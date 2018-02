Partenariat : M. Raouya s'entretient avec l'ambassadeur de Turquie

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, s'est entretenu avec l'ambassadeur de Turquie en Algérie, Mehmet Poroy, sur les voies et moyens de développer la coopération économique bilatérale, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont passé en revue les différents aspects de la coopération économique bilatérale et ont marqué leur satisfaction quant au niveau de relations économiques qui ont connu une évolution importante ces dernières années, notamment dans le domaine des investissements, selon le communiqué. Tout en saluant le niveau d’engagement des entreprises turques en Algérie et leur volonté de développer davantage leurs actions de partenariat, M. Raouya a indiqué que les deux parties doivent mettre à profit l’expérience déjà acquise dans le cadre des différents projets réalisés, de façon à aider les opérateurs des deux pays à identifier de nouvelles opportunités d’affaires mutuellement avantageuses. Pour sa part, l’ambassadeur turc a fait état de plusieurs accords de coopération en préparation dans les domaines qui constituent une priorité pour le développement et la diversification économique en l’Algérie, tels le tourisme et l’agriculture.