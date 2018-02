Hadj : 64 carnets supplÃ©mentaires pour Constantine

Un quota supplémentaire de 64 carnets de Hadj, destiné aux personnes âgées de plus de 70 ans, ayant participé plus de dix fois au tirage au sort du hadj sans succès, a été accordé à la wilaya de Constantine conformément à une décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a-t-on appris, hier du directeur des Affaires religieuses et des Wakfs, Fanit Lakhdar. Les noms des futurs hadjis âgés de 70 ans et plus, qui s’ajouteront à la liste de la délégation algérienne qui effectuera le pèlerinage de la saison 2018, seront annoncés lors d'une opération de tirage au sort prévue, samedi prochain, à partir de 9 heures au siège de la wilaya de Constantine, sis à la cité Daksi Abdeslam, a fait savoir M. Fanit. Précisant qu’un quota de 702 carnets de hadj a été alloué à la wilaya de Constantine pour l’année 2018, le même responsable a affirmé que la wilaya de Constantine compte 22.550 inscrits cette année au tirage au sort, enregistrant une légère augmentation comparativement à l’année dernière, où 21.763 personnes ont postulé. Le directeur des Affaires religieuses et des Wakfs a déclaré, à ce propos, que 730 personnes ont été tirées au sort en 2017, attribuant cette hausse à l’amélioration des modalités de participation au tirage au sort, notamment la modernisation des services du site internet destiné à l’inscription des candidats en ligne, ainsi que la facilitation des mesures administratives concernant le dossier à fournir.

En vue de réussir la saison du Hadj de l’année 2018, une large campagne de sensibilisation sera organisée "prochainement" à travers les douze communes de la wilaya de Constantine afin d’inculquer aux futurs hadjis le rituel du pèlerinage, a-t-il ajouté. Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait décidé, lundi dernier, d’octroyer un quota supplémentaire de 2.000 carnets de Hadj pour les citoyens algériens âgés de 70 ans et plus qui ont participé dix fois et plus, sans succès au tirage au sort, en réponse à leurs multiples demandes et leur désir d’accomplir ce rite. (APS)