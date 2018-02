DGSN : 228.793 affaires criminelles enregistrÃ©es en 2017

Pas moins de 228.793 affaires criminelles ont été enregistrées en 2017, et un taux de résolution de près de 68%. C’est ce qui ressort du bilan annuel de la Direction générale de la Sûreté nationale, qui a été présenté hier lors d’une conférence de presse animée au niveau de l’École supérieure de la police Ali-Tounsi. S’exprimant à cette occasion, le directeur de la police judiciaire à la direction générale de Sûreté nationale (DGSN), M. Ali Ferragh a révélé que les grands indicateurs ont démontré que, durant l’exercice 2017, il a été enregistré une hausse de 3.47% des affaires résolues par rapport à 2016.

Le contrôleur de police a, dans ce sens, fait savoir que la lutte contre la criminalité est en constante amélioration eu égard notamment aux efforts consentis en matière de sensibilisation. Il mettra en relief les nombreuses actions préventives en la matière qui ont visiblement porter leur fruits. «La mise à la disposition de la population des numéros téléphone verts (1548) et (104) (alerte enlèvement d’enfants), l’organisation de journée d’information a travers l’ensemble des wilayas, l’organisation périodique d’un forum dans l’objectif de renforcer la politique de proximité, toutes ces actions ont permis la résolution d’importantes affaires judiciares» a-t-il souligné. M. Ferragh révélera aussi que les services de la Sûreté nationale ont procédé a l’interpellation de 281.768 personnes dans le cadre du traitement des 228.793 affaires criminelles.

«Parmi le nombre total des affaires criminelles, 70% étaient liées aux atteintes aux personnes et aux biens», a-t-il signalé. Se montrant plus explicite dans la répartition par famille d’infraction, le Directeur de la police judiciare dira que les affaires liées aux atteintes aux personnes représentent 34.34%, les atteintes aux biens 35.06%, les infractions à la législation des stupéfiants 11.04%, atteintes à la chose publique 11.22%, les affaires économiques et financières 4.82%, les atteintes aux bonnes mœurs 2.05%. « Il faut dire que les crimes de sang ont relativement diminué avec 130 affaires toutes résolues en 2017 contre 225 affaires en 2016», a-t-il dit tout en ajoutant que 40.822 affaires pour coups et blessures volontaires ont été également traitées.



Cybercriminalité : 2.130 affaires enregistrées en 2017



Par ailleurs, le contrôleur de police a indiqué que sur «le total des affaires de criminalité enregistrées durant l’année dernière, la police a enregistré 6.886 infractions à la législation des stupéfiants pour lesquelles 11.764 individus ont été inculpés de vente illicite et de consommation. «Pas moins de 6963,02 kg de résine de cannabis, 1332,50 gr. de cocaïne, près d’un kilo et demi d’héroïne, 672.515 comprimés psychotropes, dont 7.214 d’ecstasy ont été saisis», a-t-il précisé. Concernant l’activité de prévention et de lutte contre la cyber criminalité, l’orateur dira que la configuration des affaires traitées par les services de la police judicaire spécialisée durant l’année 2017 fait ressortir une évolution significative du nombre des dossiers judiciaire formalisés , allant de 246 dossiers en 2014, 567 en 2015, 1055 dossiers en 2016 pour atteindre 2130 affaires en 2017. « 1570 affaires ont été résolues, soit un taux de 73.71% », explique le contrôleur de police. D’autre part, les services de la police judiciaire de la Sûreté nationale ont réussi à résoudre 2.062 affaires criminelles grâce au système automatique d’identification des empreintes digitales Afis (Automated Fingerprint Identification System).



Plus de 10.000 Algériens rapatriés après expulsion



Dressant à son tour le bilan de l’institution qu’il gère, le contrôleur Hamid Goucem, directeur de la police de l’air et des frontières (PAF), a fait savoir que la police a eu a contrôlé pas moins de 15.627.551 personnes à travers les différents postes frontaliers du pays, dont 12.086.400 Algériens et 3.541.151 étrangers. «On a enregistré une augmentation significative de plus de 2 millions de voyageurs par rapport a 2016», a-t-il dit. Evoquant les ressortissants algériens, objet de mesures d’éloignement de l’étranger, M. Goucem révèle que 10.000 d’entre eux ont fait l’objet de mesures d’expulsion, rapatriement, refoulement et reconduite à la frontière à partir de l’étranger contre plus de 9.000 en 2016. Alors que pour les ressortissants étrangers, 4.000 ont fait l’objet de mesures restrictives au cours de l’année 2017. Rappelant les missions de la PAF, le responsable a énuméré les mesures décidées pour la facilitation des procédures au bénéfice des voyageurs. Par facilitation, il y a lieu de comprendre la mise en place de bonnes conditions pour le transit des passagers par la réduction du temps de traitement. Parmi ces mesures, il a rappelé également le déploiement du système Albocos (Algeria Border Control System) pour accélérer le contrôle biométrique et réduire le délai du passage des passagers.

De son côté, M. Aïssa Naïli, directeur de la sécurité publique a fait savoir que le bilan réalisé sur une année s’avère très fructueux et conforté par des mesures de mise à niveau concrètes, consistant essentiellement à mettre au service du citoyen algérien une police professionnelle comme le mettent en relief les orientations du directeur général de la

Sûreté nationale, le général-major,

M. Abdelghani Hamel.

Sarah A. Benali Cherif