Ligue 2 (21e journÃ©e) : Favorable au leader

La 21e journée du championnat de Ligue-2 s'annonce favorable au leader. En effet, l'AS Ain M'lila, sur une bonne dynamique, reçoit l'ASO, qui peine à trouver une régularité dans son rendement et une stabilité au niveau des résultats. Un match a priori à la portée des poulains du coach Hadjar, intraitables à domicile. Attention cependant à la réaction de la bête blessée. Battu chez elle le week end dernier, la formation de Chlef, qui a tout de même de solides arguments à faire valoir, ne va certainement pas faire le déplacement dans la peau de la victime expiatoire. De son coté, le dauphin aura un périlleux déplacement à faire. La JSM Skikda se rendra à Ain Fekroun pour croiser le fer avec la lanterne rouge. Face à une équipe du CRBAF, qui n'a plus droit à l'erreur, les protégés de Bouzidi devront faire preuve de beaucoup de détermination et de concentration. Le MOB n'aura pas la partie facile, non plus. Les joueurs de Bouarata seront en danger à Mascara. Face au Ghali, qui continue de flirter avec la zone de relégation, les Bejaouis devront se montrer très solides. Par ailleurs, l'autre formation de la ville de Yemma Gouraya, qui pointe au pieds du podium, évoluera à domicile. La JSMB sera hôte du Chabab de Batna, en position de second relégable. Un match normalement facile pour les joueurs de Zeghdoud, qui devront profiter de l'occasion pour progresser encore dans le classement. De son coté, le Chabab Ahly de Bordj Bou Arreridj, bien placé pour suivre de très prés la course, accueille la modeste formation de Babya.

Les poulains de Boughrara, auteurs d'une belle remontée au classement, ne devraient normalement pas avoir beaucoup de soucis à se défaire de cette équipe du MC El Eulma, dont les résultats à l'extérieur restent défavorables. Dans le bas du tableau, le Raed de Kouba, en position de premier relégable, reçoit l'Amel Boussaâda. Une rencontre ouverte à tous les pronostics tant les deux teams sont capables du meilleur comme du pire. Le Widad de Tlemcen, dans une positon délicate accueille l'ASM Oran, qui n'a pas non plus assuré son maintien. Cette rencontre entre deux vieilles connaissances, au jeu ouvert et plaisant, s'annonce passionnante.

R. M.



Programme :

CRBAF - JSMS

RCR - MCS

WAT - ASMO

GCM - MOB

CABBA - MCEE

RCK - ABS

JSMB - CAB

ASAM - ASO