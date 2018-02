JSK : Ce sera finalement Bouzidi

Les événements se succèdent et ne se ressemblent pas à la JSK. Le départ de Noureddine Saâdi de la barre technique étant consommé –on attend de voir s’il acceptera le poste de DTS que lui propose Mellal— la difficulté aura été incontestablement de lui trouver un successeur. Il faut dire que la situation dans laquelle végète la JSK fait que les entraîneurs ne se bousculent pas au portillon. Un contact a été entrepris avec Sid-Ahmed Slimani, mais il est clair, après coup, que ce dernier n’était pas près de laisser son poste à l’OM, en témoignent les conditions qu’il avait exigé pour prendre le poste. Dans la foulée, la piste Bouali a aussi été évoquée. Le technicien était dans un premier temps intéressé, mais avait demandé néanmoins un temps de réflexion. Pressé de trouver un entraîneur au plus vite, les dirigeants de la JSK se sont rabattus sur la piste Youcef Bouzidi.

Homme des situations difficiles, l’ancien entraîneur de la JSMS n’a pas mis longtemps à se décider. Rentré mardi de Paris, Bouzidi a rencontré dans la foulée Nassim Benabderrahmane le DG de la JSK et se sont mis d’accord dans la foulée. Il est convenu donc que Youcef Bouzidi assiste à l’entraînement, ce jeudi, mais ne dirigera pas le match face à l’USMBA, vendredi. «Je serai au stade en tant que superviseur. Je prendrai mes fonctions la semaine prochaine », a-t-il déclaré. C’est donc le duo Gaouaoui-Gaci qui aura la lourde tâche de diriger le très important match face à l’USMBA, vendredi.

Confronté par le passé à des situations de ce genre, Youcef Bouzidi s’est dit nullement effrayé par la lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules. «La situation de la JSK ne m’inquiète pas. J’ai déjà connu pire dans ma carrière. Je suis optimiste», a déclaré Bouzidi après sa nomination.

Cherif Mellal compte par ailleurs mettre en place un staff élargi. Pour ce faire, il a décidé d’intégrer Slimane Raho, déjà cité, pour épauler Bouali. L’ancien arrière droit des Canaris devrait donc intégrer prochainement le poste. En outre, les dirigeants songent aussi à faire appel à Mourad Karouf, qui avait déjà dirigé l’équipe seul ou en duo, pour renforcer le staff.

Incontestablement, l’opération sauvetage est lancée. Le match de l’USMBA s’annonce déjà décisif pour les Canaris. Un autre échec risque d’obscurcir encore plus l’horizon des Canaris…

Amar B.