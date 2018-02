M. Zemali Ã  la confÃ©rence islamique des ministres du travail : Examen de la coopÃ©ration en matiÃ¨re dâ€™emploi

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a eu, mardi à Djeddah, des entretiens avec le ministre saoudien de l’Emploi et du Développement social, le Dr Ali Ben Nacer El-Gafiz, et avec le ministre tunisien de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Faouzi Ben Abderrahmane, sur le renforcement de la coopération dans les domaines de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale, a indiqué un communiqué du ministère. M. Zemali a évoqué, avec son homologue saoudien, «les dossiers d’intérêt commun et les moyens du renforcement de la coopération bilatérale, notamment en matière d’emploi, de travail et de sécurité sociale».

Lors de son entretien avec le ministre tunisien, Faouzi Ben Abderrahmane, M. Zemali a examiné «les opportunités d’emploi et d’investissement dans les zones frontalières entre les deux pays», outre «le renforcement de la solidarité et de la coordination dans ce domaine dans, le cadre de l’Organisation de la coopération islamique (OCI)».

Ces entretiens se sont déroulés en marge de la 4e Conférence islamique des ministres du Travail, qui se déroule à Djeddah. (APS)