui pour faire bouger les choses. Pour preuve, des athlètes en grogne, pas de stages de préparations pour eux depuis un bon moment déjà, pas de partenaires, ni sponsors capables de doter la FAH des ressources financières nécessaires pour qu’elle puisse accomplir convenablement sa mission. A la FAH, on semble impuissant et on attend que l’arrivée des subventions d’Etat via le MJS. En attendant, c’est le vide…

Cette situation ne mène qu’à l’impasse, comme s’est actuellement le cas. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, sollicité par les athlètes en question, qui est à l’écoute des doléances des sportifs, a instruit les services du MJS, pour se réunir avec toutes les parties concernées, c’est-à-dire, président de la FAH, encadrement technique nationale et athlètes au niveau du siège de la tutelle pour élucider la situation et les aider à trouver les solutions nécessaires aux problèmes posaient par les uns et les autres. Rendez-vous a donc été pris pour aujourd’hui pour se diriger vers une issue favorable. Affaire à suivre.

Mohamed-Amine Azzouz