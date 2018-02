Presse : MÃ©morandum d'entente entre l'APS et son homologue iranienne

L'Agence d'informations nationale Algérie Presse Service (APS) et l'Agence de presse de la République islamique d'Iran (IRNA) ont signé, à Alger, un mémorandum d'entente pour un échange d'informations. Le mémorandum a été signé par le directeur général de l'APS, Abdelhamid Kacha, et le directeur général de l'Agence IRNA, Seyed Zia Hachémi. Les deux parties ont convenu d'échanger les services en matière d'informations (informations, photos, vidéos et infographie) et de réaliser des projets communs.

Avant la cérémonie de signature, le DG de l'agence IRNA a visité les différents services de l'APS, où il a reçu des explications sur les activités de l'Agence et le traitement de l'information. M. Hachémi a fait part de son admiration quant à "l'organisation" de ces services. Le responsable iranien a souligné l'"importance de la coopération" entre les deux agences sachant que l'agence IRNA dispose d'un réseau de correspondants couvrant la majorité des capitales du continent asiatique, ce qui permettra à l'APS, a-t-il dit, de diversifier les informations concernant cette partie du monde.

Il a en outre souligné l'importance qu'accorde son agence de presse aux informations provenant de l'Afrique du Nord et dont l'APS peut en être la source. M. Seyed Zia Hachémi a salué le progrès technique réalisé par l'APS notamment la nouvelle plateforme numérique dont s'est dotée l'APS récemment. (APS)