CoopÃ©ration : M. Benmeradi Ã©voque le dossier des investisseurs avec les ambassadeurs du canada et de russie

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a reçu hier les ambassadeurs du Canada et de Russie, respectivement Mme Patricia McCullagh et M. Igor Beliaev, avec lesquels il a évoqué les voies et moyens de renforcer les relations de coopération entre l'Algérie et ces deux pays, indique un communiqué du ministère. Lors de son entretien avec Mme McCullagh, qui était accompagnée du président du Conseil de Développement Canada-Algérie (CDCA), Mustapha Ouyed et de chefs d'entreprises activant dans le commerce extérieur, M. Benmeradi a salué les efforts bilatéraux consentis pour la consolidation de la coopération et du partenariat. Ces efforts "seront profitables aux deux parties", a assuré le ministre, mettant en avant "les différentes facilités offertes par le gouvernement en matière d'appui à l'investissement et aux exportations", précise le communiqué.

Pour sa part, Mme McCullagh s'est dit satisfaite du niveau de partenariat atteint par les deux pays, dans le cadre du CDCA qui, a-t-elle poursuivi, constitue "un trait d'union entre les investisseurs des deux pays", appelant la délégation l'accompagnant à poursuivre le programme d'investissement en Algérie.

De son côté, le président du CDCA a mis en avant les différents programmes et projets de partenariat bilatéral à moyen et long termes et la stratégie de son conseil visant à développer les exportations algériennes hors hydrocarbures vers le Canada. (APS)