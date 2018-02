La Banque en ligne OpÃ©rationnelle chez Trust Bank Algeria

Trust Bank Algeria lance un nouveau service afin de permettre à ses clients de découvrir la banque en ligne et de gérer leurs transactions bancaires en téléchargeant l’application Trust connect. Un communiqué de la compagnie annonce que cette application destinée à la fois aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises. L’accès à un espace personnalisé sur le mobile permet de profiter de multiples fonctionnalités comme la situation des comptes, la consultation des transactions à intervalles réguliers ainsi que la consultation des transactions par type de carte. En outre, l’application offre la possibilité de générer des relevés de compte sous format PDF, l’opposition sur cartes et la consultation des cotations devises.

D’autres fonctionnalités sont disponibles à travers l’application. Ses utilisateurs peuvent ainsi procéder à l’exécution de virements vers leurs comptes ou vers d’autres comptes, commander des chéquiers ou encore accéder à la situation des échéances. Le tout avec un espace de notifications, une localisation des agences et GAB ainsi que des contacts et un accès au service client. Si ce dernier est abonné à TB@NET+, il sera automatiquement inscrit à Trust connect.