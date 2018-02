Entretien exclusif avec M. Youcef Yousfi, ministre de lâ€™industrie et des mines :Â«Â Lâ€™AlgÃ©rie a tous les moyens de diversifier son Ã©conomieÂ Â»

L’ambition du nouveau modèle de croissance de sortir de la dépendance aux hydrocarbures passe par la valorisation du potentiel industriel national. Un secteur à fort potentiel qui offre de grandes perspectives en matière de diversification économique. Aussi, la nouvelle vision industrielle est portée par des objectifs de rentabilisation des filières structurantes, de substitution aux importations, mais aussi de valorisation des segments à forte valeur ajoutée. Des axes que nous abordons ici avec le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi. Entretien.

El Moudjahid : L’année 2015 aura inauguré une profonde restructuration du secteur public marchand. La nouvelle vision industrielle, telle que configurée, devra permettre au pays de passer au statut de producteur et d’exportateur de biens transformés. Aussi, les projets identifiés comme étant prioritaires et restructurants visent des objectifs d’intégration des filières industrielles, la diversification et la substitution aux importations. M. le ministre, quel bilan faites-vous aujourd’hui du secteur ?

M. Youcef Yousfi : Effectivement, la reconfiguration du secteur public marchand, initiée par les pouvoirs publics en 2015, constituait l’une des pierres angulaires sur lesquelles s’est basée la nouvelle stratégie industrielle du pays. Le Gouvernement s’est fixé comme objectif de créer les conditions à même de garantir une croissance forte et durable pour l’économie nationale. Cet objectif se trouve justifié après le constat de la faible contribution du secteur industriel au PIB (moins de 4%), mais aussi au regard de la conjoncture économique que traverse l’Algérie suite au déclin des prix des hydrocarbures, principale ressource financière du pays. La restructuration, entérinée au mois d’août 2014 par le Conseil des participations de l’État (CPE), a consisté en la création de groupes industriels, en lieu et place de l’ancienne organisation en Société de Gestion des Participations (SGP), qui a montré ses limites. L’objectif affiché était d’asseoir des groupes industriels de taille critique, capables de répondre à l’objectif de la diversification et de la substitution aux importations. A ce titre, les actions initiées ont permis l’atteinte, en partie, de l’objectif affiché.



En parlant d’actions, où en est votre feuille de route après trois années de mise en œuvre?

Pour la filière des matériaux de construction, nous avons assisté, en fin d’année 2017, à la première opération d’exportation du ciment, d’autres opérations sont inscrites suite à l’achèvement du programme de développement et d’extension des capacités de production des cimenteries relevant du Groupe public GICA. Pour la filière de la sidérurgie, d’importants investissements ont été consentis, que ce soit par les entreprises relevant du secteur public ou celui privé. Pour le public, nous avons enregistré le redémarrage du Complexe sidérurgique d’El Hadjar après l’achèvement de la première phase de réhabilitation qu’il a connue, ainsi que le démarrage de l’activité du premier laminoir du Complexe sidérurgique de Bellara, qui devra produire 750.000 tonnes/an de rond à béton. Des investissements privés sont également à signaler, dont celui localisé dans la zone industrielle de Bétioua (W. Oran), en l’occurrence TOSYALI, projet réalisé par un investisseur étranger (turc) qui a pour objectif de dépasser les 5 millions de tonnes/an à l’horizon 2020. D’autres investissements privés ont également été lancés et devront permettre à notre pays de se lancer dans l’exportation à l’horizon 2019. Pour la filière minière, plusieurs projets sont également inscrits, certains enregistrent un début de mise en œuvre comme la modernisation et le développement des mines de fer de Ouenza et de Boukhadra, pour d’autres, les études sont à un stade avancé, comme celui de l’exploitation du gisement de fer de Gara Djebilet ou le lancement de l’exploitation du gisement de phosphate de Bled El Hadba (W. Tébessa) et la transformation chimique des phosphates (production d’engrais phosphatés) sur les sites de Oued-Kébrit (W. Souk Ahras) et de Hadjar Soud (W. Skikda). Concernant la filière textile, le méga-complexe en cours d’essais dans la wilaya de Relizane, avec un partenaire étranger, le groupe turc «Taïpa», entrera en production dans les prochains mois. Il porte sur la réalisation dans une première phase de huit usines de production totalement intégrées, d’une école de formation et d’un site d’hébergement. En deuxième phase, la réalisation de 10 usines de production (fibres synthétiques, linge de maison, tissus techniques).



Une nouvelle stratégie de dynamisation et de valorisation du patrimoine minier national est mise sur rails par le gouvernement dans le cadre de cette nouvelle vision. Des contraintes à ce niveau ?

Commençons d’abord par la recherche minière. Dans l’activité minière, le problème fondamental est la mise en évidence d’un gisement économiquement exploitable. Et c’est à cette phase de l’activité que réside le risque maximum et que l’investisseur hésite en général à assumer seul. Le caractère risqué de la recherche minière amène la quasi-totalité des pays à prévoir des modalités particulières de financement des opérations de prospection et d’évaluation des gîtes miniers. Aussi, dans la loi minière du 24 février 2014, l’Agence nationale des activités minières (Anam) a été chargée de participer à la reconstitution des ressources minérales et des réserves minières. Les priorités arrêtées par l’Agence minière proviennent de la confrontation des besoins de l’économie nationale et des débouchés à l’exportation, et des potentialités des différentes régions du pays, telles qu’elles peuvent être déterminées à partir des connaissances géologiques actuelles. L’Algérie dispose d’un potentiel minier très diversifié, largement suffisant pour que des moyens importants puissent lui être consacrés. Résumée en une phrase, la stratégie en matière d’activités minières consiste à accroître l’effort d’exploration minière et à mettre en valeur des gîtes miniers déjà connus et étudiés. Le programme d’investissement dans la prospection minière, à mettre en place en 2018, s’élève à 1,50 milliard de DA et à 9,4 milliards de DA pour la période 2018-2028. Dans le domaine de l’infrastructure géologique, un important programme d’investissement sera également mis en place dès 2018 et sera de l’ordre de 900 millions de DA/an. Il convient de préciser que sans cartes géologiques et géophysiques de qualité, l’explorateur minier ne sait pas par où commencer.



Les perspectives dans ce secteur s’annoncent prometteuses, notamment, par la relance du mégaprojet de Gara Djebilet. D’autres projets aussi importants sont sur votre agenda: les sites de Souk Ahras pour la production de l’acide phosphorique, celui de Tébessa pour l’exploitation de la nouvelle mine de phosphate de Bled El Hadba et le projet d’exploitation du manganèse à Bechar. On peut également citer les mines de zinc à Chabet El-Hamra (Sétif) et la baryte d’Ichmoul à Batna. Concrètement, où en est le processus?

En matière de mise en exploitation de nouveaux gisements, d’extension ou de réouverture de mines, ce qui caractérise la phase actuelle est le lancement, dès cette année, du mégaprojet de mise en valeur du nouveau gisement de phosphate de Bled El Hadba (Tébessa). Ce projet intégré a pour objectifs, l’exploitation et l’enrichissement des phosphates, des réserves minières confirmées de 500 millions de tonnes sont dédiées pour ce projet, la transformation des phosphates pour la production d’acide phosphorique et d’engrais, respectivement à Oued Kébrit (Souk Ahras) et à Hadjar Soud (Skikda), et enfin, la transformation de gaz naturel pour la production d’ammoniac, à Hadjar Soud (Skikda). Le projet offre une capacité d’extraction et d’enrichissement pour obtenir 6 millions de tonnes/an de phosphates qualité marchande, une capacité de production d’acide phosphorique de 1,5 million de tonnes/an, et une capacité de production de 3 millions de tonnes/an d’engrais. Quelque 1.000 emplois seront créés pour la mine, 1.300 pour la plateforme d’Oued Kébrit et 2.300 pour la plateforme de Hadjar Soud. Ce projet intégré sera réalisé dans le cadre d’une joint-venture entre Sonatrach/ASMIDAL-MANAL Spa (51%) et CITIC/WENGFU (49%). Il est également prévu, dans le sillage de ce projet, la modernisation de la ligne de chemin de fer et des infrastructures portuaires. L’autre projet est celui relatif au développement de Gara Djebilet. La décision prise en 2013 de relancer le projet de l’important gisement de fer de Gara Djebilet s’est traduite par la création de la société FERAAL, la réalisation d’un programme de forages, ainsi que par le lancement d’études de préfaisabilité auprès de plusieurs bureaux d’études (Chine, Espagne, Russie). Ces études visent pour l’essentiel à définir un procédé de traitement permettant l’obtention d’un produit ayant une teneur en phosphore inférieure à 0,1 %. Le parachèvement de ces études est prévu pour le courant du premier semestre 2018.



A court terme, quelles sont les actions retenues par votre département dans le cadre de la feuille de route pour le secteur minier?

En matière de création, d’extension, de réouverture de mines durant 2018, il est prévu la montée en cadence, cette année, de la mine de plomb-zinc de Chaâbet El Hamra (Sétif), rouverte en 2017. Par ailleurs, des travaux hydrogéologiques et les opérations de dénoyage de l’important gisement de plomb-zinc de Kherzet Youcef contigu à Chaâbet El Hamra seront lancés dès le second semestre 2018. On peut citer, aussi, la reprise de l’exploitation du gisement de baryte d’Ichmoul (Batna) intervenue en 2017, qui devra connaître un développement significatif par la mise en place, fin 2018, d’équipements de traitement du minerai d’une capacité de 30.000 à 40.000 tonnes/an. Dans l’agenda de 2018 figurent, aussi, le projet de réalisation d’une unité de traitement de diatomites destinées à la filtration et à la charge à implanter à Sig, d’une capacité de production de 50.000 tonnes/an de diatomites et dont l’entrée en production est prévue fin 2018, le lancement de l’unité de production de bentonite de Hammam Boughrara (Tlemcen) d’une capacité de 120.000 tonnes/an et dont l’entrée en production est prévue fin 2018, et de l’unité de production de sel raffiné (sels alimentaires, sels pharmaceutiques) implantée à El Outaya (Biskra) et dont l’entrée en production est prévue pour le 1er trimestre 2018. Enfin, les gisements de marbre connus sont très nombreux. Cette disponibilité de gisements de bonne qualité suggère un effort de développement des capacités de production permettant de mettre des quantités significatives sur le marché national et de générer un courant d’exportation. A cet égard, plusieurs actions sont prévues durant 2018 pour que l’activité marbrière soit au diapason de nos potentialités.



L’exportation est la finalité de l’action du Gouvernement, et la politique de diversification ne peut se réduire à l’objectif de substitution. Au contraire, elle n’aura de sens que si elle est inscrite dans une perspective d’exportation. Quels sont vos objectifs pour le secteur, à moyen terme ?

L’économie algérienne, faut-il le rappeler, a connu une crise de désindustrialisation, mais elle s’engage résolument, aujourd’hui, dans un objectif de reprise de la croissance en confortant la production et l’investissement. On ne démarre pas de rien. Notre pays dispose d’un potentiel important et d’une grande expérience dans le secteur industriel, notamment public, avec de réelles possibilités de redéploiement. Notre ambition est de relancer notre industrie, de substituer progressivement la production nationale aux importations et d’aller vers l’exportation. Le contexte actuel et la chute brutale des prix des hydrocarbures nous obligent à accélérer le processus de diversification de notre économie. Nous n’avons pas le choix. Notre pays a tous les moyens de diversifier son économie, de créer de l’emploi, de développer ses exportations hors hydrocarbures. Aujourd’hui, il est certes question de faire de la substitution à l’importation, mais il ne s’agit pas, pour nous, de produire uniquement ce qui se vend localement. Il est aussi question d’être capable de produire et d’exporter «autre chose» que les hydrocarbures. Faire passer notre pays du stade d’importateur au stade d’exportateur dans plusieurs secteurs d’activités et pour des milliers de produits est à notre portée. Pour exporter, il faut impérativement se baser sur le triptyque coût-qualité-délai. Les trois conditions sont nécessaires pour placer ces produits sur le marché international. Les industries cimentière, sidérurgique, mécanique, agroalimentaire, électronique, sont les secteurs qui présentent des opportunités d’exportation pour notre pays au cours des prochaines années. Nous avons réussi à le faire pour l’industrie du ciment. Dans les années passées, nous en étions importateurs, mais les différents projets d’investissements, réalisés et en cours, ont permis d’inverser la tendance. Tout récemment, nous avons assisté au lancement de la première opération d’exportation du ciment gris. Une autre opération d’exportation de ciment gris d’environ 100.000 tonnes par mois est en cours de réalisation. Avec l’entrée en production des nouvelles cimenteries, dans le futur proche, l’excédent sera de plus en plus important. Aussi, le groupe GICA se dote de moyens humains et techniques pour assurer sa part d’exportation. L’industrie sidérurgique est un autre secteur où l’Algérie enregistre des performances. L’entrée en exploitation progressive de nouveaux investissements, à partir de l’année 2013, a permis d’augmenter graduellement la part de la production nationale dans l’approvisionnement du marché et de réduire de manière considérable la part des importations. Avec l’entrée en exploitation des projets en cours de réalisation, de nouvelles capacités vont venir se greffer aux capacités déjà installées. Dans le cas où le complexe El Hadjar atteindra le niveau de production projeté de 1,2 million de tonnes/an, les capacités globales totaliseront 13,2 millions de tonnes. Dès que les besoins de la demande nationale se maintiendront à leur niveau de 9 millions de tonnes par /an, enregistrés en 2015, un excédent sera dégagé. Cet excédent devra donc trouver des débouchés sur les marchés extérieurs.



Aujourd’hui, l’enjeu réside dans les capacités du pays à déployer au mieux son potentiel de diversification et à mobiliser ses capacités à l’exportation. Dans cette optique, les normes demeurent un paramètre déterminant, n’est-ce pas ?

Effectivement, en termes d’enjeu, la diversification constitue la seule alternative pour alléger la facture de nos importations qui a atteint des seuils inquiétants, du fait de la faible diversification de notre appareil de production, notamment pour les produits et domaines mettant en péril même notre sécurité alimentaire, d’une part. D’autre part, cette diversification doit aussi être combinée à une mobilisation et un appui soutenu aux filières ayant un potentiel pour l’exportation afin de dépasser la situation actuelle caractérisée par la faiblesse des exportations hors hydrocarbures. Cette faiblesse, souvent imputée à tort à la faiblesse du système normatif national, est due essentiellement, de notre point de vue, à la faible maîtrise de l’acte d’exportation dans toutes ses facettes (prospection de marché, marketing, logistique). Il est vrai que la conformité aux normes est déterminante et est le seul passeport pour nos produits vers les marchés mondiaux. Cette conviction doit aussi être partagée par nos opérateurs. Les normes existent, et l’institution en charge de la normalisation (IANOR) est au service des usagers de la norme pour répondre à tous les besoins exprimés, comme l’exige tout processus de normalisation. Il faut savoir aussi que les normes algériennes sont souvent issues d’une adoption de normes internationales dans un cadre concerté avec les principales parties concernées (producteurs, pouvoirs publics, consommateurs, associations professionnelles). A cela s’ajoute le fait que l’organisme est désormais reconnu à l’échelle internationale, ce qui constitue un atout supplémentaire à nos exportations, dans la mesure où cette reconnaissance diminue le nombre de contrôles de conformité des produits à exporter, facilite leur acceptabilité et améliore leur compétitivité.



Pour la première fois, un ministre révèle que l’Algérie dispose de terres rares. Des matières minérales à haute valeur ajoutée pour l’économie nationale. Une contrainte majeure, toutefois : l’extraction et le traitement de ces terres ne sont pas sans impact sur l’environnement. Y aurait-il quand même une volonté d’aller dans cette direction ?

Effectivement, un certain nombre d’indices de terres rares ont été mis en évidence lors des différentes campagnes de recherche minière. Sur la base de ces données, un programme de prospection de terres rares vient d’être élaboré et devrait être mis en œuvre dès le 2e trimestre 2018. Il s’agit d’opérations portant sur l’exploration préliminaire des métaux lourds et terres rares sur l’indice de Djebel Heche (Adrar), d’études des potentialités des terres rares dans le Hoggar, de prospection des minéralisations des terres rares dans les formations gréseuses de l’ordovicien de Kheneg El Atène-Ougarta (Béchar) et de prospection des minéralisations des terres rares dans le massif granitique du Djebel Draissa-Eglab (Tindouf).



M. le ministre, vous avez mis le doigt sur un aspect central, et pas des moindres, en l’occurrence, le manque drastique d’encadrement technique qualifié dédié à l’industrie, notamment dans le domaine de l’exploration minière. Le déficit est-il si important, au point d’être qualifié de «critique» ?

En Algérie, le développement du secteur des mines nécessite la préparation de son avenir, en commençant par la possession des compétences et qualifications, aussi bien pour la recherche et exploration géologique et minière que pour l’exploitation, le traitement et la valorisation des substances minérales afin de maîtriser toute la chaîne de valeur. Nous avons décidé de commencer par le renforcement de nos effectifs à tous les niveaux par le recrutement des cadres ingénieurs et qui doivent être formés sur le tas en recourant, pour les assister, le cas échéant, à des compétences étrangères pour profiter de leurs compétences et expériences. Nous avons également décidé de commencer par le développement des projets miniers à travers des partenariats technologues disposant des expériences et technologies, et maîtrisant le domaine, afin de profiter de leurs expériences et compétences.



M. Le ministre, comme vous le savez, le complexe sidérurgique d’El Hadjar a traversé, ces dernières années, une série de turbulences et de difficultés, au plan financier et de la gestion, pour ne pas évoquer d’autres raisons. L’Etat est intervenu à plusieurs reprises pour sauvegarder ce qui est censé être un fleuron de l’industrie nationale. Pourtant, El-Hadjar fait encore parler de lui. Selon certaines sources militaires, relayées par les médias, l’armée serait intéressée par la reprise du complexe. Des éclairages, M. le ministre ?

Comme vous l’avez annoncé dans votre question, l’Etat algérien n’a pas ménagé d’efforts pour la conservation et la relance de l’activité du complexe sidérurgique d’El Hadjar, fleuron de l’industrie nationale mais aussi entité d’importance stratégique pour le secteur industriel. C’est à ce titre qu’un programme de réhabilitation de ses installations a été décidé et conduit par les pouvoirs publics. La première phase de réhabilitation, d’un montant de plus de 720 millions de dollars, qui s’est achevée au mois d’avril 2017, a permis au Groupe SIDER et à son groupe de tutelle, en l’occurrence le Groupe industriel public IMETAL, de renouer avec des performances positives. L’objectif est d’arriver à une production de 1,2 million de tonnes/an de produits sidérurgiques. Ceci étant, après le redémarrage du complexe, certains problèmes se sont posés, mais pour lesquels les parties concernées ont vite pris les dispositions nécessaires pour y remédier. En ce moment, le complexe enregistre une montée en cadence de son activité ; on se dirige même vers la deuxième phase de réhabilitation qui enregistrera la production de nouveaux types de produits, tels que les aciers spéciaux, les tubes sans soudure… Pour cette deuxième phase, des opportunités de partenariats avec des étrangers sont en cours d’examen par les Groupes SIDER et IMETAL et le ministère de l’Industrie et des Mines.



Abordant l’aspect recherche et développement, vous avez dernièrement insisté sur la poursuite de la formation et l’investissement dans la ressource humaine et la coopération avec les universités. Dans d’autres pays, où l’industrie est une priorité, ce genre de partenariat est cadré au plan juridique et institutionnel. Une telle option ne serait-elle pas tout indiquée pour le cas de votre secteur qui a fortement besoin de compétences de haut niveau ?

Oui, en effet, pour espérer un saut qualitatif en matière de maîtrise des chaînes de valeurs et de diversification industrielle basée sur l’innovation, la R&D et les approches managériales certifiées selon les référentiels usités à l’échelle internationale, la ressource humaine compétente constitue un préalable que notre secteur a bien pris en compte, à travers la réalisation d’un certain nombre d’actions se résumant notamment dans : l’enrichissement et la consolidation de l’appareil sectoriel de formation, grâce à la création et au lancement du groupement «GRP Algeria Corporate Universities», organisme de formation, de recherche et de développement, né d’un partenariat public-privé autour de la nouvelle «Ecole des métiers de l’industrie», qui offrira un appui aux entreprises industrielles publiques et privées en matière de compétences managériales, techniques, technologiques et de recherche-développement.

L’autre action porte sur l’intensification des relations de partenariat entre le secteur de l’industrie et des mines et celui de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment dans le domaine de la formation supérieure dans les spécialités de la métrologie, à travers le lancement, dès septembre 2017, d’un master en métrologie à l’université de Sétif, ainsi que la future création d’un ISTA (Institut Supérieur de Technologie Appliquée) en métrologie, au niveau de l’université de Boumerdès. Dans le même contexte, le ministère est décidé à promouvoir la recherche-développement dans les différentes filières. Des chercheurs de haut niveau ont rejoint le secteur et travailleront dans ce sens.



Le montage automobile est l’autre segment que vous considérez comme essentiellement prioritaire. Quelles sont les ambitions du secteur pour ce segment ?

Le montage et la production de véhicules est une activité qui permet, d’une part, de mettre en place une industrie structurante et, d’autre part, la possibilité de créer un tissu d’équipementiers et de sous-traitants pour la fabrication de pièces et organes. Les opérateurs économiques constituent le fer de lance pour la relance industrielle et les différentes filières stratégiques identifiées sont proposées aux acteurs sur la scène nationale pour activer dans ces dernières qui, d’ailleurs, sont porteuses d’avantages spécifiques. Les mesures réglementaires et législatives mises en place ou qui le seront prochainement permettront à tout un chacun d’activer dans la filière industrielle souhaitée et dont il détient un savoir-faire incontestable, le partenariat avec des technologues conduira les projets à bon port. Notre objectif n’est pas le montage automobile, même s’il est nécessaire de commencer par cette phase, mais la fabrication de dizaines de milliers de composants. C’est cela l’industrie automobile.



Des experts estiment que les pouvoirs publics auraient dû, en premier lieu, commencer par l’étape de développement de la sous-traitance avant de se lancer dans le montage de véhicules. Selon ces mêmes experts, le montage des véhicules ne peut constituer l’alternative aux importations. Qu’en dites-vous ?

Montage et sous-traitance doivent démarrer ensemble. La sous-traitance industrielle constitue un moyen idoine et incontournable pour l’atteinte d’une intégration qui n’est en fait que l’objectif escompté. D’ailleurs, des mesures incitatives ont été promulguées dans la loi de finances pour 2018. La concentration des activités de sous-traitance dans des zones distinctes permettra un meilleur encadrement de la part de tous les intervenants et pour une réelle réactivité, afin de promouvoir au mieux la sous-traitance industrielle et de lui donner une dimension qui lui permette de se hisser à la hauteur des ambitions mises en exergue par les pouvoirs publics.

La sous-traitance industrielle recèle un potentiel important, et sans un appui, elle se trouvera confrontée aux difficultés liées aux capacités techniques, technologiques, managériales et financières.

A cet effet, des actions sont menées pour la mise en place de mécanismes juridiques et techniques à même de booster les activités de sous-traitance industrielle, dans le cadre d’une augmentation de l’offre en composants, organes ou pièces destinés au cycle de production ou à la maintenance de l’outil de production, selon des standards internationaux et homologations des donneurs d’ordres. Les objectifs relatifs à une maximisation du taux d’intégration ne sont possibles que par la prise en charge réelle de la sous-traitance industrielle et la mobilisation de tous les acteurs agissant dans l’environnement des sous-traitants industriels.

À cet effet, des centres techniques industriels ont été créés et d’autres en cours de création, pour apporter un appui et un soutien technique aux PME.

Des journées techniques seront organisées par le ministère au début du mois de mars prochain pour réunir les fabricants et les sous-traitants, et mettre en place les instruments de complémentarité nécessaires pour le démarrage réel de l’industrie automobile.

