Dans la lucarne : Quand la CAF est sÃ©duite

On ne le dira jamais assez, la question de l’introduction de la vidéosurveillance dans le football reste encore partagée par aussi bien les acteurs du football, des responsables des clubs, la presse que le public qui suit de très près ce sport. Il faut dire que les détracteurs sont nombreux mais ceux qui sont favorables à son application à travers le monde sont de plus en plus nombreux aussi. On l’avait essayé dans des compétitions des jeunes et même des championnats locaux, aussi bien en Europe qu’ailleurs, mais... Les tests donnent des résultats qui se rapprochent visiblement beaucoup plus de la réalité. En effet, face à la multiplicité des fautes d’arbitrage où l’on accorde à certaines équipes des buts litigieux alors que tout le monde estimait qu’il n’était pas valable, la vidéo devient incontournable. Des attitudes qui frisent la partialité par leur récurrence. C'est-à-dire que ce ne sont pas des erreurs d’arbitrage passagères qui ne concernent que quelques clubs. Nous les retrouvons partout au point où la nécessité d’utiliser la vidéosurveillance dans le football est en train de s’imposer comme la solution du rpoblème. Il y a aussi les cas où des arbitres n’accordent pas de buts valables à certaines équipes pour des raisons qui sont, on ne peut plus subjectives. C'est-à-dire qu’on avantage ouvertement une équipe contre son adversaire. D’où le «holà» des instances sportives qui gèrent le football dans les grandes fédérations mondiales et notamment la FIFA qui possède un pouvoir plus qu’important. Certains même la comparent à un «gouvernement mondial» se cachant derrière cette discipline. Elle peut même empêcher les politiques de s’immiscer dans les affaires du football et les cas sont légions à ce niveau. Dés que les «politiques» commencent à «titiller» une fédération sportive donnée, on brandit la menace de la sanction de toutes les compétitions qu’elle gère. Souvent, elle ne badine pas avec l’application scrupuleuse de ses directives et surtout ses lois. Elle est fatiguée de toutes ces erreurs d’arbitrage qui ont tendance à augmenter. Il a lieu aujourd’hui de mettre un terme, ou du moins atténuer assez sérieusement, cette question par la généralisation de l’application de la vidéosurveillance. Certes, on est en train de faire des tests un peu partout, mais on est encore loin du compte et surtout des espérances des uns et des autres. Si en Europe, en Inde et même en Chine on a testé ce système électronique sophistiqué, voilà que l’Afrique met son grain de sel, puisque la Super-coupe d’Afrique qui opposera, ce 24 février à Casablanca, le Wydad de Casablanca au TP Mazembé (Congo) («Tout Puissant Mazembe»), verra l’utilisation pour la première fois dans cette compétition de la vidéosurveillance. À vrai dire, il s’agit «grosso-modo» d’une très bonne chose. Les détracteurs de cette technique électronique, un peu lente et ennuyeuse, laissant aussi les téléspectateurs en haleine plusieurs minutes avant l’annonce de la sentence, ne sont nullement d’accord avec la mesure de la CAF. Cette dernière cependant a déjà pris la décision et, apparemment, elle est irréversible du moins sur le plan expérimental. «L'arbitrage vidéo (VAR) sera utilisé lors de la rencontre de Super-coupe d'Afrique entre le WA Casablanca et le TP Mazembe prévue le 24 février au stade de Casablanca (Maroc)», a indiqué lundi la Confédération africaine de football (CAF) sur son compte twitter. La CAF avait expérimenté le VAR pour la première fois lors de la phase à élimination directe du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2018 disputé au Maroc. Un tournoi réservé exclusivement aux joueurs évoluant dans les championnats de leurs pays. L'objectif du VAR est d'accompagner l'arbitre sur le terrain et éviter ainsi les erreurs qui peuvent changer le cours d’une rencontre. Le VAR examinera les décisions, y compris les buts, les penalties, les cartons rouges et les erreurs sur l’identité des joueurs dans certaines situations. L'IFAB, organe garant des lois du jeu, avait approuvé lors de sa 130e assemblée générale annuelle à Cardiff, le 5 mars 2016, le principe d’une période expérimentale de deux ans de l’arbitrage vidéo pour des erreurs évidentes ayant un impact sur le cours d’une rencontre, entre autres». Il est évident que l’Afrique n’est pas un continent vivant en «vase clos», sans savoir qui se passe autour de lui. Ce nouveau principe qui viendra pour aider les arbitres le sera dès la réunion de l’International Board, le 05 mars prochain à Cardiff. Ce serait peut-être la fin du calvaire. On l’espère !

Hamid Gharbi