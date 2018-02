Forum dâ€™affaires algÃ©ro-canadien : Encourager le partenariat hors hydrocarbures

Le forum d’affaires algéro-canadien sur «le Partenariat et les Exportations», a été organisé, hier à Alger, par l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) et le Conseil de développement Canada Algérie (CDCA), en association avec le Forum des Chefs d’Entreprises (FCE). Intervenant à cette occasion, M. Brahim Benabdeslem, vice-président du FCE, a indiqué que cette «rencontre constitue une opportunité pour des échanges fructueux dont nous tirerons, sans aucun doute, des enseignements précieux, que nous espérons utile au développement des relations économiques de nos deux pays». Il dira dans ce sens que «nous sommes conscients du fait que nous ayons un grand retard à rattraper pour que l’excellence de nos relations politiques se reflète sur le niveau des échanges commerciaux entre nos deux grandes nations». Mettant à profit cette occasion, M. Benabdeslem a invité les entreprises canadiennes à investir davantage en Algérie, indiquant qu’aujourd’hui notre pays est en effet un vaste chantier en profonde mutation grâce aux efforts consentis par l’Etat en investissements considérables dans l’infrastructure, une condition essentielle pour notre décollage économique. S’agissant, du cadre juridique ce dernier fait, a-t-il dit, l’objet de transformations en profondeur, que ce soit en matière d’investissement, d’accès au foncier et au financement, de droit des affaires, de fiscalité, d’ouverture extérieure, etc. Le vice président du FCE n’a pas manqué de mettre en exergue l’apport de l’entreprise privée dans le développement économique national en soulignant que celle-ci prend de plus en plus de place et devient progressivement le moteur de croissance avant d’insister sur la nécessité d’explorer les opportunités de partenariats solides et durables entre les entreprises algériennes et canadiennes dans différents secteurs. «C’est vrai, dit-il que le marché algérien est peu connu pour beaucoup d’entreprises canadiennes mais nous nous engageons à les accompagner et à les aider à mieux le connaitre afin de nouer des partenariats gagnant-gagnant». De son côté, l’ambassadrice du Canada, Patricia McCullagh, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de ce forum d’affaire qui constitue, a-t-elle dit une opportunité idoine pour nouer des partenariats entre les entreprises des deux pays. Elle dira dans ce contexte que «notre relation avec l’Algérie est basée sur le partage des connaissances et le transfert du savoir-faire». Elle a ajouté que «pour le Canada, l’Algérie représente des débouchés commerciaux dans différents secteurs, notamment celui des Energies et de l’Agriculture». La diplomate n’a pas manqué de plaider pour un partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises des deux pays, avant de mettre en avant le rôle de la Diaspora algérienne qui représente plus de 200.000 personnes. «C’est une force qui unit les deux pays et stimule les relations bilatérales», a-t-elle estimé. Pour sa part, le président du Conseil de développement Canada Algérie (CDCA), Mustapha Ouyed a souligné la tenue de cette rencontre est un signale fort de leur volonté de continuer à travailler diversifier les sources d’échange de partenariat avec l’Algérie. Il y a lieu de noter que les échanges commerciaux entre les deux pays sont évalués à 2,4 milliard de dollars en 2016. En 2016, l’Algérie était le premier partenaire commercial bilatéral du Canada en Afrique, le 32e partenaire commercial bilatéral du Canada et le deuxième plus important fournisseur de pétrole brut au Canada après les États-Unis.

ALGEX, le CDCA et le FCE ont élaboré, en marge de ce forum une feuille de route visant le lancement du programme « Export Launchpad Algérie» destiné à offrir durant une année une assistance technique aux organismes de soutien au commerce ainsi qu’aux petite et moyenne entreprises PME cherchant à exporter leurs produits au Canada et vers d’autres marchés internationaux.

Makhlouf Ait Ziane