Syrie : bain de sang et calculs politiques

S’il fallait résumer le conflit syrien qui dure depuis 2011, les bombardements de la Ghouta orientale et les derniers développements dans l’enclave d’Afrine, plus au nord, résument parfaitement la situation actuelle. En un mot, personne ne contrôle plus rien, et le dérapage menace toute la région. Dans la Ghouta orientale, l’intervention de l’armée syrienne contre un des derniers bastions des rebelles tourne au bain de sang.

Quatre jours durant, l’aviation syrienne a bombardé, sans répit, les positions des terroristes et autres rebelles opposés au régime de Damas. Les protestations internationales pour stopper cette intervention n’ont pas trouvé d’échos auprès des autorités syriennes. «Hors de question d’épargner le dernier carré des terroristes», clame Damas. On dénombre plus de 270 morts. Le SG de l’Onu a fait part de sa «profonde inquiétude», rappelant aux belligérants la nécessité de respecter «les principes fondamentaux du droit humanitaire». Dans l’enclave d’Afrine, le conflit vient d’entrer dans sa phase conventionnelle. La confrontation entre l’armée turque et syrienne a commencé, dévoilant ainsi une face redoutée par la communauté internationale. L'offensive turque, baptisée «Rameau d'olivier», contre une milice kurde, a pris une tournure spectaculaire. Le déploiement de forces syriennes annoncé auparavant par les autorités syriennes a été visé par des tirs turcs, marquant un développement majeur qui ajoute à complexité de la guerre civile. Peu après leur arrivée, les forces alliées à Damas ont été visées par l'artillerie turque, selon l'agence officielle syrienne Sana. À Ankara, les médias étatiques ont fait état de «tirs d'avertissement» contre ces forces. Les plans du président Erdogan, qui prévoit de mettre l’enclave en état de siège, risquent de se heurter à cette présence. Dans ce cas de figure, on assistera à un embrasement du front nord le long de la frontière turque.

Que fera Moscou ? Bien malin qui trouvera la réponse. La Russie a beau avoir tacitement donné son feu vert à l'offensive d'Afrine, elle n'a cependant pas manqué de manifester déjà sa mauvaise humeur à l'égard d'Ankara en fermant l'espace aérien à ses avions pendant plusieurs jours après qu'un appareil russe eut été abattu dans une zone du nord de la Syrie, où des observateurs militaires turcs sont censés faire respecter une zone de désescalade. La Russie et la Turquie coopèrent étroitement sur le dossier syrien, même si elles soutiennent des camps opposés dans le conflit. M. Erdogan s'est rapproché de Moscou après, avoir été excédé par le soutien apporté par les États-Unis aux YPG, devenues leur fer de lance sur le terrain dans la lutte contre Daesh. Bien qu'il ait reconnu avoir perdu 32 soldats, Ankara répète à l'envi que l'offensive avance «comme prévu». Les forces turques ont certes pris à ce jour le contrôle de plus de 40 villages, mais ces localités sont situées pour la plupart dans des zones frontalières du nord de la région d'Afrine. D’un autre côté, l'offensive a renforcé les tensions entre Ankara et Washington. À tel point que la Turquie menace d'ores et déjà d'avancer vers Minbej, à une centaine de kilomètres à l'est d'Afrine, où sont déployés des militaires américains aux côtés des YPG. Pour tenter d'apaiser ces tensions avec un pays allié des États-Unis au sein de l'Otan, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a effectué, en fin de semaine, une visite à Ankara, au cours de laquelle il a eu des entretiens marathon avec M. Erdogan et avec le ministre des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu. À l'issue de cette visite, Washington et Ankara ont délivré une déclaration laconique ou il est de travailler «ensemble» pour surmonter leur crise, avec "en priorité" la recherche d'une solution pour Minbej. Pour le moment Moscou adopte le wait and see. Pris entre deux feus elle se doit de caresser le moins brûlant. Ankara est un allié de choix face à un occident très hostile. Téhéran ne peut démentir…

M. T.