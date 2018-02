Adoption du projet de loi sur le commerce Ã©lectronique : Fournir des services de qualitÃ©

Les membres de l’APN ont adopté, hier, trois projets de loi, lors d’une séance présidée par M. Saïd Bouhadja, en présence du ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Mme Imane-Houda Faraoun, et du ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua. Les lois sont relatives au commerce électronique, à la Poste et Télécommunications, ainsi qu’au règlement budgétaire de l’exercice 2015.

La loi sur le commerce électronique prévoit des dispositions à même d’assurer la sécurité du e-commerce tout en définissant les obligations des e-fournisseurs et e-clients soulignant que l’inscription au registre du commerce et la mise en ligne d’un site web hébergé en Algérie sont deux conditions pour cet exercice. Un fichier national des e-fournisseurs est institué au Centre national du registre de commerce (CNRC). Le texte définit les informations qui doivent accompagner l’offre commerciale électronique (identification fiscale, adresse, numéro de téléphone, numéro du registre du commerce, la garantie commerciale...). La commande d’un produit ou d’un service passe par trois étapes : mise à disposition du e-consommateur des conditions contractuelles ; vérification des détails de la commande et confirmation de la commande». Le e-consommateur est tenu de payer le prix convenu». Le texte évoque les transactions commerciales transfrontalières : la vente par voie électronique d’un bien ou d’un service par un fournisseur résident à un e-consommateur établi dans un pays étranger est dispensée des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes lorsque sa valeur n’excède pas la limite fixée.

Le produit de cette vente doit être porté sur le compte du e-fournisseur domicilié en Algérie auprès d’une banque ou d’Algérie Poste.

Lorsque l’achat électronique se fait à partir de l’Algérie par un e-consommateur auprès d’un e-fournisseur établi dans un autre pays et destiné exclusivement à un usage personnel, il est aussi dispensé des formalités lorsque sa valeur n’excède pas l’équivalent en dinars fixé par la législation.

La couverture de paiement électronique pour cet achat est assurée à partir du compte devise «personne physique» du e-consommateur domicilié en Algérie. Le même document indique par ailleurs que les transactions qui sont interdites sont celles portant sur les jeux de hasard, paris et loteries, les boissons alcoolisées et tabac, les produits pharmaceutiques, les produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, tout bien ou service prohibé par la législation en vigueur ainsi que tout bien ou service soumis à l’établissement d’un acte authentique. De même, est interdite toute transaction par voie électronique des matériels, équipements et produits sensibles définis par la réglementation en vigueur ainsi que tout autre produit ou service pouvant porter atteinte aux intérêts de la Défense nationale, à l’ordre public et à la sécurité publique.

Selon les dispositions du texte, le paiement des transactions commerciales électroniques s’effectue «à distance ou à la livraison du produit par les moyens de paiement autorisés par la législation en vigueur». Lorsque le paiement est électronique, il est effectué à travers des plateformes de paiement dédiées, mises en place et exploitées exclusivement par les banques agréées par la Banque d’Algérie ou bien Algérie Poste, et connectées à tout type de terminal de paiement électronique via le réseau de l’opérateur public de télécommunications. La connexion du site web de l’e-fournisseur à une plateforme de paiement électronique doit être sécurisée par un système de certification électronique. Il est à retenir, enfin, que pour ce qui concerne le contrôle du e-fournisseur et la constatation d’infractions, le texte indique qu’outre les officiers et agents de la police judiciaire prévus par le code des procédures pénales, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de ce texte les personnels appartenant au corps spécifique du contrôle relevant des administrations chargées du commerce. En fonction de la nature des infractions, des amendes sont prévues allant entre 50.000 DA à 2 millions de DA, auxquelles s’ajoutent la radiation du registre du commerce, la fermeture du site web, et ce, sans préjudice de l’application de peines plus sévères prévues par la législation en vigueur. Les personnes physiques et morales exerçant déjà le commerce électronique disposent d’un délai de six mois, à partir de la date de la publication de ce texte au Journal officiel, pour se conformer aux nouvelles dispositions.



Poste et télécommunications



Le projet de loi définissant les règles générales relatives à la Poste et aux télécommunications a également été adopté hier par la majorité des membres de l’APN, avec cependant l’abstention des députés du Parti des travailleurs (PT). Ce texte fixe, en fait, les conditions à même de développer et de fournir des services de poste et de télécommunications «de qualité», les conditions générales de leur exploitation par les opérateurs et définit en outre le cadre institutionnel d’une Autorité de régulation, «autonome et indépendante». Le projet de loi concerne «les activités postales et de télécommunications, et ce, y compris la télédiffusion et la radiodiffusion en ce qui concerne la transmission, l’émission et la réception à l’exclusion du contenu des activités audio-visuelles et des médias électroniques au sens de la loi organique n° 12-05 du 18 safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information». Le texte souligne que «les activités de la poste et des télécommunications sont soumises au contrôle de l’Etat», qui veille dans le cadre des prérogatives attachées à ses missions générales à «la définition et l’application des normes d’établissement et d’exploitation des différents services». L’Etat veille également à la «sécurité des réseaux de télécommunications, à la continuité et à la régularité des services offerts aux publics, au respect des règles d’une concurrence loyale entre les opérateurs et à l’égard des usagers et clients, à la fourniture conforme aux prescriptions légales et réglementaires du service universel, au respect des prescriptions exigées en matière de défense nationale et de sécurité publique, au respect des principes de la morale, au respect, par les opérateurs, de leurs obligations légales et réglementaires». La loi stipule, également, que l’Etat, dispose, dans le cadre de ses prérogatives de contrôle de la poste, de «l’usage exclusif du territoire postal et en assure l’exploitation par des opérateurs selon les conditions et modalités d’exploitation définies par les dispositions de cette loi». Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle des télécommunications, l’Etat «exerce, conformément aux dispositions constitutionnelles, de la souveraineté sur l’ensemble de son espace hertzien et de l’usage exclusif du spectre des fréquences radioélectriques». Il convient de rappeler dans ce contexte que la Commission des transports, des transmissions et des télécommunications de l’APN a examiné, le 16 décembre dernier, pas moins de 19 amendements proposés au texte, et qui étaient axés essentiellement sur la reformulation de certains articles pour permettre à l’opérateur historique de bénéficier du soutien de l’Etat pour couvrir l’ensemble du territoire national et de l’exempter, dans le domaine des télécommunications, de comparaître devant le Conseil de la concurrence.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’adoption de ces textes de loi, la ministre a souligné toute l’importance de ces projets de lois. Par ailleurs et en réponse à une question relative au classement des pays en matière de débit internet, la ministre a relevé le fait que l’Union internationale des télécommunications est la seule instance habilitée pour ce faire, précisant que cette organisation dispose de moyens et d’informations nécessaires à même de procéder au classement en matière de débit internet.

La ministre a par ailleurs réitéré que l’opérateur historique gardera toujours le monopole en ce qui concerne les infrastructures de base entre wilayas. Cela dit, il est désormais possible d’ouvrir «le dernier kilomètre» aux opérateurs privés qui souhaiteront se lancer dans la fourniture d’accès internet aux entreprises et aux particuliers. Remarque importante à mettre en exergue, la loi sépare clairement entre le dernier kilomètre et le backbound, donc le réseau de transport c’est la souveraineté de l’État et restera la propriété de l’État, tout ce qui est réseau de distribution peut être ouvert au privé.



Loi de règlement budgétaire 2015



Le projet de loi relatif au règlement budgétaire de l’exercice 2015 a été le troisième texte soumis au vote hier en plénière à l’APN. Ce texte consacre le principe du contrôle du législatif sur l’exécutif fait ressortir les conditions d’exécution du budget général de l’Etat de l’année 2015 ainsi que l’état d’exécution effective des crédits sur la même année.

A l’issue du vote, le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, a souligné que le gouvernement prendra en charge «progressivement» les recommandations de la Commission des finances et du budget ainsi que les observations de la Cour des comptes concernant «les insuffisances relevées dans plusieurs domaines». «Je peux vous assurer que le gouvernement prendra en charge progressivement les recommandations de la Commission des finances et du budget de l’APN et de la Cour des comptes en vue de remédier aux insuffisances relevées dans les différents domaines», a déclaré le ministre. Poursuivant ses propos, il a aussi mis en avant le fait que les débats autour du projet de loi portant Règlement budgétaire de l’exercice 2015 ont permis «d’apporter des éclairages sur la gestion de la dépense publique en 2015, notamment en matière de prise en charge des besoins du citoyen, de la mise en œuvre des programmes publics et de relance de l’économie nationale». Dans son rapport sur le projet de loi portant Règlement budgétaire de l’exercice 2015, la Commission du budget et des finances de l’Assemblée populaire nationale (APN) a appelé à remédier aux insuffisances constatées par la Cour des comptes en matière de gestion du budget de l’Etat.

La Commission a souligné également l’importance de mettre en place des mécanismes de coordination entre la Direction générale des prévisions et des politiques et le reste des Administrations centrales du ministère des Finances pour l’adoption de données économiques et financières exactes en vue de déterminer les prévisions des projets de loi de finances. Le même rapport a mis en avant, aussi, la nécessité d’instaurer une politique de prévision efficace à travers une vision prospective en vue de déterminer les estimations budgétaires en fonction des besoins réels des secteurs.

En matière fiscale, la Commission a mis l’accent sur la nécessité d’intensifier les efforts fournis en matière de recouvrement des ressources fiscales ordinaires et le reste du recouvrement fiscal à travers le renforcement des procédures de recouvrement et l’activation du suivi des contribuables par l’administration fiscale, outre le contrôle attentif des déclarations des contribuables, à travers le constat continu et le recours à tout type de contrôle en vue de s’assurer du respect des engagements fiscaux. M. Raouya a annoncé que «les textes d’application liés au mécanisme de financement non conventionnel seront promulgués fin février prochain».

La deuxième opération relative au tirage des billets dans le cadre du mécanisme de financement non conventionnel «n’a pas encore été lancée».

Soraya Guemmouri