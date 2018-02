GrÃ¨ve de lâ€™intersyndicale : Suivi mitigÃ© Ã  Alger et dans le sud

La grève à laquelle ont appelé cinq syndicats du secteur de l’éducation pour mardi et mercredi a connu un suivi «mitigé» à Alger. Au niveau des établissements éducatifs des trois cycles à l’est, au centre et à l’ouest d’Alger, le mot d’ordre a été «diversement suivi» d’un établissement à un autre. Dans les lycées Ibn-Haitem aux Annasers, Al-Idrissi et Ibn-El-Nas à la Place du 1er-Mai et l’Ecole Bourabia, le suivi a été «mitigé», contrairement à l’école Mohamed-Mada à El Madania où les cours se sont déroulés normalement. A Bouzaréah, l’ensemble des enseignants du lycée Chetaibi ont répondu à l’appel de l’intersyndicale, contrairement à leurs collègues du lycée Abane-Ramdane à El Mohamedia où les élèves ont pu suivre normalement les cours. Les enseignants des CEM Kandousi à Hussein Dey et El Djadid à Ain El Benian et des écoles primaires Mohamed-Si-Mohamedi et Hadjeres à Belfort (El Harrach) ont refusé, pour leur part, de prendre part à cette action. Près du tiers des enseignants des écoles primaires de Bir Mourad-Rais et de Hydra ont observé cette grève, selon des sources concordantes.

Dans une déclaration à l’APS, le président de l’Union nationale des personnels de l’éducation et de la formation (UNPEF), Sadek Dziri, a indiqué que la grève à laquelle ont appelé cinq syndicats autonomes avait connu un «large suivi sur l’ensemble du territoire national», le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de l’éducation et de la formation (SATEF), Boualem Amoura, fait état, pour sa part, d’un taux de suivi de «80%». Aucun chiffre n’a encore été avancé par la tutelle à propos de cette grève. Parmi les revendications soulevées par le collectif, «la révision des dysfonctionnements contenus dans le Statut des travailleurs de l’Education, l’application du décret présidentiel 14-266 concernant les diplômes d’études universitaires appliquées (DEUA) et de Licence et la révision de l’arrêté ministériel relatif aux examens professionnels et la révision de la note éliminatoire dans la matière non essentielle». Le collectif syndical revendique également «l’amélioration de la situation sociale des corps communs et des professionnels, l’abrogation de l’article 87 bis du code de travail et l’institution d’une prime incitative préservant leur dignité».

Il s’agit également de la révision du régime indemnitaire et de la grille indiciaire des traitements des fonctionnaires en adéquation avec l’indice de vie, l’unification de la prime d’excellence dans les régions concernées (Sud et Haut plateaux) et l’actualisation de la prime de zone sur la base du nouveau salaire de base». La grève a enregistré un suivi mitigé à travers les wilayas du Sud, ont indiqué les services de l’Education et les représentants des syndicats.

(APS)