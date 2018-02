Femmes en dÃ©tresse, Mme Eddalia : Â«Un programme adaptÃ© de prise en chargeÂ»

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia a procédé lundi au lancement de la base des données administratives, baptisée «Amane ». Ce nouveau mécanisme se veut être un outil pour assurer la prise en charge des femmes en situation de détresse.

S’exprimant lors d’un atelier consacré à la présentation de ce dispositif, elle a précisé que ce projet lancé en partenariat avec l’ONU-Femme, et ayant bénéficié d’un financement de la Belgique s’inscrit dans le cadre de la stratégie de modernisation et de numérisation du secteur de la solidarité nationale. «Cette base de données a été développée par la direction de la femme et celle chargée des études de la planification et du système d’information au ministère de la solidarité nationale, avec l’appui de l’ONU-Femme », a-t-elle expliqué. Elle enchaine en mettant l’accent sur l’impact escompté de ce projet désormais opérationnel, qu’elle a qualifié «d’outil stratégique d’aide à la prise de décision». Ce qui permet de disposer, selon elle, «d’une situation chiffrée du phénomène à prendre en charge et par conséquent de développer les plans et programmes adaptés et plus efficaces pour la prise en charge de ces femmes victimes de violence». Mme Eddalia a également précisé que cette base de données vient s’ajouter aux acquis réalisés jusqu’ici dans le domaine de la lutte contre la violence faite aux femmes.

Cette stratégie repose sur la nécessité de garantir la sécurité et la protection, ainsi que la prise en charge et l’assistance juridique aux victimes de la violence.

La stratégie vise, selon Mme Eddalia, à «mobiliser les institutions mais aussi toutes les énergies disponibles au double plan local et national à même de mieux se solidariser avec les victimes de violence». L’objectif est de sensibiliser l’opinion publique, la société dans son ensemble ainsi que les médias dans le cadre de la lutte contre la violence faite aux femmes et assurer la réhabilitation des victimes de violence et leur réinsertion sociale et économique».



Les données actuelles ne reflètent pas l’ampleur du phénomène



À cette occasion, la ministre a évoqué les différentes mesures déjà engagées par l’Etat pour protéger les femmes victimes de violence. Elle cite aussi les différents mécanismes de prise en charge assurés notamment au sein des centres d’accueil et d’accompagnement et de réinsertion. Mme Eddalia mettra en outre en relief le suivi psychologique par les cellules d’écoute relevant des directions de l’action sociale et de la solidarité des wilayas en mettant en place un numéro vert 15-27. À ce titre, la ministre a rappelé les multiples dispositifs mis en place par les pouvoirs publics pour protéger la famille contre la «dislocation», et préserver la «dignité de la femme divorcée ayant la garde des enfants, et ce, à travers la création d’un Fonds spécial en janvier 2015. En effet, dans le cadre de la lutte contre la violence faite aux femmes, de nouveaux modules on été introduits dans le cursus de formation assuré par les centres nationaux de formation des travailleurs spécialisées dans les activités sociales. La ministre a reconnu cependant qu’en dépit de toutes les réalisations positives consacrées dans ce domaine, «cela reste en deçà de la réalité du terrain, face à l’absence de statistiques pouvant fournir des données et des indicateurs fiables permettant d’étudier la situation et connaître la véritable dimension du phénomène de violence». En effet, selon Mme Eddalia, les chiffres disponibles sur le nombre des femmes victimes de violences «ne reflètent pas la réalité de ce phénomène», d’autant plus que «beaucoup de victimes préfèrent garder le silence à cause des coutumes et traditions de la société». Elle a souligné dans le même ordre d’idée que la violence ne touche pas seulement les femmes ayant un niveau d’éducation «limité et sans emploi», mais aussi «les femmes cadres et ayant un niveau d’instruction élevé». La première responsable du secteur de la solidarité nationale a indiqué que les centres spécialisés dans l’accompagnement des femmes victimes de violences ou en situation de détresse, «ont recensé plus d’un millier de femmes victimes de violence».

Salima Ettouahria