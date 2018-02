Partenariat : M. Raouya s'entretient avec l'ambassadeur du Canada

Le ministre s'est également entretenu avec l'ambassadrice du Canada, Mme Patricia McCullagh, sur les moyens pouvant traduire l’important potentiel que recèlent les relations bilatérales en projets de coopération et de partenariat. Lors d'une audience accordée à Mme McCullagh, qui était accompagnée d'une délégation du Conseil de développement Canada-Algérie (CDCA), il a notamment été procédé à un examen de l’état de la coopération et des relations économiques entre l’Algérie et le Canada. Les initiatives à entreprendre en vue du traduire en projet de coopération et de partenariat et l’important potentiel que recèle cette relation ont été particulièrement évoquées, selon le communiqué. Tout en signalant les actions de réformes engagées par l’Algérie en matière économique, M. Raouya a réaffirmé la disponibilité de l'Algérie à œuvrer pour l’élargissement des domaines de sa coopération avec son partenaire canadien et à faciliter l’installation des entreprises canadiennes en Algérie. (APS)