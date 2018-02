JournÃ©es dâ€™information sur la DÃ©fense aÃ©rienne du territoireÃ  MÃ©dÃ©a : Grande affluence

Une grande affluence du public, en particulier des jeunes, a été enregistrée à l’occasion des journées d’information sur le commandement des forces de défense aérienne du territoire (CFDAT), organisées lors des trois derniers jours (du 19 au 21 février), à la maison de la culture Hassan-El-Hassani de Médéa.

Ces journées, initiées dans le cadre du plan de communication annuel du ministère de la Défense nationale, ont attiré un public très nombreux, constitué notamment d’universitaires, d’élèves des cycles moyen et secondaire, ainsi que des stagiaires des structures de formation professionnelle de la wilaya, venus s’informer davantage sur ce corps d’armée, a indiqué à l’APS le Colonel Omar Serhane, responsable de la communication auprès du CFDAT. L’éventail d’équipements militaires et de matériel utilisés par les différentes unités et structures de ce corps d’armée ont permis au public de se faire une idée sur les innombrables missions dévolues à ce commandement et de mieux s’informer sur les évolutions enregistrées en matière de défense aérienne, a expliqué le même officier. Les visiteurs ont pu découvrir, grâce aux supports audiovisuels déployés, les missions accomplies par ce corps d’armée, qu’il s’agisse de la détection, de riposte, de guerre électronique ou la formation de l’encadrement en charge de la mission de protéger l’espace aérien du pays contre toute intrusion, a-t-il ajouté. Le commandement des forces aériennes du territoire est investi, selon cet officier, d’une mission très sensible où les effectifs qui en assurent la charge n'ont pas droit à l’erreur, et doivent, à cet égard, faire preuve d’une vigilance permanente pour parer à toute tentative d’intrusion et être constamment prêts à agir en cas de menace sur la sécurité du territoire, a fait observer le colonel Serhane. Outre la mission de détection et de riposte face au danger qui vient du ciel, le commandement des forces de défense aérienne du territoire s’acquitte également d’une autre mission, hautement importante, celle de la recherche et de secours SAR (Search and rescue), dont la maîtrise et le niveau de performance ont été maintes fois démontés lors des exercices réalisés dans le cadre des échanges de défense des pays 5+5, a-t-il conclu. (APS)