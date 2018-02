Notre Forum rend hommage Ã  M. Salah Rahmani : Un homme de cÅ“ur

Ils étaient des pères, et elles étaient des mères pour ces milliers d’enfants de chouhadas. Un hommage appuyé a été rendu, hier, au Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaâl Echahid, aux éducateurs qui s’étaient investis dans cette mission, en dépit d’une conjoncture difficile et de petits moyens.

Les Forums de la Mémoire sont toujours des moments forts en émotion. Car, souvent, ce sont des occasions de retrouvailles. Des retrouvailles pour des compagnons d’armes, des amis d’enfance... Bref, pour ceux qui se sont perdus de vue pour une raison ou une autre. Hier, notre forum a regroupé les éducateurs des enfants de chouhadas, pour tout simplement leur dire merci pour leur dévouement et leur engagement dans la prise en charge de milliers d’orphelins. Des orphelins qui ont trouvé refuge dans ce qu’était appelé centre des enfants de chouhadas, puis Maison d’enfants de chouhadas. La sémantique, en elle-même, a toute son importance.

Il est vrai que centre, c’est plus un lieu de regroupement et que maison a toute sa symbolique, notamment pour des orphelins. Et en terme de nombre, ils étaient des milliers dont la majorité a réussi dans la vie. Certains sont devenus des cadres (des walis), d’autres des officiers supérieurs de l’Armée nationale, d’autres des ministres (l’actuel ministre des Moudjahidine), ou encore chef de parti, Moussa Touati, président du FNA.

C’est dire le travail honorable accompli par ces encadreurs. Parmi ces éducateurs, présents au Centre de presse d’El Moudjahid, l’ancien ministre, Mohamed Kechoud et «Khalti Fafa», Mustapaha Cherchali et Salah Rahmani, qui a travaillé dans la Direction en charge des enfants de chouhadas, au ministère des Moudajhidine, mis en place juste après l’indépendance. Ses amis et ses collègues sont venus le saluer et rappeler son parcours. Mustapha cherchali, qui a eu à travailler avec lui, se souvient de ce moudjahid, très méticuleux et très soucieux de ces milliers d’enfants devenus orphelins, parce que leurs pères avaient préféré mourir pour que vive l’Algérie. Il leur consacrait tout son temps. D’ailleurs, en évoquant ces souvenirs, il a les larmes aux yeux.

A l’indépendance, dit-il, l’Algérie était à la croisée des chemins. C’est vrai qu’elle était maîtresse de son destin au prix d’un lourd tribut de sang et de larmes. Mais elle était face à de grands défis, notamment la prise en charge de milliers d’orphelins. Et à son avis, face à ce challenge, des moudjahidine avaient pris à bras le corps cette tâche, une manière d’honorer la mémoire des chouhadas. Et s’il y a une image qui le hante toujours, c’est celle de deux enfants ramenés par des gendarmes à son bureau. Il en pleure encore, et décrit ces enfants chétifs, sous-alimentés, presque à l’allure sauvage. Après les avoir confiés à un des centres, avec pour instruction une prise en charge médicale, psychologique... il a eu à les revoir. Ils étaient méconnaissables, dit-il avec un sourire. Le moudjahid Mohamed Kechoud, qui a été responsable d’un centre à Constantine, a rappelé le contexte de l’année 1962, année du recouvrement de l’Indépendance de notre pays. Comme préambule à son intervention, il dira : «Nous sommes partis de rien, il ne faut jamais l’oublier.» A ce propos, il a tenu à rappeler la situation qui prévalait à l’époque. Un pays dévasté par 130 années de colonisation, un peuple illettré, une absence totale d’institutions, des milliers de veuves et d’orphelins. Il fallait y faire face.

C’est ainsi qu’au vu du nombre important d’orphelins, la Rentrée scolaire 1962-1963 a été marquée par l’ouverture, à travers le pays et l’Algérie profonde, de Centres des enfants de chouhadas.

La décision a été prise au plus haut niveau, en raison de la précarité des veuves de la guerre et des familles. Cette situation avait poussé le ministère en charge des Moudjahidines et des victimes de la guerre à prendre en charge les orphelins. L’objectif était de la résorber cette masse juvénile livrée à la rue. Ces centres avaient pour rôle principal le remplacement du foyer familial.

Les enfants y étaient placés sous le régime de l’internat et fréquentaient l’école communale la plus proche de leur centre. Parmi ces enfants, beaucoup n’avaient aucune famille. Livrés à eux-mêmes, ils avaient comme seul recours, les éleveurs de bétail qui les utilisaient comme bergers. L’éloignement des centres urbains et l’absence d’écoles à proximité ont favorisé le placement de ces enfants dans ces centres. Ce qui constituait une chance pour ces enfants, qu’on appelait pupilles de la nation, de suivre une scolarité normale, allégeant, de ce fait, le fardeau des familles démunies. «Khalti Fafa» a elle aussi bénéficié d’un chaleureux accueil. Les enfants de chouhadas, qui sont passés par le Centre de Dely Ibrahim, continuent de vouer respect à cette femme d’une extrême gentillesse. Parmi les enfants qui ont séjourné dans ces centres, Moussa Touati, qui en garde beaucoup de souvenirs. Le président du FNA, qui a plusieurs fois brigué la magistrature suprême, a tenu à remercier tous ces éducateurs, qui lui ont inculqué, à lui, et aux autres, le sens patriotique et la fidélité aux principes de la Révolution de Novembre.

