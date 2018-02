Lutte contre lâ€™Immigration clandestine : Le HCI appelle Ã  des solutions

Dans une intervention, à l’ouverture d’une conférence intitulée «Les dimensions de l’immigration clandestine», tenue au siège du HCI, le président du Haut conseil islamique, le Dr Ghlamallah, a relevé la nécessité de mettre en place des mécanismes susceptibles d’apporter des solutions concrètes au phénomène qui prend de l’ampleur, du fait que l’Algérie constitue un pays de transit. M. Ghlamallah a souligné l’importance de mettre toute la lumière sur les facteurs et conséquences de l’immigration clandestine, relevant, de ce fait, la nécessite de multiplier les efforts en vue de faire face à ce phénomène illicite.

«Cette rencontre, qui regroupe plusieurs chercheurs et experts algériens, est une occasion pour échanger les vues sur la question de l’immigration clandestine», a-t-il expliqué. Saisissant l’occasion, M. Ghlamallah est revenu sur les propos rapportés récemment par certains médias en rapport avec une fatwa émise par le HCI et «interdisant l’émigration clandestine».

Il a, à ce sujet, indiqué que le HCI n’a jamais émis une fatwa décrétant ce phénomène, précisant la condamnation par le HCI de l’acte de migration et non son interdiction du point de vue religieux. Pour sa part, le Dr Kamel Bouzidi, président du conseil de la Fatwa au HCl, a, dans son intervention, apporté des précisions relatives à l’émigration dans son aspect réglementé, qui a toujours été considérée comme licite en islam, et ce qu’elle soit motivée pour un commerce, pour la science ou par le fait d’aspirer à une vie meilleure, faisant savoir que l’émigration doit préserver la dignité de la personnes en terre d’accueil. Poursuivant ses propos, le Dr Bouzid a évoqué les points négatifs qu’engendre l’émigration clandestine, citant, en premier lieu, le fait de procéder à une émigration clandestine constitue une infraction à la loi et le non-respect des règles de l’État qui tendent à garantir et à préserver la dignité du citoyen algérien.

Il cite, également, le fait de mettre la vie du candidat à ce type d’émigration en danger qui est formellement interdit par l’islam, en se référant aux vocations suprêmes des révélations coraniques qui garantissent la préservation de la vie de l’être humain. Le Dr Bouzid a affirmé qu’il est totalement interdit, religieusement parlant, de procéder à des actes ou à des faits pouvant porter préjudices à la vie de l’être humain.

Pour lui, l’un des aspects les plus visibles de cette émigration illicite est celle par voie maritime, qui, en dépit de plusieurs facteurs l’interdisant, en sus des conditions climatiques défavorables, des jeunes tentent de prendre le large, mettant en péril leur vie. Il est revenu au fait que beaucoup de candidats à ce type d’émigration peuvent se trouver dans une situation d’humiliation, ce qui contrevient à la morale de l’islam qui classe l’être humain dans un rang supérieur. Pour sa part, le Pr Saïd El-Ayadi, chercheur en sociologie, a mis l’accent sur la nécessité de bien informer les gens sur le phénomène de l’émigration clandestine en Algérie, pour l’éradiquer, tout en soulignant le rôle des médias.

Le Dr Saïd Bouyazri, juriste, a, quant à lui, évoqué le volet juridique de l’émigration illicite qui a fait l’objet de plusieurs accords internationaux, dont l’Algérie est signataire, avec un droit de réserve et 2 protocoles, faisant savoir que ce phénomène est bien cadré par la Constitution algérienne.

Pour sa par, le Pr Abdelmadjid Kadi, expert en économie, s’est exprimé sur les facteurs socio-économiques à l’origine de l’amplification de ce fléau social, citant, entre autres, le chômage qui a favorisé l’apparition de certains «commerces parasitaires», tels que les réseaux qui organisent ce genre d’émigration clandestine.

«Ces jeunes sont généralement détournés et exploités dans des réseaux de trafic d’organes et de drogue», a-t-il fait savoir, ajoutant que les candidats à ce genre d’émigration qui aspirent à trouver une vie meilleure «outre-mer», se trouvent, pour la plupart, confrontés à une réalité amère, celle que les conditions ailleurs ne sont pas aussi meilleures.

Kamélia Hadjib