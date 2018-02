Rencontre sÃ»retÃ© de wilaya-presse Ã  SÃ©tif : Lâ€™AcadÃ©mie de police inaugurÃ©e le 8 Mai

Au lendemain de la visite de travail et d’inspection du général major Abdelghani Hamel, directeur général de la Sûreté nationale, à Sétif, à l’issue de laquelle le premier responsable de cette institution à inspecté plusieurs grands projets dont la première académie de police qui se veut être un joyau en la matière et inauguré d’autres réalisations non moins importantes, indépendamment de la consolidation du volet social par la remise de clefs de logements aux policiers, retraités et ayants-droit, le contrôleur de police Mohamed Akhrib a rencontré les représentants locaux de la presse pour présenter le bilan des activités des différèrents services au cours de l’année 2017.

Une visite qui, de l’avis unanime des intervenants, a été marquée par un grand succès tant en matière de couverture sécuritaire, qui a atteint un taux de 99%, que de réalisations d’envergure qui attestent des avancées enregistrées dans cette wilaya et lui confère une place particulièrement importante au titre d’une formation de haut rang adaptée aux normes internationales qui sera assurée par cette académie. Un grand projet, le premier du genre doté d’une capacité de 2.000 places pédagogiques et dont l’inauguration, précisera le chef de Sûreté de wilaya, «a reçu l’accord de principe du DGSN pour le 8 mai», date historique qui sera marquée par la mise en service de grands projets structurants à l’instar du tramway de Sétif. Du débat fructueux instauré, le premier responsable de Sûreté au niveau de cette wilaya, qui ne manquera pas de mettre en évidence les efforts déployés par toutes les composantes de ce corps dans la protection du citoyen et de ses biens, ainsi que la place conférée à la proximité pour une police toujours plus proche du citoyen, ne manquera pas de remercier les représentants de la presse pour la couverture assurée à cette visite. Comme il fera état de toutes ces réalisations nouvelles qui ouvriront prochainement leurs portes dans certaines localités à l’effet de rapprocher davantage la police du citoyen, dont il ne manquera pas de souligner la nécessaire implication dans l’équation sécuritaire.

De la ville d’El Eulma, pôle commercial important, le chef de Sûreté de wilaya intervenant à la lumière d’indicateurs vérifiés, notamment l’entrée dans cette ville de pas moins de 33.000 véhicules/jour, indépendamment des autres moyens de transport et un chiffre de 100.000 visiteurs qui s’y rendent quotidiennement, énoncera les principales dispositions qui seront prises au titre notamment d’un redéploiement des forces de police, d’actions de proximité et des réalisations qui, à l’instar de la 6e Sûreté urbaine et une annexe de la cellule de communication qui seront ouvertes.

Le volet social ne sera pas sans occuper une place importante dans ces débats sachant, comme l’indiquera le chef de Sûreté, que la wilaya de Sétif a une place privilégiée avec pas moins 100 logements de fonction attribués par la DGSN et un programme de 1.500 logements du type AADL et 2 centres médico-social, dira-t-il, pour les fonctionnaires et retraités et ayants-droit de la police, mais aussi les citoyens dans le cadre de la proximité. Une wilaya que l’intervenant qualifiera de pilote en la matière .

F. Zoghbi