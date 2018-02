Ugcaa : Pour une meilleure politique de lâ€™export

Le président de l’Union générale des commerçants et artisans algériens, Salah Souilah, a plaidé, hier à Alger, lors d’une rencontre consacrée à l’export, au renforcement de la production nationale afin de «conquérir» les marchés africain, européen et autres. Comme point de départ, il voit en la diversification économique une condition sine qua non pour gagner cette bataille de l’export. Cette diversification, le gouvernement compte l’atteindre, notamment depuis la mise en place du nouveau modèle économique de croissance. Aux yeux de M. Souilah, il est impératif que les différents intervenants agissent en synergie, pour mieux fructifier les efforts. De son côté, Mahieddine Selliq, président du fonds arabo-russe, relève les difficultés que trouve la Russie dans la production notamment agricole, à cause de son climat glacial. Et l’Algérie, avec ces richesses, peut inonder le marché russe avec ses produits. Pour ce faire, s’imposent, entre autres, une meilleure politique de marketing, d’emballage, ainsi que le développement des investissements communs dans différents secteurs, touristique et agricole en particulier. Lui emboîtant le pas, M. Toumi, expert, préconise la mise en place de mécanismes d’export et de commerce extérieur, précisant que la diplomatie algérienne, ainsi que les différentes Unions, dont l’Ugcaa, ont un rôle à jouer pour une meilleure représentation commerciale de l’Algérie à l’étranger. Rappelons que la feuille de route du projet de mise en place d’une Stratégie nationale d’exportation (SNE), permettant la diversification de l’économie et des exportations, devrait être finalisée en juin prochain, selon le ministère du Commerce. L’Algérie œuvre, dans le cadre de sa politique économique et commerciale, à bâtir une économie «concurrentielle», à travers une croissance économique «continue et durable», ainsi que son intégration à l’économie mondiale, à travers une ouverture de son commerce extérieur et la mise en œuvre d’accords régionaux de libre-échange. A ce sujet, l’économiste Mohamed Boukhari a récemment déclaré que pour encourager les exportations, l’État introduit des mesures de long terme qui rendraient nos produits moins chers que ceux de la concurrence étrangère. Les canaux sont divers : fiscalité accommodante, faible coût des intrants, climat des affaires favorable, accompagnement sur les marchés internationaux. «Bien qu’il faille encourager tous les produits, l’État peut cibler certains secteurs bien spécifiques. Sur la base d’une critériologie pertinente, une liste de chaînes de valeurs pourra être priorisée. Dans son intervention, l’universitaire énumère trois conditions. D’abord, sélectionner rigoureusement les chaînes de valeurs à développer. Il s’agit également d’élaborer un plan d’action pertinent et réaliste prévoyant un échéancier, des engagements et une évaluation, pour futurs ajustements si nécessaire. S’impose aussi l’association de la Banque centrale à la démarche. La diaspora algérienne peut également contribuer à l’effort d’investissement, pour booster les exportations par l’apport de capital.

Fouad Irnatene