JournÃ©e nationale du chahid : Entretenir la mÃ©moire

A l’occasion de la célébration de la journée nationale du chahid, la librairie Chaib Dzair de l’entreprise nationale de communication, d’édition et de publicité (ANEP) a organisé un hommage aux martyrs de la révolution algérienne, suivi d’un débat où professeurs, chercheurs et passionnés d’histoire ont pris part à cette rencontre.

Il était de prime abord de mettre la lumière sur la définition martyr du devoir national et non pas de la révolution algérienne, comme l’explique Mohamed Balhi, écrivain et chercheur en histoire. «Nous avons tendance à dire que les martyrs sont ceux ayant rendu l’âme entre 1954 et 1962, alors que c’est totalement faux. Pendant les révolutions populaires aux quatre coins du pays, beaucoup de martyrs ont combattu l’ordre colonial en laissant leur peau, à l’exemple du cheikh Bouziane, chef de la révolution de Zaàtecha en 1849, pour ne citer que ce grand nom de la mémoire de la résistance algérienne», a-t-il fait savoir avant de plaider pour la nécessité de célébrer les événements glorieux de l’histoire de l’Algérie en s’adressant aux jeunes. «Ça ne sert à rien de commémorer nos événements glorieux du passé en donnant la parole aux vieux pour s’adresser aux vieux. Il faut entretenir la flamme de la mémoire et du sacrifice de nos martyrs et moudjahidine», a lancé, avec beaucoup d’ingéniosité, Mohamed Balhi à l’adresse d’un public jeune avant d’avertir l’assistance sur le danger de révisionnisme. «Un vent de révisionnisme a commencé en 1981 avec l’ouvrage d’Abdelatif Soltani sur la définition du martyr. Il faut se tenir loin de ces amalgames et valoriser davantage l’écriture de l’histoire», a-t-il lancé. Mohamed Balhi a appelé, par ailleurs, a écrire l’histoire et rendre justice par devoir de mémoire aux anonymes de la guerre de libération nationale. «On a beaucoup écrit sur Larbi Ben M’hidi mais peu sur Brahim Chergui. Il faut faire des recherches pour entretenir la mémoire par l’écrit et par l’image sur les icones de la révolution certes, mais aussi de tous les anonymes soldats, moudjahidine, femmes et enfants qui ont grandement contribué au recouvrement de la souveraineté nationale.» «‘’L’armée de la libération nationale en wilaya IV’’ de Mohamed Teguia est le meilleur exemple lorsqu’il a immortalisé par sa plume le devoir de plusieurs moudjahidine et martyrs anonymes du devoir national», a-t-il souligné.

Décrétée le 18 février de chaque année, la journée nationale du chahid est riche en symbolique, à l’exemple par la création de l’organisation spéciale (OS), branche armée du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) le 18 février 1947. Un riche débat a suivi la rencontre en portant, entre autres, sur la nécessité d’entretenir la mémoire des martyrs, algériens où étrangers, de confessions musulmane, chrétienne ou juive en citant Fernand Iveton ou encore Georges Acampora.

Kader Bentounès