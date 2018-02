PÃªche et aquaculture Ã  notre Forum : une forte dynamique

Une augmentation du quota de l’Algérie en thon rouge est à enregistrer pour la période 2018-2020.

Les recettes de la pêche au thon rouge rapporteront environ 30 millions d’euros.

Préparation d’un dispositif relatif à la pêche à l’espadon.

«Notre pays connaît un déficit important en production de poissons issus de la pêche maritime, d’où l’importance de répondre à la demande, à travers le développement de l’aquaculture.» C’est, en substance, les propos du directeur général de la pêche et de l’aquaculture, invité hier de notre Forum, qui a mis en avant les principaux atouts et défis de l’économie de la pêche et de l’aquaculture en Algérie.

Dans toutes ses sorties médiatiques, M. Tahar Hammouche est comme un poisson dans l’eau, tant il maîtrise son sujet, et connaît sur le bout des doigts la feuille de route tracée par les pouvoirs publics. Celle de combler un déficit en production de poissons issus de la pêche maritime.

La production nationale annuelle en ressources halieutiques est connue, elle est chiffrée actuellement à 100.000 tonnes. L’objectif est de doubler cette production, pour atteindre les 200.000 tonnes par an. Mais lorsqu’on sait les quantités de ressources halieutiques depuis plus d’une trentaine d’années, il faut trouver le palliatif. Et le palliatif a justement fait ses preuves ailleurs, et on dit même que les produits de l’aquaculture, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, ont fait leurs preuves ailleurs. Chez nous, le démarrage est timide, pour preuve, on ne compte qu’une production timorée de l’ordre de 4.200 tonnes, alors que l’objectif est de combler un déficit de 100.000 tonnes. Aujourd’hui, explique notre invité, le recours à l’aquaculture n’est pas spécifique à l’Algérie, c’est la tendance mondiale. Et des moyens sont mis pour encourager le développement de l’investissement de l’aquaculture.

En effet, il faut savoir que dans le monde, pour tout poisson pêché, il y a un poisson issu de l’élevage. Ce qui n’est pas le cas de l’Algérie, où nous avons 100.000 tonnes de poissons pêchés et un peu plus de 4.000 tonnes issus de l’élevage. D’où l’objectif tracé par le département de Bouazghi pour booster l’aquaculture en vue d’atteindre les 200.000 tonnes pour équilibrer l’équation offre/demande qui fait que le poisson reste inaccessible pour les Algériens. Dans ce sillage, des mesures d’accompagnement au développement de l’aquaculture à grande échelle ont été mises en place. On cite, entre autres, l’identification et l’affectation de Zones d’Activité aquacole (ZAA) en mer et à terre, une redevance de la concession presque gratuite : (1 DA/m²/an à terre et 1.800 DA/ha/an en mer), et ce sur 25 ans renouvelables tacitement, l’exonération et la révision à la baisse respectivement des droits de douane et de la TVA, pour l’importation des aliments, ainsi que l’exonération de toutes taxes durant les 3 premières années d’entrée en production. Et ce n’est pas pour rien que des investisseurs ont choisi d’investir ce créneau porteur et rémunérateur. Pour preuve, sur les 1.269 projets prévus pour 2017, dans le cadre du Système d’accompagnement à l’investissement productif dans les filières de la pêche et de l’aquaculture (SAIPA), 900 projets d’investissement ont été réalisés (acquisition de petits métiers, industrie de pêche, aquaculture, points de vente... ), portant le nombre total de projets réalisés à 2.200 projets sur 5.000 prévus à 2020. L’exposé du conférencier, plein de chiffres, fait ressortir que le poisson, contrairement à un mythe, ne meurt pas de vieillesse. Si l’on prend par exemple la production, elle a connu une augmentation en 2017. Elle est passée de 102.140 tonnes en 2016, à 108.300 tonnes l’année dernière. Les postes d’emploi ont également connu une hausse, passant de 95.000 à 103.000. L’importation a connu une baisse de près de 44.000 tonnes, et elle est passée à près de 40.000 tonnes. Et s’il y a un chiffre à retenir, c’est celui de la flottille, estimée en 2000 à 2.500 unités, et à 5.500 unités en 2017. Tous ces chiffres mettent en évidence les efforts consentis par les pouvoirs publics pour rendre le poisson un aliment de base des Algériens, qui ne mangent que 4,5 kg par an et par habitant, alors que selon les normes établies par l’OMS, un individu doit, pour son équilibre alimentaire, consommer au moins 6 kg par an.

Et si ailleurs, la ressource halieutique est une source d’entrée de devises, chez nous, elle est minime. Elle provient essentiellement des produits de l’aquaculture très prisés ailleurs, notamment la dorade et la carpe. Cependant, un autre produit de la mer va renflouer les caisses en devises. Le thon rouge, selon l’invité du Forum, grâce à l’augmentation du quota de l’Algérie de thon rouge.

La part de notre pays est à enregistrer pour la période 2018-2020, respectivement de 1.300 t, 1.398 t et 1.600 t. Cet acquis a été obtenu après de laborieuses négociations. Cette quantité est destinée en grande partie à l’exportation, et la capture est assurée par 14 navires, répartis en deux groupes de pêche conjointe. Et ce sont quelque 26 à 30 millions d’euros qui seront glanés en 2018.

En parlant d’augmentation de quota de pêche de poissons contrôlée par l’ICCAT, M. Hammouche a annoncé la préparation d’un dispositif relatif à la pêche à l’espadon, dans le cadre la mise en œuvre des dernières recommandations de l’ICCAT relatives aux quotas. Ce quota est fixé à 550 tonnes pour l’Algérie, en 2017. Il faut dire là aussi que l’Algérie a dû batailler pour faire valoir son caractère de pays marginal en termes de capture de ce poisson dans la Méditerranée par rapport aux autres pays, notamment ceux de la rive nord. Sa voix a fini par être entendue, levant la restriction internationale. Cependant, cette espèce, contrairement au thon rouge, est destinée à la consommation interne.

L’année 2018 verra par ailleurs la réouverture de la pêche au corail. Nous sommes, explique le DG, en phase de finalisation du dispositif réglementaire régissant cette activité. Et ce sont plus de 200 plongeurs professionnels dans le domaine de la plongée sous-marine qui ont été formés dans cet objectif. Il faut dire qu’aujourd’hui, les responsables de ce secteur, appelé à contribuer à cet effort constant de diversification de l’économie nationale, aspirent à hisser la production à environ 200.000 tonnes, à préserver 80.000 postes d’emploi à la création de 40.000 autres, et atteindre un chiffre d’affaires de 110 milliard de dinars et la mobilisation de 100 milliards de dinars pour l’investissement productif. À la question de savoir si le projet de la création de la police de la pêche figure dans la stratégie du secteur, il a laissé entendre que la concrétisation de ce projet n’est pas pour demain, du moment que les garde-côtes assurent cette fonction de la meilleure des manières.

Nora Chergui