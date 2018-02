Location-vente AADL II : 50% des souscripteurs ont retirÃ© leur ordre de versement

En l’espace de 48 heures, pas moins de 50% des souscripteurs du programme location-vente AADL 2 (2013) ont retiré leurs ordres de versement pour le paiement à distance, de la 2e tranche. Une initiative lancée par l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL), le 18 février dernier, à travers son site web.

78.000 souscripteurs sont concernés par cette opération à travers 34 wilayas ayant effectué au préalable le choix des sites de leurs futures habitations et qui procèdent, depuis dimanche, au paiement de la 2e tranche auprès des agences CPA.

Cette mesure a été rendue possible grâce à la récente signature d’une convention entre l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), le Crédit populaire algérien (CPA) et la Caisse nationale du logement (CNL). Qualifiée de «louable» par l’ensemble des concernés, cette opération s’inscrit dans le cadre des instructions du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, visant à faciliter au citoyen les procédures administratives et à moderniser les transactions administratives à travers l’introduction et la généralisation du numérique.

Cette convention permet d’éviter aux citoyens tout déplacement et de simplifier les procédures, à travers le paiement à distance grâce à la carte interbancaire de paiement électronique (CIB).

Pour se faire, une plateforme électronique a été mise en place à cet effet pour permettre au souscripteur d’introduire son numéro d’inscription et son code pour procéder au retrait de son ordre de versement, qui est doté d’un code spécifique pour chaque personne afin d’éviter toute forme de falsification.

Grace à cette convention, les souscripteurs pourront, dans une troisième étape, payer les loyers mensuels des logements AADL via une carte de paiement électronique ou à travers l’obtention d’une autorisation de la part de l’AADL permettant au CPA de procéder mensuellement à un prélèvement automatique sur leurs comptes à partir de juin 2018.

La convention permettra, également, au souscripteur client du CPA ou d’une autre banque de régler sa tranche, dans le cadre des transactions interbancaires.

Actuellement, des équipes techniques relevant de l’AADL et du CPA s’attellent à la finalisation des procédures techniques nécessaires pour la concrétisation des deuxième et troisième étapes.

Il convient de noter que les souscripteurs du programme location-vente doivent conserver les originaux des reçus de versement pour les remettre lors de la récupération de la décision d’affectation.

Il convient de rappeler que les éléments de calcul du coût de construction et du prix de logement destiné à la location-vente (AADL) ont été fixés par un arrêté interministériel publié dans le Journal officiel n°55. Selon ce texte réglementaire, daté de juin 2017, le coût de réalisation du logement destiné à la location-vente est fixé à raison de 50.000 DA le mètre carré du logement et de 589.000 DA par logement pour les voiries et réseaux divers (VRD). En outre, le logement destiné à la location-vente bénéficie d’un abattement de 100% sur le prix de cession du terrain relevant du domaine privé de l’Etat.

Il bénéficie également de l’aide frontale de l’Etat fixée à 700.000 DA au profit de chaque bénéficiaire d’un logement. Il y a lieu de souligner que le ministre de l’Habitat, M. Abdelwahid Temmar, a assuré qu’une fois que les pouvoirs publics auront fini de remettre tous les logements aux souscripteurs des programmes AADL 1 et 2, «le programme du Président de la République sera poursuivi jusqu’au dernier logement, et aucun projet, de quelque formule que ce soit, ne sera annulé».

En effet, il a spécifié que le financement ne pose plus de problème, ajoutant que «120.000 unités de la formule location-vente ont été inscrites dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, tandis que le reste sera enregistré au titre du projet de loi de finances pour 2019», marquant ainsi la fin de l’enregistrement financier de tous les projets AADL.

Kamélia Hadjib