JournÃ©e nationale de la Casbah : El Mahroussa Ã  lâ€™honneur

Dressant un portrait sur la Casbah d'Alger et toutes ses richesses, le poète et historien Omar Chalabi a mis l’accent, mardi dernier, sur l’histoire de la Casbah, l’art de vivre de ses habitants et sa sublime édification qui a marqué les plus grands architectes du monde, il a indiqué qu’«il est absolument nécessaire de s’intéresser de près à tous les vieux quartiers d’Alger».

Classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992, la Casbah, qui signifie la «citadelle», est l’ancienne citadelle d’Alger, peu à peu on appela la Casbah l’ensemble du quartier autour de la citadelle. La Casbah d’Alger fût fondée sur les ruines de l’ancienne ville fondée par les Romains, Icosium. Construite sur une colline, descendant vers la mer et divisée en deux… la haute et la basse Casbah. C’est dans la perspective de lui rendre sa juste valeur qu’une une conférence autour de la Casbah et ses vestiges a été programmée mardi dernier au centre des activités culturelles Abane-Ramdane à Alger. Animée par le poète Omar Chalabi, devant une assistance nombreuse, passionnée de la vieille citadelle, cette rencontre coïncide avec la commémoration de la journée nationale de la Casbah. Cette date remonte au 23 février 1997, une journée tant importante pour l’histoire mais qui, malheureusement, ne suscite plus l’enthousiasme des grandes foules. Le premier intérêt manifesté face à la sauvegarde de la vieille cité remonte aux années 1920. Malgré un constat toujours plus alarmant, l'état des lieux reste toujours aussi déplorable. Le cœur battant d’El Mahroussa, le noyau urbain d’Alger qui a fait l’histoire des hommes et de la révolution, celle qui a étourdi et mis en échec le colonisateur français — et quel meilleur témoin pour ça que le film La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo ! Fidèle à son «Tarbouch», le poète historien a rappelé que l’ancienne ville a donné naissance à de nombreux révolutionnaires lors de la guerre de Libération nationale et aux plus grands maîtres du chaâbi, avant de mettre en lumière les trésors archéologiques très anciens qu’elle recèle et qui sont d’une valeur inestimable, preuve de l’histoire plusieurs fois millénaire de notre pays. Dans le même ordre d’idée, M. Chalabi a cité quelques palais, mosquées, hammams et fontaines, à l’exemple du somptueux palais de Mustapha Pacha, la belle mosquée de Sidi-Abderrahmane, le célèbre Hammam Sidna et la fameuse fontaine Ain M’zaouka. Il mentionnera, en outre, des bâtisses et des mosquées datant du XVIIe siècle, à l’instar de la mosquée Ketchaoua construite en 1794 par le Dey Baba Hassan, flanquée de deux minarets ; la mosquée el Djedid ,construite en 1660, au moment de la régence turque avec sa grande coupole ovoïde et ses quatre coupoles. La mosquée El Kébir (la plus ancienne des mosquées, elle a été construite par l'almoravide Yusuf souverain Tashfin ibn et reconstruit plus tard, en 1794). Dar Khadaoudj El Amia et Dar Aziza. A ce propos, il a évoqué, lui aussi, avec beaucoup d’admiration, la beauté des mosquées de la Casbah qui sont aussi magnifiques que différentes les unes des autres. Le conférencier s’est longuement exprimé sur le mode de vie unique de ses habitants, leurs coutumes et traditions et surtout leur générosité. Ils ont pu créer une atmosphère conviviale et pleine de chaleur humaine où il faisait bon vivre. Il a regretté avec beaucoup d’émotion l’état catastrophique dans lequel sombrent actuellement les joyaux architecturaux de la Médina, qui meure à petit feu et tombe en ruine, sans que personne ne bouge le petit doigt. Le ciseleur de rimes et de vers a terminé son allocution en récitant un poème dédié à la Citadelle, les larmes aux yeux. Il est revenu également sur la diversité de sa population, ses fêtes, ses «Boukalates», les vieux cafés, les terrasses, ses métiers, son chaâbi et ses personnages célèbres, comme Momo, le Petit-Omar et tant d’autres. Soulignons, enfin, qu’un défilé d’habits traditionnels algérois sur les rythmes des zorna a été présenté pour un plus de nostalgie. Dans cette voie, la Casbah d’Alger a fait l’objet d’une captivante après-midi, où les participants ont démontré leur attachement par le cœur et la raison à cette cité millénaire, berceau des valeurs de notre identité. Un des symboles phares de la Casbah d’Alger est représenté sans nul doute par le Saint patron d’Alger, Sidi Abderrahmane Ettaalibi.

Sihem Oubraham