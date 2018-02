MÃ©dias et lutte contre lâ€™extrÃ©misme violent : Le rÃ´le de l'AlgÃ©rie soulignÃ©

Le rôle de l’Algérie dans l’appui et le soutien aux efforts de la paix et la sécurité dans la région du Sahel africain a été souligné, hier à Niamey, par les participants aux travaux de l'atelier d’échange sur «La contribution des médias dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent».

Lors des débats animés au milieu des communications présentées dans la première journée de cet atelier, les experts en communication et en cyber-terrorisme des pays de la région du sahel ont salué le rôle algérien dans cette région africaine, notamment sa «grande» contribution dans le renforcement des capacités techniques dans la prévention et la lutte contre le terrorisme.

L’expert auprès de l’Unité du Centre africain des études et recherches sur le terrorisme (CAERT), basé à Alger, a mis l’accent, dans ce sens, sur les efforts de l’Algérie dans la région du sahel face aux menaces de l’extrémisme violent. Il a noté, à ce titre, l’importance des actions de formation dans le domaine de la prévention et la lutte contre le terrorisme, notamment dans le cadre des mécanismes régionaux, en plus d’autres actions humanitaires menées au profit des populations de la région saharienne souffrant des effets du terrorisme et qui se situent dans les zones de conflits. L’Algérie, selon le journaliste mauritanien Ahmed Salem Ould Mokhtar, a relevé le défit de lutter contre le radicalisme violent, après avoir subi ses effets dans les années 1990. Elle a réussi de concevoir et à maturer sa stratégie de lutte contre ce phénomène, a-t-il ajouté à ce sujet. Il a souligné, dans ce cadre, «l’importance» de s'inspirer de l'expérience algérienne en la matière et ce savoir-faire que ce pays a mis au profit des pays de la région du Sahel, «afin de se protéger de la violence extrémiste». D’autres experts ont relevé les efforts de l’Algérie dans le soutien matériel et technique aux mécanismes versés dans la prévention et la lutte contre le terrorisme, à l’instar de la coopération et la coordination «fructueuse» entre les services de renseignements. La politique du voisinage adoptée par l’Algérie, notamment la favorisation du dialogue pour le règlement des conflits dans la région sahélo-saharienne, était d'apport «exemplaire» pour la réinstauration de la sécurité et la paix dans la région, a souligné l’expert algérien en communication, Larbi Bouinoune. Les questions liées, notamment, à la propagande terroriste via les médias et les réseaux sociaux ont été évoquées lors de la première journée de cette rencontre. Les débats se sont focalisés sur l’émergence des réseaux sociaux qui ont contribué, d’une façon ou d’une autre, à la diffusion des contenus faisant l’apologie de l’extrémisme violent, de la radicalisation et du terrorisme. Les techniques de conviction utilisées par les réseaux médiatiques des groupes terroristes, la sur-médiatisation des actes de l’extrémisme violent et de la radicalisation, notamment à travers l’usage d’une terminologie favorable à l’action terroriste, étaient parmi les sujets débattus lors cette journée. Inscrit dans le cadre des activités du plan d’action stratégique de la cellule de communication de l’union de fusion et de liaison (UFL), l’atelier est marqué par la participation des journalistes et communicateurs, venants de l’Algérie, du Burkina-Faso, de la Libye, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, du Tchad, de la Côte d’ivoire, de la guinée et du Sénégal. Les travaux de la deuxième journée porteront sur des expériences de médias dans la prévention et la lutte contre le terrorisme à travers le traitement de l’information ayant trait au domaine sécuritaire. la rencontre sera soldée par des recommandations. L’UFL est un mécanisme africain de coopération régional des pays du Champ, basé à Alger, qui cordonne les actions de la prévention, la sensibilisation et la lutte contre le terrorisme, avec l’Union africaine (UA) et le processus de Nouakchott.



Le secrétaire général du Conseil supérieur de la communication du Niger, Souleymane Anza, a souligné que la surmédiatisation de la violence extrémiste «est devenue l'oxygène» des terroristes. S'exprimant, lors de la deuxième et dernière journée de l'atelier sur «La contribution des médias dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent», M. Anza, qui fut également directeur général de l'Agence nigérienne de presse (ANP), a insisté sur la nécessité de porter un regard critique sur la façon, dont les médias peuvent contribuer, par inadvertance, à l'agenda du radicalisme et de l'extrémisme violent, notant, à ce propos, que «la surmédiatisation de leurs actes peut devenir l'oxygène des terroristes». Il a considéré, dans ce sens, qu'«inconsciemment ou consciemment, certains médias participent à la dissémination de cette peur que les terroristes cherchent à placer par leurs actes violents». Il a appelé les acteurs du champ de l'information et de la communication à la «vigilance face à cette réalité, notamment dans nos pays du Sahel, où il n'y a pratiquement pas de jour où l'on ne déplore des attaques par-ci par-là». Il a fait état, à ce titre, à des exemples de la médiatisation des actes de la violence, une médiatisation, a-t-il expliqué, qui rejoint les objectifs des groupes sanguinaires qui «cherchent à inquiéter les populations et à créer un désordre social». Pour lui, les extrémistes profitent également de la médiatisation «irrationnelle» des conflits politiques, ethniques et religieux, afin de plonger les sociétés dans «le chaos». Il a plaidé, dans ce cadre, pour un journalisme «sensible au conflit, qui consiste, d'une part, à respecter les règles de l'éthique et de la déontologie de la profession, et, d'autre part, à analyser le conflit, pour en faire une couverture susceptible de contribuer à la recherche de la paix».