Ligue 1 (21e journÃ©e), CSC - USB : le leader sans ses Fans

Le championnat national de Ligue 1 amorce un tournant assez important, avec la 21e journée ; il ne restera que 9 journées après. C’est-à-dire que cela se complique, surtout pour les équipes mal classées où chaque point perdu aura son pesant d’or.

Cela dit, le leader constantinois battu sévèrement, au stade 5-Juillet par le MC Alger (3 à 0) fera tout pour se rattraper et renouer avec la gagne qui semble le bouder depuis cette phase retour. Il est clair qu’il aura face à lui une équipe biskrie qui, elle, par contre, a appris merveilleusement bien comment conjuguer le verbe gagner. Elle l’avait montré chez elle devant l’O Médéa où elle l’avait emporté sur le score de (2 à 0). Il y avait aussi la manière. Comme cette rencontre aura lieu à huis clos, les Biskris ont les moyens de surprendre les locaux qui sont loin d’être dans une forme éblouissante. L’absence de Belkheir a pesé de tout son poids sur le rendement des Sanafir.

À Oran, le MC Oran, auteur d’une spectaculaire remontée, aura à s’expliquer devant une équipe banlieusarde qui lutte désespérément pour sortir du «guêpier» de la relégation. Certes, les poulains de Bouakaz sont en extase après leur large succès dans le derby de l’Ouest au stade 24-Février de Bel Abbès (5 à 2), mais ce n’est pas une raison de sous-estimer cet ensemble harrachi qui ne s’avoue pas vaincu facilement. Il se déplacera, à Oran avec la ferme intention de revenir à la maison avec un résultat flatteur. Il est vrai que depuis l’arrivée, durant le mercato d’hiver, de Mansouri, en provenance du MCA, les Oranais ont superbement équilibré leur jeu plus consistant maintenant et surtout plus efficace et vouer à l’offensive. Match ouvert, malgré tout !

À Bologhine, les gars du PAC sont en verve durant cette phase retour. Leur large victoire sur ce même tartan, une semaine plutôt devant la JS Saoura, leur a donné des ailes, eux qui occupent la

5e place en compagnie de l’USMA et de la JS Saoura qui n’avance pas. Ceci dit, en recevant les Nahdistes qui sont, eux aussi, dans une phase de grâce, on peut dire dès à présent dire que ce sera un match des plus palpitants entre deux équipes en état d’euphorie. Il est clair aussi que l’avantage du terrain aura son mot à dire, mais…

Le PAC, comme on le sait, n’a pas de public comme les autres équipes. Cela ne l’empêche pas d’avoir un bon groupe. Par conséquent, les «Sang et Or » vont envahir ce stade d’Omar Hamadi pour soutenir les leurs. Ce sera très serré entre deux larrons qui ne lésinent pas sur les moyens pour faire la différence.

À Tizi-Ouzou, au stade 1er Novembre, la JSK qui se trouve dans une situation des plus difficiles suite à sa défaite devant le DRBT (1 à 0) chez lui fera tout pour faire un bon résultat. Ce sera cependant un peu compliqué devant un ensemble abasssi qui a connu le «naufrage », à domicile, en se faisant battre à plate couture par une excellente formation du MC Oran (5 à 2). D’où les difficultés de cette équipe de la JSK, surtout qu’elle vient de limoger son entraîneur Noureddine Saâdi de la barre technique. Ce sera peut-être pour les Canaris le match de la dernière chance. On vient à la JSK de nommer Bouzidi pour prendre en charge la barre technique. Les poulains de Chérif El Ouazzani sont appelés, eux aussi, à ne pas perdre pour ne pas rentrer dans la «zone des turbulences ».

Que le fair play soit au rendez-vous !

H. G.

Programme :

Demain vendredi 23 février :

À Tizi-Ouzou (1er-Novembre) (16h) : JS Kabylie - USM Bel-Abbés

À Oran (Zabana) (16h) : MC Oran - USM El-Harrach

À Alger (Omar-Hamadi) (16h): Paradou AC - NA Hussein-Dey)

À Constantine (Hamlaoui) (17h00) : CS Constantine - US Biskra (huis clos)

Samedi 24 février

À Médéa (15h) : Olympique Médéa - ES Sétif

À Béchar (16h00) : JS Saoura - CR Belouizdad

À Blida (Brakni) (16h00) : USM Blida - DRB Tadjenanet

À Alger (5-Juillet) (17h00) : USM Alger - MC Alger