Tizi-Ouzou capitale du film amazigh

Tizi-Ouzou sera durant toute une semaine la capitale du film amazigh à la faveur de la 14e édition du festival du film amazigh.

Il était temps que le public renoue avec les salles obscures et que les cinéastes en herbe avec la compétition. Comme à son habitude, le festival veille à la formation et organisera des matinées pour ceux qui sont intéressés par le métier d’acteur et d’actrice et ceux qui le sont pour la mise en scène et les techniques de tournage. La formation est encadrée par deux professionnels.

Tizi-Ouzou, qui a raté l’année 2017 en raison de la politique d’austérité, fera le maximum pour réussir son festival annuel. Il est vrai qu’il est difficile de réunir le nombre de films nécessaire pour un festival, mais cette année verra 17 productions en compétition pour l’Olivier d’Or, entre longs-métrages, court-métrages fictions et documentaires. Des débats suivront les projections de films alors que des conférences sont au programme le matin à la maison de la culture Mouloud-Mammeri.

Il sera question d’ouvrir le débat sur «L’apport des œuvres romanesques de Mouloud Mammeri à l’émergence du cinéma amazigh». Pour rappel, les romans de Mouloud Mammeri «La Colline oubliée» a été porté à l’écran par le cinéaste Abderrahmane Bouguermouh, après de longues années de lutte, et «L’Opium et le bâton» par le réalisateur Ahmed Rachedi, tourné malheureusement en arabe. L’œuvre musicale monumentale de Mohand

Iguerbouchène sera appréhendée à travers la musique du film «La Colline oubliée». Iguerbouchène avait signé la musique du film «pépé le Moko», avec Jean Gabin dans le rôle principal. Pour le documentaire, il est question de savoir si ce type de film a servi à la promotion de tamazight. C’est encore insuffisant dans la mesure où il n’y a aucun documentaire sur le nouvel an amazigh, yennayer. Dans ce domaine, beaucoup reste à faire.

La production cinématographique algérienne est presqu’au niveau zéro, et là, il faut vraiment se féliciter qu’il ait des cinéastes et des producteurs qui réalisent et produisent des films amazighs.

Le festival du film amazigh de Tizi-Ouzou a le mérite d’animer la ville durant une

semaine et de susciter de nouvelles passions avec la formation dispensée durant cette manifestation. Il est important de souligner que la direction de la culture de Tizi-Ouzou se distingue vraiment par son dynamisme. Autour de Nabila Goumeziane, directrice de la culture, et sa jeune équipe dévouée à cette noble mission qui tient plus du volontarisme que d’une

fonction administrative, plusieurs manifestations ont lieu durant toute l’année.

Abdelkrim Tazaroute