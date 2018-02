CinÃ©ma : 17 films en lice pour lâ€™olivier dâ€™or

Dix-sept films, dont trois longs-métrages, sept courts-métrages et autant de documentaires, prendront part à la 16e édition du festival culturel national annuel du film amazigh (FCNAFA) qui se tiendra du 24 au 28 février courant à Tizi-Ouzou, a annoncé hier le commissaire de ce festival, Farid Mahiout, dans une conférence de presse animée au début de l’après-midi à la maison de la culture Mouloud-Mammeri de la ville des genêts. Les films participant à ce rendez-vous dédié au cinéma d’expression amazighe, une langue désormais consacrée langue nationale et officielle dans la première loi du pays, ont été sélectionnés parmi 43 films déposés au niveau de la commission de visionnage et de sélection, a indiqué le même conférencier. En sus de la projection de films en lice pour l’olivier d’or et ceux en hors compétition, cette présente édition du FCNAFA sera marquée par l’organisation de plusieurs conférences thématiques, des ateliers de formation et des expositions. Le jury de ce festival qui décidera des lauréats de ce concours est composé de sept membres issus de divers horizons. La directrice locale de la culture, Nabila Goumeziane, a, pour sa part, assuré les amoureux du 7e art d’expression amazighe qu’aucune restriction budgétaire n’a affecté l’organisation de ce festival qui sera maintenu pour l’avenir conformément à la décision du ministre de la culture, Azzedine Mihoubi. Elle a aussi souligné que l’objectif de ce festival est la promotion de la production cinématographique en langue amazighe. La directrice de la culture a également fait savoir que toutes les variantes linguistiques de la langue amazighe seront représentées dans ce concours primant les meilleurs films ainsi que les rôles des comédiens et les scénarios. La cérémonie d'ouverture officielle de cette édition, dédiée à l'écrivain, anthropologue et linguiste, feu Mouloud Mammeri, aura lieu dans l'après-midi du samedi prochain au niveau du théâtre régional Kateb-Yacine de la ville de Tizi-Ouzou.

Bel. Adrar