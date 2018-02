Batna et Jijel : 5 Ã©lÃ©ments de soutien aux groupes terroristes arrÃªtÃ©s

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont arrêté, lors d’opérations distinctes menées à Batna et Jijel (5e Région militaire), cinq éléments de soutien aux groupes terroristes et ont détruit sept casemates pour terroristes», précise la même source. Dans le même contexte, un détachement de l’ANP «a saisi à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), cinq roquettes 122 mm, 13 détonateurs ainsi que des outils de détonation, tandis qu’une bombe de confection artisanale a été détruite à Tébessa (5e RM)». Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont intercepté, à Tamanrasset et In Guezzam (6e RM), trois contrebandiers, un camion, un véhicule tout-terrain, 2,2 tonnes de denrées alimentaires, 1.180 litres de carburant et des outils d’orpaillage», tandis que d’autres détachements «ont appréhendé, à Biskra, El Oued et Djanet (4e RM), trois contrebandiers et saisi un camion, 4.000 litres de carburant, 23 quintaux de tabac et 7.464 unités de différentes boissons».

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Tlemcen (2e RM), en coordination avec des éléments de la douane, un narcotrafiquant en possession de 46 kilogrammes de kif traité, alors que 31 immigrants clandestins de différentes nationalités «ont été interceptés à Tlemcen, Adrar, Béchar et Laghouat», rapporte également le communiqué. (APS)